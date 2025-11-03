Европейский президент предложил организовать встречу Путина и Трампа

Президент Финляндии Александер Стубб, выступая на открытии Национальных курсов по обороне, заявил, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могли бы встретиться на саммите G20, который пройдет 21 и 22 ноября в южноафриканском Йоханнесбурге. Об этом сообщает Yle.

Как пишет РБК, Стубб также допустил, что в саммите мог бы поучаствовать президент Украины Владимир Зеленский. По мнению президента Финляндии, он мог бы провести встречу с Путиным на полях мероприятия.

По данным Yle, в своем выступлении Стубб также затронул тему ядерного оружия, заявив о вступлении в «новую эру», в которой «значение ядерного оружия растет». Он напомнил, что недавно Трамп поручил провести испытания ядерного оружия. За день до этого Путин заявил об успешном испытании подводного беспилотника с ядерной энергетической установкой «Посейдон». В конце октября он также заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова об испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

Стубб заявил, что ядерная защита Финляндии обеспечена за счет других стран-членов НАТО, в частности США и Франции, у которых есть свое ядерное оружие. «Раньше нам, маленькой Финляндии, нужно было заботиться об этом самостоятельно, но ситуация в мире тогда была иной. Теперь мы участвуем во всех ключевых структурах», — отметил президент и добавил, что Финляндия продолжает поддерживать Украину, пока та находится в состоянии войны с Россией.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят необходимости в скорой встрече Путина и Трампа. По его словам, вместо ее организации сторонам следует заняться «кропотливой работой по деталям проблемы урегулирования» войны в Украине.

Путин и Трамп договорились о встрече в ходе телефонного разговора 16 октября. Вскоре стало известно, что саммит должен был пройти в венгерском Будапеште, однако через неделю Трамп заявил, что отменил встречу.