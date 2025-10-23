EN
Трамп отменил встречу с Путиным

2 минуты чтения 00:35 23 октября | Обновлено: 01:18 23 октября

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с Владимиром Путиным в Венгрии, о которой они договорились неделю назад. Об этом Трамп сообщил во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

«Мне это показалось неправильным, я не чувствовал, что мы придем к нужной цели. Но мы сделаем это в будущем», — заявил Трамп.

Путин и Трамп встретились на Аляске
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
Политика5 минут чтения

Отвечая на вопрос о санкциях Минфина США против «Роснефти» и «Лукойла», Трамп сказал, что «пришло время» для этого решения, и США «долго ждали». Он добавил, что ему удалось добиться остановки восьми вооруженных конфликтов, и он также надеется на завершение войны в Украине.

Также Трамп прокомментировал переговоры о передаче Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Президент США отметил, что есть «проблема, о которой многие не знают», которая заключается в том, что подготовка к их использованию занимает «как минимум полгода, обычно год», потому что это оружие «очень сложное».

«Поэтому единственный способ запустить томагавки — это если мы их запустим. А мы не собираемся этого делать», — объяснил Трамп. Ранее источники Axios сообщили, что Трамп отказался передать «Томагавки» Украине.

Шальная императрица
Шальная императрица
Учительница английского стала самой богатой женщиной России. Ей приписывают президентские амбиции и обвиняют в рейдерском захвате. А как на самом деле?
Экономика35 минут чтения

Трамп и Путин договорились о встрече в столице Венгрии Будапеште во время телефонного разговора 16 октября. Трамп анонсировал, что встреча будет касаться завершения войны в Украине, но не привел никаких подробностей и не назвал ее дату.

Во вторник корреспонденты Axios и NBC сообщили со ссылкой на источники в Белом доме, что подготовка к саммиту в Венгрии была приостановлена после телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Источник Reuters пояснил, что у Лаврова и Рубио оказались разные взгляды относительно завершения войны.

