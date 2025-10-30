EN
Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия после рассказа Путина о «Посейдоне»

08:15

Президент США Дональд Трамп похвастался размером ядерного арсенала и распорядился немедленно начать испытания его образцов «на равных условиях» с другими странами. Соответствующий пост в соцсети Truth Social он опубликовал спустя несколько часов после заявления Владимира Путина об удачных испытаниях подводного ядерного беспилотника.

«У США больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. Россия занимает второе место, а Китай — третье с большим отрывом, но сравняется с ней в течение пяти лет. В связи с программами испытаний, которые проводят другие страны, я поручил Министерству Войны начать испытания нашего ядерного оружия в том же объеме. Этот процесс начнется немедленно», – говорится в сообщении.

Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
Общество21 минута чтения

В своем посте Трамп также назвал лидерство США в области ядерного оружия своей заслугой. Он рассказал, что ему пришлось «полностью модернизировать» весь американский ядерных арсенал  во время его первого президентского срока. 

«Из-за огромной разрушительной силы [этого оружия] я очень не хотел этого делать, но у меня не было выбора!» — написал глава Белого дома.

Накануне Владимир Путин рассказал, что российские военные успешно провели испытания подводного беспилотника с ядерной энергетической установкой «Посейдон». Он заявил, что у этого оружия нет аналогов в мире и сравнил беспилотник с российской стратегической ракетой «Сармат».

Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
Общество9 минут чтения

«Мощность “Посейдона” значительно превышает мощность нашей самой перспективной межконтинентальной ракеты “Сармат”. Такой в мире нет, как “Сармат”. Но “Посейдон” значительно превышает “Сармат” по мощности», — сказал Путин.

Ранее Путин заявлял об успешных испытаниях ядерной ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, благодаря которому она якобы имеет «неограниченную дальность» полета. Доложивший ему об этом глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что ракета пролетела 14 тысяч километров и находилась в воздухе 15 часов.

