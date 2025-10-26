EN
Общество

Путин заявил о завершении испытаний ядерной ракеты

2 минуты чтения 10:12 | Обновлено: 11:17

Владимир Путин на совещании с участием начальника Генштаба Валерием Герасимовым заявил, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой успешно завершены. 

По словам Герасимова, испытания прошли 21 октября. Где именно они проводились, он не уточнил. Глава Генштаба заявил, что ракета находилась в воздухе около 15 часов и пролетела за это время примерно 14 тысяч километров. «Технические характеристики ракеты позволяют применять ее с гарантированной точностью по высокозащищенным объектам на любом расстоянии», — добавил Герасимов.

Путин, в свою очередь, заявил, что испытания «в очередной раз подтвердили надежность ядерного щита России» и что «Буревестник» является «уникальным изделием». «Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших вооруженных силах», — ответил Путин на доклад Герасимова.

Об успешных испытаниях «Буревестника» Путин говорил еще в 2023 году. Об этом он рассказал на заседании дискуссионного клуба «Валдай» через два дня после того, как его пресс-секретарь Дмитрий Песков опроверг информацию зарубежных СМИ о проведении испытаний.

Летом 2024 года американские исследователи обнаружили место, где, вероятно, размещены ракеты «Буревестник». Они нашли на спутниковых снимках строящиеся объекты рядом с хранилищем ядерных боеголовок в районе военного городка Вологда-20. Он расположен в 500 километрах от Москвы.

В августе этого года появилась информация о том, что Россия готовится к испытаниям ядерной ракеты, однако позже сообщалось, что Путин мог их отложить из-за переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

