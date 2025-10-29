EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Путин похвастался ядерным беспилотником «Посейдон»

2 минуты чтения 15:26 | Обновлено: 16:38

Владимир Путин заявил, что Россия успешно провела испытания подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой. По его словам, аналогов этому безэкипажному аппарату в мире не существует.

«По скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов перехвата не существует», — утверждает Путин.

Такое заявление он сделал во время встречи с участниками войны в Украине, которые проходят лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка в Москве. В ходе беседы он рассказал, что на испытаниях «Посейдона» запустили атомную энергетическую установку, на которой аппарат «прошел определенное количество времени».

Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
Общество21 минута чтения

«Вчера провели еще одно испытание, еще одного перспективного комплекса — это подводное безэкипажное изделие “Посейдон” тоже с ядерной энергетической установкой. Впервые удалось не только стартовым двигателем запустить аппарат с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку. Это огромный успех», — заявил Путин. Он также сравнил ядерный беспилотник с российской стратегической ракетой «Сармат».

«Мощность “Посейдона” значительно превышает мощность нашей самой перспективной межконтинентальной ракеты “Сармат”. Такой в мире нет, как “Сармат”. Но “Посейдон” значительно превышает “Сармат” по мощности», — сказал Путин.

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
Общество11 минут чтения

После отмены саммита Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Кремле все чаще стали публично говорить о российском военном арсенале. Помимо упоминаний о «Сармате» и «Посейдоне», Путин также ранее обсуждал с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым испытание крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой.

В ответ на это Трамп заявил, что Соединенным Штатам не нужно гнаться за вооружениями России. По его словам, у берегов России уже находится «лучшая в мире» американская атомная подводная лодка. Заявления Кремля об испытании «Буревестника», по мнению Трампа, сейчас «неуместны», учитывая конфликт в Украине.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Общество
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
00:01
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Общество
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
00:01 28 октября
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Общество
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
00:01 27 октября
Тайна фермера
Криминал
Тайна фермера
Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь
17:00 26 октября
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Экономика
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
00:01 25 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой