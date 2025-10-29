Путин похвастался ядерным беспилотником «Посейдон»

Владимир Путин заявил, что Россия успешно провела испытания подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой. По его словам, аналогов этому безэкипажному аппарату в мире не существует.
«По скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов перехвата не существует», — утверждает Путин.
Такое заявление он сделал во время встречи с участниками войны в Украине, которые проходят лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка в Москве. В ходе беседы он рассказал, что на испытаниях «Посейдона» запустили атомную энергетическую установку, на которой аппарат «прошел определенное количество времени».
«Вчера провели еще одно испытание, еще одного перспективного комплекса — это подводное безэкипажное изделие “Посейдон” тоже с ядерной энергетической установкой. Впервые удалось не только стартовым двигателем запустить аппарат с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку. Это огромный успех», — заявил Путин. Он также сравнил ядерный беспилотник с российской стратегической ракетой «Сармат».
«Мощность “Посейдона” значительно превышает мощность нашей самой перспективной межконтинентальной ракеты “Сармат”. Такой в мире нет, как “Сармат”. Но “Посейдон” значительно превышает “Сармат” по мощности», — сказал Путин.
После отмены саммита Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Кремле все чаще стали публично говорить о российском военном арсенале. Помимо упоминаний о «Сармате» и «Посейдоне», Путин также ранее обсуждал с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым испытание крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой.
В ответ на это Трамп заявил, что Соединенным Штатам не нужно гнаться за вооружениями России. По его словам, у берегов России уже находится «лучшая в мире» американская атомная подводная лодка. Заявления Кремля об испытании «Буревестника», по мнению Трампа, сейчас «неуместны», учитывая конфликт в Украине.