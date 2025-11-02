EN
В Кремле встречу Путина и Трампа сочли ненужной

2 минуты чтения 10:13

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в беседе с агентством ТАСС, что в организации встречи Путина и президента США Дональда Трампа сейчас нет необходимости.

«Гипотетически рассуждая, [встреча] возможна, но в настоящий момент в ней нет необходимости», — заявил Песков. По его словам, вместо организации саммита сторонам следует заняться «кропотливой работой по деталям проблемы урегулирования» войны в Украине.

Встреча между Путиным и Трампом изначально планировалась в венгерском Будапеште, однако спустя неделю после того, как стало известно об этой договоренности, президент США заявил об отмене саммита. Газета Financial Times писала со ссылкой на анонимные источники, что причиной отмены встречи стали «жесткие» требования Москвы в адрес Киева и «усталость» главы МИД России Сергея Лаврова.

«Лавров явно устал и, похоже, считает, что у него есть дела поважнее, чем встречаться или взаимодействовать с Соединенными Штатами, чего бы ни хотел Путин», — прокомментировал источник издания телефонный разговор между Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио.

В то же время неназванный источник в российском МИД рассказал «Коммерсанту», что переданный Вашингтону документ не мог стать причиной отмены встречи. «Мы не отходили и не отходим от пониманий, достигнутых президентами на Аляске. Это США дрейфуют зигзагами, двигаясь все ближе к позициям Евросоюза и Украины», — заявил собеседник издания.

По его словам, Россия передала США не меморандум, как писала Financial Times, а неофициальный документ. С помощью таких документов дипломаты обмениваются предложениями и позициями, добавил источник «Коммерсанта». Кроме того, по его словам, этот документ был отправлен в Вашингтон еще до телефонного разговора Путина и Трампа, в ходе которого они договорились о встрече.

