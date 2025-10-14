СМИ узнали о возможных объемах поставок ракет Tomahawk Украине

Количество дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, которые США могут поставить Украине, измеряется, по разным оценкам, единицами или десятками. Об этом пишет американская газета Financial Times, ссылаясь на опрошенных изданием военных экспертов.

Так, бывший сотрудник Пентагона, аналитик Марк Кансиан рассказал газете, что Соединенные Штаты имеют в своих арсеналах в общей сложности 4150 таких ракет. При этом из 200 новых Tomahawk, заказанных с 2022 года, уже были использованы 120. В оборонном бюджете США на 2026 год предусмотрено финансирование производства еще 57 Tomahawk, которые, как отмечает FT, вероятно понадобятся Вашингтону для возможных ударов по Венесуэле.

Я переехала в Аргентину и получила гражданство Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится Общество 12 минут чтения

В свою очередь, директор оборонной программы Центра новой американский безопасности (Center for a New American Security, CNAS) Стейси Петтиджон оценила количество Tomahawk, которые США могут передать Украине, в 20-50 единиц. При этом она отметила, что в таком объеме этот вид вооружения не сможет оказать значительного влияния на ход боевых действий.

В то же время официальные представители Пентагона отказались отвечать на вопросы журналистов о возможных объемах поставок Tomahawk Киеву.

Бог по имени Кузя Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его Общество 26 минут чтения

5 октября Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что возможные поставки Киеву ракет Tomahawk могут разрушить позитивные тенденции в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Спустя два дня президент США Дональд Трамп сообщил, что уже «в каком-то смысле принял решение», касающееся поставок Украине ракет Tomahawk.

«Я думаю, я хочу разобраться, что они собираются с ними делать. Мы их отправим, я полагаю», — заявил Трамп во время брифинга в Белом доме. При этом он подчеркнул, что не стремится к эскалации, и еще «хочет задать некоторые вопросы».

10 октября на пресс-конференции в Душанбе Путин назвал «понтами» разговоры о возможной передаче Tomahawk Киеву. Задавший вопрос журналист оговорился и вместо слова «шантажом» сказал «понтажом». «Вы не оговорились, понтажа тоже, понт здесь присутствует», — ответил Путин.

Человек в лифте Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом Криминал 14 минут чтения

13 октября тему Tomahawk снова затронул Трамп, заявив, что отправит Киеву эти ракеты, если Россия не проявит стремления к завершению войны. Американский президент уточнил, что сначала обсудит передачу ракет с Россией.

«Возможно, мне придется поговорить с Россией о Tomahawk. Они хотят, чтобы эти ракеты летели в их сторону? Не думаю», — заявил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One. Он добавил, что собирается сказать Путину: «Слушай, если эта война не закончится, я пошлю им томагавки».