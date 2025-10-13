Трамп назвал условие для передачи Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что может передать Украине крылатые ракеты большой дальности Tomahawk, если Владимир Путин не согласится завершить войну.

Трамп предположил, что сначала обсудит передачу ракет с Россией. «Возможно, мне придется поговорить с Россией о Tomahawk. Они хотят, чтобы эти ракеты летели в их сторону? Не думаю», — заявил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One. Он добавил, что собирается сказать Путину: «Слушай, если эта война не закончится, я пошлю им томагавки».

Я переехала в Аргентину и получила гражданство Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится Общество 12 минут чтения

Президент США в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским также отметил, что это решение будет «новым шагом агрессии». Он назвал ракеты Tomahawk «невероятным оружием, очень наступательным оружием», использование которого «не нужно» России.

Трамп подчеркнул, что при его руководстве США не отправляют оружие напрямую Украине, а делают это через НАТО, получая от альянса деньги. «Мы не дали им ничего, но мы проявили к ним уважение и сделали для них кое-что еще, честно говоря», — сказал он.

Президент США добавил, что его страна не может передавать слишком много вооружений, потому что тогда они закончится у них самих. По его словам, Украина остро нуждается в поставках комплексов ПВО Patriot.

Человек в лифте Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом Криминал 14 минут чтения

В свою очередь, Зеленский 12 октября подтвердил, что во время двух созвонов с Трампом на выходных попросил у него «”Патриот” и другие системы», позволяющие усилить оборону Украины и ПВО. Также он заявил, что обсуждал передачу оружия, которое бы помогло «активным действиям» и «дальнобойности».

По мнению Зеленского, российские власти боятся поставок ракет Tomahawk Украине. «Это сигнал, что именно такое давление может сработать для мира», — отметил он.

Неделю назад Трамп заявил, что «в каком-то смысле принял решение» о передаче Украине Tomahawk, не уточнив, какое именно. Он сообщил, что хочет заранее узнать у украинского руководства, как именно будут применяться эти ракеты.