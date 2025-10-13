EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Трамп назвал условие для передачи Tomahawk Украине

2 минуты чтения 08:08 | Обновлено: 10:16

Президент США Дональд Трамп заявил, что может передать Украине крылатые ракеты большой дальности Tomahawk, если Владимир Путин не согласится завершить войну.

Трамп предположил, что сначала обсудит передачу ракет с Россией. «Возможно, мне придется поговорить с Россией о Tomahawk. Они хотят, чтобы эти ракеты летели в их сторону? Не думаю», — заявил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One. Он добавил, что собирается сказать Путину: «Слушай, если эта война не закончится, я пошлю им томагавки».

Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
Общество12 минут чтения

Президент США в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским также отметил, что это решение будет «новым шагом агрессии». Он назвал ракеты Tomahawk «невероятным оружием, очень наступательным оружием», использование которого «не нужно» России.

Трамп подчеркнул, что при его руководстве США не отправляют оружие напрямую Украине, а делают это через НАТО, получая от альянса деньги. «Мы не дали им ничего, но мы проявили к ним уважение и сделали для них кое-что еще, честно говоря», — сказал он.

Президент США добавил, что его страна не может передавать слишком много вооружений, потому что тогда они закончится у них самих. По его словам, Украина остро нуждается в поставках комплексов ПВО Patriot.

Человек в лифте
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
Криминал14 минут чтения

В свою очередь, Зеленский 12 октября подтвердил, что во время двух созвонов с Трампом на выходных попросил у него «”Патриот” и другие системы», позволяющие усилить оборону Украины и ПВО. Также он заявил, что обсуждал передачу оружия, которое бы помогло «активным действиям» и «дальнобойности».

По мнению Зеленского, российские власти боятся поставок ракет Tomahawk Украине. «Это сигнал, что именно такое давление может сработать для мира», — отметил он.

Неделю назад Трамп заявил, что «в каком-то смысле принял решение» о передаче Украине Tomahawk, не уточнив, какое именно. Он сообщил, что хочет заранее узнать у украинского руководства, как именно будут применяться эти ракеты.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября
Величайшая музыкальная загадка интернета
Мир
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
00:01 12 октября
Смерть «русской Рапунцель»
Общество
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
00:01 11 октября
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Мир
Врачи спасли ребенка с оторванной в ДТП головой
Никто не верил, что это возможно, но мальчик несколько раз вынудил врачей ошибаться в прогнозах
11:22 10 октября
«Беззащитный, слабый старик»
Криминал
«Беззащитный, слабый старик»
В Великобритании раскрыли преступление 58-летней давности. Оказалось, убийца все еще жив
00:01 10 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой