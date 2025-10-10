Путин назвал «понтами» разговоры о передаче Украине ракет Tomahawk

Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на пресс-концеренции в столице Таджикистана Душанбе, назвал «понтами» разговоры о возможной передаче Украине американских крылатых ракет Tomahawk, чей радиус действия позволил бы Киеву наносить удары по Москве.

Задавший вопрос журналист оговорился и вместо слова «шантажом» сказал «понтажом». «Вы не оговорились, понтажа тоже, понт здесь присутствует», — ответил Путин.

Первую ИИ-актрису возненавидели Она выглядит как настоящая и требует меньше денег — реальные актеры в панике Мир 7 минут чтения

5 октября в интервью пропагандисту Павлу Зарубину Путин предупреждал, что возможные поставки Украине ракет Tomahawk могут разрушить позитивные тенденции в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

«Вы говорили о президенте Соединенных Штатов. Но там были вопросы, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности Tomahawk и так далее. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях», — сказал Путин, добавив, что развитие ситуации зависит не только от него.

«Беззащитный, слабый старик» В Великобритании раскрыли преступление 58-летней давности. Оказалось, убийца все еще жив Криминал 10 минут чтения

Спустя два дня американский президент Дональд Трамп заявил, что уже «в каком-то смысле принял решение», касающееся поставок Украине ракет Tomahawk. «Я думаю, я хочу разобраться, что они собираются с ними делать. Мы их отправим, я полагаю», — сказал глава Белого дома. При этом он подчеркнул, что не стремится к эскалации конфликта в Украине, а перед принятием окончательного решения еще «хочет задать некоторые вопросы».