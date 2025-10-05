EN
Путин назвал возможную причину разрушения отношений с США

2 минуты чтения 15:08

Владимир Путин заявил, что возможные поставки Украине американских ракет большой дальности Tomahawk могут разрушить позитивные тенденции в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Заявление прозвучало в интервью пропагандисту и журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Вы говорили о президенте Соединенных Штатов. Но там были вопросы, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности Tomahawk и так далее. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях», — сказал Путин. По его словам, развитие ситуации «зависит не только от нас и не только от меня».

Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
Мир10 минут чтения

По информации газеты The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в кулуарах Генассамблеи ООН в сентябре сообщил украинскому лидеру о готовности рассмотреть снятие ограничений на использование Киевом оружия большой дальности для ударов по территории России, но окончательного решения не принял.

Через несколько дней после этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон рассматривает запрос Киева на поставку Tomahawk. В Кремле тогда пообещали отреагировать «должным образом», если это случится, но выразили уверенность, что ни один вид вооружений, который Киев может получить, не способен кардинально изменить ситуацию на фронте.

Остров людоедов
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
Общество16 минут чтения

По данным Reuters, администрация Трампа вряд ли сможет передать Украине ракеты Tomahawk. Агентство со ссылкой на американского чиновника и другие источники писало, что у Вашингтона нет дефицита таких ракет, однако существующие запасы предназначены для вооруженных сил США и «других целей». Как вариант решения проблемы — США могут разрешить европейским партнерам закупить другое дальнобойное оружие и передать его Киеву, уточняло агентство.

