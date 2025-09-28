EN
Мир

Зеленский заявил о желании Путина напасть на еще одну страну

09:14

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Киеве после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН. Зеленский заявил, что Владимир Путин не хочет завершения войны в Украине и намерен напасть на еще одну европейскую страну. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Зеленского, Россия готовится к более масштабному конфликту и расширению зоны боевых действий. «Путин не будет дожидаться окончания войны в Украине. Он откроет какое-то другое направление. Никто не знает, какое. Он этого хочет», — заявил президент Украины.

Человек с черным пакетом
Человек с черным пакетом
История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек
Криминал24 минуты чтения

Помимо этого, Зеленский обвинил Путина в проверке обороноспособности НАТО с помощью вторжения беспилотников в воздушные пространства стран-членов альянса. Ранее российские беспилотники вторглись в Польшу и Румынию. СМИ также сообщили о нарушении воздушного пространства Литвы, а власти Эстонии заявили о вторжении российских истребителей. Кроме того, неизвестные беспилотники несколько раз замечали вблизи крупных военных объектов в Дании и Норвегии, однако, по словам местных властей, причастность России к их появлению не подтверждена. 

Зеленский отметил, что правительства европейских стран с трудом справляются с новой угрозой. The Guardian пишет, что во время вторжения российских беспилотников в Польшу Украина зафиксировала 92 дрона, летящих по «отрепетированному» маршруту. Большинство из них были перехвачены, однако 19 пересекли польскую границу.

Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
Мир13 минут чтения

«Я не сравниваю наши силы. Мы воюем, а [Польша] — нет», — добавил Зеленский. По его словам представители нескольких стран — каких именно, он не уточнил, — поедут в Украину для прохождения «практической подготовки» по отражению российских воздушных атак.

Во время своего выступления Зеленский также пригрозил Москве блэкаутом в ответ на массовые атаки на энергетическую структуру Киева.

