Зеленский заявил о желании Путина напасть на еще одну страну

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Киеве после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН. Зеленский заявил, что Владимир Путин не хочет завершения войны в Украине и намерен напасть на еще одну европейскую страну. Об этом сообщает The Guardian.
По словам Зеленского, Россия готовится к более масштабному конфликту и расширению зоны боевых действий. «Путин не будет дожидаться окончания войны в Украине. Он откроет какое-то другое направление. Никто не знает, какое. Он этого хочет», — заявил президент Украины.
Помимо этого, Зеленский обвинил Путина в проверке обороноспособности НАТО с помощью вторжения беспилотников в воздушные пространства стран-членов альянса. Ранее российские беспилотники вторглись в Польшу и Румынию. СМИ также сообщили о нарушении воздушного пространства Литвы, а власти Эстонии заявили о вторжении российских истребителей. Кроме того, неизвестные беспилотники несколько раз замечали вблизи крупных военных объектов в Дании и Норвегии, однако, по словам местных властей, причастность России к их появлению не подтверждена.
Зеленский отметил, что правительства европейских стран с трудом справляются с новой угрозой. The Guardian пишет, что во время вторжения российских беспилотников в Польшу Украина зафиксировала 92 дрона, летящих по «отрепетированному» маршруту. Большинство из них были перехвачены, однако 19 пересекли польскую границу.
«Я не сравниваю наши силы. Мы воюем, а [Польша] — нет», — добавил Зеленский. По его словам представители нескольких стран — каких именно, он не уточнил, — поедут в Украину для прохождения «практической подготовки» по отражению российских воздушных атак.
Во время своего выступления Зеленский также пригрозил Москве блэкаутом в ответ на массовые атаки на энергетическую структуру Киева.