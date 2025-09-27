Зеленский пригрозил Москве блэкаутом

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил наступлением блэкаута в Москве, если Россия решится устроить массовые атаки на энергетическую систему Киева. Об этом политик заявил во время выступления перед журналистами.

«Если угрожают блэкаутом, например, столице Украины, то должны знать в Кремле, что будет блэкаут в столице России», — сказал Зеленский. Этими словами он проиллюстрировал собственное утверждение о том, что Украина не соглашается со статусом слабой стороны конфликта с Россией.

По словам Зеленского, ответ на возможные удары по российской столице он обсуждал с президентом США Дональдом Трампом. Политики также поделились друг с другом данными о ситуации на фронте. Президент Украины раскритиковал систему фиксирования продвижения российских войск, которая используется в США.

Зеленский отметил, что в ходе российско-украинского конфликта часто в населенные пункты заходят группы размером в несколько человек и в скором времени покидают их. Однако американские аналитики не фиксируют факт отхода, а населенный пункт считается контролируемым Россией. Именно эта информация, по данным Зеленского, демонстрируется Трампу в качестве последних сводок с линии боевого соприкосновения.

Президент Украины отметил, что такие ошибки не редкость не только в США, но и в странах ЕС и даже в самой Украине. Он считает, что про это нужно говорить с союзниками Киева. По мнению Зеленского, именно такие разъяснения могли стать одной из причин изменения риторики Трампа в отношении России и Владимира Путина.

23 сентября после встречи с Зеленским Трамп написал, что Украина может вернуть себе всю территорию, которую Киев контролировал до начала войны с Россией. Одновременно он усомнился в силе армии России и заявил об «ужасном» состоянии российской экономики.