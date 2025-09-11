СМИ: российские беспилотники двигались в сторону базы НАТО в Польше

После того, как российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, в НАТО провели внутренний брифинг по вопросам безопасности, на котором раскрыли новые подробности инцидента. Как пишут Welt и Spiegel, как минимум пять беспилотников были направлены на военную базу НАТО.
По данным Spiegel, эта база находится в Жешуве. Три беспилотника были сбиты голландскими истребителями F35. Два других потерпели крушение по другим причинам, точные обстоятельства которых пока неясны. «Самое тревожное, что НАТО осуществляет поставки военной помощи в Украину через эту базу», — отмечает Welt.
Как сообщил изданию неназванный офицер НАТО, имеющиеся данные указывают на то, что атака беспилотников не была случайной и что их направили в Польшу намеренно. Welt пишет, что в ночь на минувшую среду в воздушное пространство Польши вошло от 22 до 25 беспилотников. «Само по себе количество беспилотников делает случайность [их залета] маловероятной», — добавило издание.
Кроме того, сообщается, что около 10 утра еще два дрона залетели в воздушное пространство Литвы. Ранее об этом не сообщалось. По данным Welt, в НАТО предполагают, что инцидент не был прямой атакой, поскольку в обломках дронов не обнаружили следов взрывчатых веществ, но его целью было проверить реакцию альянса.
Spiegel отмечает, что сейчас партнеры по НАТО рассматривают возможность укрепления противовоздушной обороны Польши. По данным издания, база в Жешуве является важным логистическим центром для помощи Украине. Там находятся около 200 немецких военнослужащих и 100 единиц тяжелой техники.
Российские беспилотники вторглись в воздушное пространства Польши ночью 10 сентября. Власти страны назвали это «масштабной провокацией». Spiegel пишет, что дроны прилетели со стороны Беларуси. Среди них были в том числе «Шахеды». При этом в Кремле не объяснили, как беспилотники оказались в Польше и заявили, что НАТО и ЕС «ежедневно обвиняют Россию в провокации» без соответствующих доказательств.