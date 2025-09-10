Польша назвала вторжение российских беспилотников «масштабной провокацией»

Вторжение российских ударных дронов в воздушное пространство Польши в ночь на 10 сентября можно считать «масштабной провокацией», заявил премьер-министр страны Дональд Туск. По данным польских властей, радары зафиксировали более 10 объектов, из которых были сбиты те, которые могли представлять угрозу, сообщает Reuters.

«Скорее всего, мы имеем дело с масштабной провокацией. Это первый случай, когда российские беспилотники были сбиты над территорией страны НАТО, и именно поэтому все наши союзники относятся к ситуации очень серьезно», — цитирует главу польского правительства Polsat News. По его словам, реакция военных на это вторжение показала, что Польша готова «отражать подобные провокации и нападения».

Источник Reuters в НАТО заявил, что альянс не считает этот инцидент нападением на Польшу. По его мнению, это было преднамеренное вторжение 6-10 российских беспилотников. «Это был первый случай, когда самолеты НАТО атаковали потенциально опасные объекты в воздушном пространстве союзника», — отметил собеседник агентства.

Из-за российской атаки в ночь на 10 сентября была приостановлена работа четырех польских аэропортов: в Варшаве, Модлине, Жешуве и Люблине. По данным «Вот Так», на данный момент остается закрытым только аэропорт Люблина.

Инспектор полиции Анджей Фийолек из Воеводского управления в Люблине заявил Polsat News, что обломки одного из беспилотников упали на жилой дом в деревне Вырыки-Воля. В результате удара никто не пострадал, повреждена крыша здания и стоявший рядом автомобиль. При этом мэр Влодавского повета Мариуш Занько отметил, что пока неизвестно, попал ли в здание сам дрон, или это были его обломки.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил помочь Польше построить систему оповещения и защиты от «таких российских вызовов». Также он заявил о готовности предоставить имеющиеся необходимые данные о российском ударе.

«Москва всегда испытывает пределы возможного и, если не встречает сильной реакции, остается на новом уровне эскалации. Сегодня был еще один эскалационный шаг – российско-иранские «Шахеды» действовали в воздушном пространстве Польши, в воздушном пространстве НАТО. Не один «Шахед», что можно было бы назвать случайностью, а как минимум восемь ударных дронов, которые были нацелены в направлении Польши», — написал президент Украины.

По мнению Зеленского, перерыв после предыдущих санкций против России «длится уже слишком долго». «Нужен сильный ответ, и это может быть только совместный ответ всех партнеров: Украины, Польши, всех европейцев, Соединенных Штатов», — заявил он.