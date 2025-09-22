EN
Европейские страны пригрозили сбивать вторгающиеся российские объекты

22:45

Главы МИД Великобритании и Польши предупредили Россию о риске вооруженного конфликта со странами НАТО в случае повторного вторжения российских истребителей, ракет или беспилотников в страны НАТО. Такие заявления они сделали во время заседания Совета безопасности ООН, посвященного нарушению воздушного пространства Эстонии тремя российскими истребителями МиГ-31, которое произошло 19 сентября.

«Если еще одна ракета или самолет без разрешения — умышленно или по ошибке — войдет в наше воздушное пространство и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО, пожалуйста, не приезжайте сюда, чтобы жаловаться на это. Вы предупреждены», — заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Глава МИД Великобритании Иветт Купер обратилась к Владимиру Путину и заявила, что его «безрассудные действия» могут привести к прямому вооруженному противостоянию России и НАТО. Она подчеркнула, что НАТО является оборонительным альянсом и готов противостоять «самолетам, действующим в воздушном пространстве НАТО без разрешения».

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что эстонские радары зафиксировали вторжение российских истребителей в воздушное пространство страны. По его словам, российские летчики получили предупреждение, но никак на него не отреагировали.

Сикорский также обвинил Россию в «неспособности жить в мире со своими соседями». «Ваш безумный национализм содержит в себе жажду господства, которая не угаснет, пока вы не поймете, что эпоха империй закончилась и что ваша империя не будет восстановлена», — добавил он.

В ночь на 10 сентября в воздушное пространство Польши вторглось около 20 российских беспилотников. Премьер-министр страны Дональд Туск назвал это «масштабной провокацией». Несколько дронов были сбиты польскими ВВС, при этом одна из ракет ПВО попала в жилой дом.

Министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою заявила, что Россия «неоднократно» нарушила воздушное пространство европейских стран, напомнив про инциденты в Польше и Румынии. «Даже кажущееся отсутствие реакции со стороны международного сообщества — особенно со стороны этого Совета — может поощрить будущие провокации», — заявила представительница Румынии.

Вечером 13 сентября российский беспилотник вторгся в воздушное пространство Румынии. На его перехват военные подняли два истребителя F-16. Спустя 50 минут летательный аппарат покинул Румынию.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза утверждал, что российские воздушные суда не пересекали воздушное пространство Эстонии. По его словам, власти Эстонии пытаются «вопреки фактам и здравому смыслу нагнетать истерию и обвинять Россию в провокациях».

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц призвал Россию прекратить «опасное поведение» в небе над Польшей, Румынией и Эстонией. Он заявил, что Соединенные Штаты и их союзники готовы «защищать каждый дюйм территории НАТО» и призвал Россию к прямым переговорам с Украиной.

