Мир

Российский дрон вторгся в воздушное пространство еще одной страны НАТО

2 минуты чтения 12:32

Российский беспилотный летательный аппарат вторгся в воздушное пространство Румынии, на его перехват подняли два истребителя F-16. Об этом заявила глава румынского МИД Оана-Сильвия Цою.

По ее словам, истребители отслеживали полет беспилотника, пока он не покинул воздушное пространство страны спустя 50 минут. Пострадавших нет.

Министр обороны Румынии Йонуц Моштяну подчеркнул, что истребители не стали сбивать беспилотник, однако были «очень близки» к этому. По его словам, дрон вошел в румынское воздушное пространство со стороны Украины, а затем вернулся обратно.

Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Европа вводит «цифровое совершеннолетие»
Чиновники хотят спасать детей с помощью глобальной системы цифровых запретов
Мир8 минут чтения

По данным Минобороны Румынии, инцидент произошел вечером 13 сентября после российских ударов по украинской инфраструктуре на Дунае.

«В 18:23 самолеты F-16 обнаружили и отследили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в национальном воздушном пространстве <…> БПЛА не пролетал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы для гражданского населения», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Действия России глава МИД Румынии назвала «неприемлемыми и безрассудными». По ее словам, в Румынии «осуждают поведение России и принимают необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности». 

«Мы должны эффективно увеличить цену за явно незаконные и провокационные действия России, быстро приняв 19-й пакет санкций и полный спектр мер в рамках операции НАТО “Восточный страж”. Я также подниму вопрос о действиях России на Генеральной Ассамблее ООН, и буду призывать к строгому международному соблюдению санкций», — написала Цою на своей странице в Х.

Перед смертью она оставила три письма
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
Криминал14 минут чтения

Это уже второй случай за последнюю неделю, когда российский беспилотник нарушает воздушное пространство страны-члена НАТО. В ночь на 10 сентября российские дроны пересекли границу Польши, после чего вернулись обратно. В ответ на эти действия, 12 сентября Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание, на котором 43 государства обвинили Россию в нарушении международного права и Устава ООН.

В ответ на вторжение НАТО запустил операцию «Восточный страж» (Eastern Sentry), направленную на усиление обороны восточного фланга альянса.

