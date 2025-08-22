Самые разрушительные землетрясения в истории

Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России

В июле 2025 года Камчатка пережила одно из мощнейших землетрясений в мире за всю историю наблюдений. В этот раз жители полуострова не пострадали, однако подобные катастрофы исторически уносили сотни тысяч жизней и разрушали миллионы домов. «Холод» собрал топ-10 самых разрушительных землетрясений XX и XXI веков.

Вальдивия, Чили (1960)

В 1960 году в Чили произошло самое сильное землетрясение за всю историю наблюдений (с начала XX века). Магнитуда толчков составила 9,5 балла, а причиной землетрясения стало движение плиты Наска под Южно-Американскую плиту, что вызвало разлом в горных породах длиной 900–1000 километров.

Моментальная магнитуда землетрясения — это числовая характеристика, которую используют для измерения «размера» землетрясения, или амплитуды сейсмических волн. Сейсмограф обычно фиксирует наиболее сильный толчок. В теории шкала не имеет верхнего предела, но пока не было зарегистрировано землетрясений, магнитуда которых была бы выше 9,5 балла.

Землетрясение произошло 22 мая в 15:11. Его эпицентр находился рядом с городом Темуко в центральной части страны. Спустя 15 минут возникло цунами. Высота волн, обрушившихся на побережье, достигала 25 метров.

Вальдивия в июне 1960 года. Фото: Bridgeman Images / Reuters

Пострадали многие чилийские города, особенно сильно — Вальдивия, где была разрушена половина жилых домов. Катастрофа оставила без крова два миллиона человек, по меньшей мере три тысячи получили ранения, и около 1655 человек погибли.

Через 15 часов после землетрясения в Чили 11-метровое цунами дошло до Гавайских островов, которые находятся в 10 тысячах километров от эпицентра. Был разрушен гавайский город Хило, погиб 61 человек. Еще через семь часов волны дошли до Японии (более 17 тысяч километров от Чили), уничтожив около 1600 домов и став причиной смерти 138 человек. На Филиппинах жертвами цунами стали 32 человека. От землетрясения и цунами пострадали также Новая Зеландия, Австралия и Аляска.

По некоторым данным, количество жертв по всему миру достигло от двух до пяти тысяч человек. Экономический ущерб составил 550 миллионов долларов (шесть миллиардов долларов в нынешних ценах). С точки зрения высвободившейся энергии (разлом земной коры создает ударную волну, которая может сравниться с ударной волной при взрыве) землетрясение в Чили было в 20 тысяч раз мощнее, чем бомба, сброшенная на Хиросиму в конце Второй мировой войны.

Через два дня после землетрясения в Озерном крае Чили начал извергаться вулкан Кордон-Каулье, который спал почти 40 лет. Извержение завершилось только месяц спустя.

После землетрясения в стране разработали строгие строительные нормы. Например, власти ввели систему «сильные колонны — слабые балки». Она работает так: здания поддерживаются железобетонными колоннами, которые усиливаются стальным каркасом. Так балки поглощают больше сейсмической энергии, что помогает сохранить устойчивость здания.

Аляска, США (1964)

27 марта 1964 года на Аляске в районе залива Принс-Уильям произошло землетрясение магнитудой 9,2 балла. В 17:36 по местному времени начались сильные толчки. Они ощущались как на большей части материковой Аляски, так и в двух тысячах километрах от эпицентра (например, в Сиэтле) и длились около пяти минут. Землетрясение ощущалось практически во всех американских штатах — многие реки и озера вышли из берегов.

После толчков поднялись около 20 цунами, которые разрушили несколько городов вдоль залива Аляска, нанесли серьезный ущерб западному побережью Канады и США, а также Гавайям. Крупные волны возникли даже к востоку от США: от Кубы до побережья Пуэрто-Рико.

Разрушенная землестрясением 4-я Авеню в Анкоридже. Фото: U.S. Army Corps of Engineers / Wikimedia Commons

Катастрофа привела к гибели 139 человек, из которых 124 умерли из-за цунами (106 на Аляске, 13 в Калифорнии и пять в Орегоне). 15 человек погибли из-за землетрясения. Материальный ущерб составил около 2,3 миллиарда долларов (по курсу 2013 года).

Землетрясение на Аляске породило тысячи афтершоков, то есть повторных толчков, которые происходят после основного землетрясения. Только в первый день было зафиксировано 11 крупных толчков — магнитудой более 6,2 балла.

Лишь спустя год афтершоки перестали быть заметными

Причиной катастрофы стало смещение Тихоокеанской литосферной плиты под Североамериканскую. Разрыв начался на глубине 25 километров, из-за чего некоторые участки земли у побережья поднялись на высоту от 9 до 25 метров.

Суматра, Индонезия (2004)

26 декабря 2004 года в 7:59 утра у берегов индонезийского острова Суматра произошло подводное землетрясение магнитудой 9,1 балла. Эпицентр находился на глубине 30 километров под морским дном — примерно в 250 километрах от побережья острова Суматра, на северо-западе индонезийской островной группы. В результате толчков образовался разлом длиной полторы тысячи километров — самый большой за всю историю землетрясений.

Землетрясение вызвало серию цунами. Через 15 минут после толчков волны обрушились на побережье северной Суматры и Никобарских островов. В регионе Ачех высота волн достигала 30 метров. В течение девяти часов после землетрясения произошло 14 афтершоков магнитудой от 5,7 до 7,3 балла.

Деревня недалеко от побережья Суматры лежит в руинах после цунами, январь 2005 года. Фото: U.S. Navy / Wikimedia Commons

Цунами распространялись по всему Индийскому океану со скоростью 800 километров в час — с такой скоростью летит пассажирский авиалайнер. Скорость на мелководье достигала 80 километров в час. Через два часа после землетрясения волны дошли до Шри-Ланки, Индии и Таиланда, а еще час спустя — до Мальдивских островов. Еще через пять часов цунами наблюдалось на Маврикии и вдоль восточного побережья Африки.

Катастрофа унесла жизни около 228 тысяч человек в 15 странах

Только в Индонезии погибли больше 200 тысяч человек, особенно в провинции Ачех на севере Суматры. Десятки тысяч человек погибли или пропали без вести в Шри-Ланке и Индии. Мальдивы сообщили о более чем 100 жертвах. Общие материальные потери от этого цунами во всем мире оцениваются в 13 миллиардов долларов (по курсу 2017 года). В Индонезии ущерб составил шесть миллиардов долларов (по курсу 2017 года).

Из-за разрушений многие дороги в Индонезии были перекрыты, поэтому в некоторых регионах не хватало продовольствия, чистой воды и медикаментов. К тому же на тот момент в стране отсутствовала система оповещения о цунами, и многие местные жители и туристы не подозревали об опасности. После катастрофы многие страны и организации начали улучшать системы предупреждения.

Тохоку, Япония (2011)

11 марта 2011 года у северо-восточного побережья острова Хонсю в Японии произошло крупнейшее землетрясение в истории страны и четвертое в мире. Оно началось в 14:46, длилось около шести минут и изначально было оценено в 8,9 балла, но потом исследователи установили его реальную магнитуду — 9,1.

Эпицентр находился в 72 километрах к востоку от региона Тохоку на острове Хонсю — на глубине 24 километров от морского дна. Толчки ощущались также в Петропавловске-Камчатском (Россия), на Тайване и в Пекине. Причиной землетрясения стало движение Тихоокеанской литосферной плиты под Евразийскую.

Разрушения в городе Тагадзё, недалеко от Сендая в перфектуре Мияги, апрель 2011 года. Фото: ChiefHira / Wikimedia Commons

Землетрясение вызвало цунами, которое достигло побережья острова в течение 30 минут. Поднялась волна высотой около 10 метров (а по некоторым данным, 39 метров). Вода затопила побережье и часть японского города Сендай, включая аэропорт и прилегающие к нему сельские районы. По некоторым данным, одна волна проникла примерно на 10 километров вглубь острова Хонсю.

Цунами также распространилось по всему Тихоокеанскому бассейну со скоростью 800 километров в час, из-за чего на Гавайи обрушилась волна высотой до 3,6 метра, а на Калифорнию и Орегону в США — до 2,7 метра. Через 18 часов после землетрясения волны высотой 30 сантиметров достигли побережья Антарктиды. В результате этого часть Шельфового ледника Зульцбергера отломилась.

За основным землетрясением последовало более пяти тысяч афтершоков, самый сильный из которых достигал магнитуды 7,9 балла. Они продолжались еще несколько недель. В результате катастрофы северо-восточное побережье Японии сместилось на восток на четыре метра, а береговая линия опустилась примерно на полметра.

Землетрясение и цунами в Тохоку привели к гибели более 18 тысяч человек. Останки нескольких тысяч жертв так и не были найдены. Подавляющее большинство утонули, более половины из них — люди в возрасте 65 лет и старше. По данным японского правительства, ущерб от катастрофы оценивался примерно в 199 миллиардов долларов.

По оценкам Всемирного банка, общие экономические потери составили 235 миллиардов долларов, что ставит его на первое место по ущербу для мировой экономики

Помимо человеческих жертв и разрушений были выведены из строя три ядерных реактора на атомной электростанции Фукусима в регионе Тохоку. Из-за опасений по поводу возможного воздействия радиации японские власти эвакуировали людей с 30-километровой территории вокруг объекта и установили там бесполетную зону.



Через две недели после землетрясения было обнаружено, что морская вода возле электростанции была загрязненной. Радиация появилась в некоторых местных продуктах питания и источниках воды. Тогда японские органы ядерного регулирования повысили уровень серьезности ЧС на объекте с пяти до семи, присвоив катастрофе ту же категорию, что и аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Изначально считалось, что эта территория будет непригодной для жизни в течение десятилетий. Но уже через несколько месяцев уровень радиации снизился, и японские власти позволили жителям вернуться в свои дома.

Камчатка, Россия (1952)

Одно из крупнейших в мире землетрясений произошло на Дальнем Востоке в 130 километрах от Шипунского полуострова 5 ноября 1952 года. Из-за того что толчки ощущались в двух часовых поясах, время землетрясения называют разное: на Камчатке оно началось в 4:58 утра, а на Курильских островах — в 3:58 утра. Моментальная магнитуда составила девять баллов.

Очаг находился в океане на глубине 20–30 километров ниже дна․ Землетрясение затронуло побережье на протяжении 700 километров: от полуострова Кроноцкого до северных Курильских островов. Но повреждения были небольшими — обрушились трубы и потрескались стены зданий.

Наибольшее количество жертв и разрушений принесло цунами, возникшее в результате землетрясения и подошедшее к восточным берегам Камчатки и Курил через 15–45 минут после толчков. Высота волн достигала 13 метров. Через несколько часов после землетрясения цунами обрушилось на Гавайские острова и западное побережье США.

Место, где располагался Северо-Курильск до цунами. Фото: Victor Morozov / Wikimedia Commons

Сильнее всего от цунами пострадал город Северо-Курильск, расположенный на острове Парамушир. Там проживало от 6 до 15 тысяч человек (точных данных нет, потому что в официальной статистике не учитывались солдаты-срочники и моряки, находившиеся в городе в сезон ловли рыбы). Погибли как минимум 2336 жителей,​​ 95% Северо-Курильска вместе с промышленной инфраструктурой и жилыми домами было смыто.

Современные оценки показывают, что максимальное число жертв землетрясения могло составлять 14 тысяч человек

Несмотря на масштаб катастрофы, большая часть информации о землетрясении и цунами на Камчатке была засекречена руководством СССР до 1990-х годов.

Био-Био, Чили (2010)

Землетрясение магнитудой 8,8 балла произошло 27 февраля 2010 года у побережья Чили. Тогда эпицентр землетрясения, которое началось в 3:34 утра, находился на глубине 35 километров ниже дна Тихого океана примерно в 325 километрах к юго-западу от чилийской столицы Сантьяго. Толчки ощущались в Бразилии и в Аргентине.

После землетрясения на чилийские города, в частности Конститусьон, обрушилось цунами высотой до 15 метров. Волны со скоростью около 725 километров в час начали распространяться по всему Тихому океану и достигли побережья Калифорнии, Гавайев, Новой Зеландии и Японии. В исследовании Технологического института Джорджии в Атланте 2024 года отмечалось, что из-за толчков ледяной покров Антарктиды слегка потрескался.

Расколовшееся здание в Консепсьоне, административном центре области Био-Био. Фото: Vladimir Platonow / Wikimedia Commons

Пострадали два миллиона человек. Погибли более 500 человек, из них 150 — в результате цунами. В городе Консепсьоне после землетрясения возникли проблемы с продовольствием и бензином, что привело к массовому мародерству.

Несмотря на то, что после землетрясения 1960 года в стране изменили строительные нормы, в 2010 году около 400 тысяч домов все равно были сильно повреждены. Особенно пострадали два крупных административных района вдоль южного побережья — Мауле и Био-Био. Значительные территории Био-Био остались без водоснабжения, электричества и газа.

Причиной землетрясения стала плита Наска, которая погружается под Южно-Американскую плиту. В течение нескольких недель в Чили продолжали фиксировать афтершоки — многие магнитудой пять баллов или выше. В результате этого землетрясения ось Земли так сильно сместилась, что длительность суток сократилась более чем на микросекунду.

Эквадор и Колумбия (1906)

Землетрясение произошло 31 января 1906 года в 10:36 утра возле побережья недалеко от эквадорского города Эсмеральдас. Толчки возникли на стыке плит Наска и Южно-Американской, а магнитуда землетрясения достигала 8,8 балла.

Колумбия после землетрясения. Фото: Public domain / National Archive

Возникло цунами, которое обрушилось не только на Эквадор и Колумбию, но и на США (Сан-Диего и Сан-Франциско) и Японию. Волны высотой пять метров разрушили 49 домов в Колумбии и унесли жизни 500 человек. Колебание уровня моря, вызванное цунами, сохранялось еще четыре часа после землетрясения.

Через 12 часов 30 минут после толчков волна достигла город Хило на Гавайях и затопила там железнодорожные пути. Высота волн составляла 3,6 метра. Всего от цунами пострадали от 500 до полутора тысяч человек. Данные неточные, потому что тогда еще не были разработаны современные методы исследования.

Камчатка, Россия (2025)

30 июля 2025 года около 11:30 утра по местному времени произошло землетрясение, магнитуда которого составила 8,8 балла. Эпицентр находился в Тихом океане на глубине 32 километров ниже дна и в 161 километре к востоку от города Петропавловск-Камчатский. Причиной стало соприкосновение Тихоокеанской плиты, которая движется со скоростью восемь сантиметров в год, и Охотской микроплиты.

В отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой 7–8 баллов. Однако никто не пострадал, и здания не разрушились. Как объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этому способствовали исправные системы оповещения о цунами, оперативная эвакуация населения и сейсмоустойчивость зданий. Кроме того, энергия этого землетрясения была ниже обычной для такой магнитуды, так как за 10 дней до него в регионе уже происходили мелкие толчки, которые частично снизили напряжение в разломе.

Вода затапливает Северо-Курильск. Кадр: Guardian News/ Youtube

После землетрясения были зафиксированы ощутимые афтершоки, которые будут продолжаться до конца августа, из-за чего угроза цунами сохраняется. Кроме того, началось извержение вулканов Ключевская Сопка и Крашенникова. При этом последний начал извергаться впервые более чем за 500 лет.

В результате толчков полуостров Камчатка сдвинулся на два метра

Землетрясение ощущалось и в Сахалинской области. Из-за угрозы цунами в городе Северо-Курильск местных жителей эвакуировали на возвышенности. В результате высокие волны обрушились на прибрежную часть города и затопили городской порт и рыбопромышленное предприятие «Алаид».

Цунами высотой три-четыре метра также фиксировались и в Елизовском районе Камчатки у метеостанции Водопадная. На Курильских островах в безопасные зоны были эвакуированы примерно 2,7 тысячи человек, включая почти 600 детей.

Последствия камчатского землетрясения наблюдались во всем Тихоокеанском регионе. Угрозу цунами объявили в Японии, Китае, Индонезии, США, Перу, Мексике, Чили. В Японии до двух миллионов человек эвакуировались в безопасные места. В итоге цунами до одного метра дошло до побережья страны. Несколько китов выбросило на берег.

Эти землетрясение и цунами нанесли минимальный ущерб по сравнению с другими. В России во время эвакуации пострадали четыре человека, в Японии — как минимум 15. В Петропавловске-Камчатском обрушилась часть фасада детского сада.

Крысьи острова, Аляска (1965)

На Крысьих островах в штате Аляска, расположенных в Тихом океане, 3 февраля 1965 года произошло землетрясение магнитудой 8,7 балла. Причиной толчков стал разрыв протяженностью около 600 километров из-за движения Тихоокеанской плиты под Северо-Американскую.

На домах, асфальте и на взлетно-посадочных полосах военно-морской базы образовались трещины. После землетрясения было зарегистрировано цунами. На острове Шемья высота волны достигала 10,7 метра. Остров Амчитка был затоплен, в результате чего убытки составили 10 тысяч долларов. Несмотря на сильные толчки, ущерб от них был незначительным благодаря удаленности и малонаселенности региона.

Тибет (1950)

15 августа 1950 года в 19:40 в Тибете (на тот момент частично признанное государство) в 30 километрах от города Рима произошло землетрясение магнитудой 8,6 балла. Это было крупнейшее внутриконтинентальное землетрясение XX века. Обычно сильные толчки фиксируются в зоне, где проходят границы океанических плит, но здесь разлом произошел прямо в глубине континента в Гималаях, вдали от океана.

Разрушенный железнодорожный мост в районе Лакхимпур. Фото: Steinbrugge Collection, NISEE / UC Berkeley

Землетрясение вызвало оползни, которые перекрыли несколько рек в горном регионе. Большая часть разрушений пришлась на индийскую сторону границы.

«Вода затопила огромные территории, смыв деревни, поля и сады. В реки попали сернистые и другие вещества, которые изменили цвет воды и распространили ужасный запах на большие расстояния. Рыба погибла. Многих животных, включая крупный рогатый скот и слонов, а также древесину унесло. Рисовые поля были уничтожены, запасы зерна смыты», — говорил тогда премьер-министр Индии Джавахарлал Неру

В Тибете в результате землетрясения погибли 3,3 тысячи человек, в Индии — около полутора тысяч. Многие из них стали жертвами оползней и наводнений. Были разрушены две тысячи домов, храмов и мечетей. В горах Абор оползни уничтожили 70 деревень. Отголоски землетрясения ощущались даже в Норвегии и Великобритании, где во многих озерах и фьордах образовались сейши — стоячие волны.

