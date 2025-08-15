В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба

Встреча с ней почти всегда заканчивается для человека смертью

Купание в пресных водоемах жарким летом может быть смертельно опасным. Такие места являются средой обитания амебы неглерии Фоулера, которая способна проникать в мозг человека и поедать его ткани. Заражение этим микроорганизмом практически всегда приводит к гибели пациентов. Как уберечься от «мозгоядной амебы» — в материале «Холода».

«Если бы мы знали»

В начале июля семья Карр провела выходные на озере Мюррей в Южной Каролине, США. 12-летний Джейсон Карр купался, рыбачил и катался на лодке. Спустя несколько дней он пожаловался на головную боль. Родители дали ему обезболивающее, и оно помогло. Но на следующий день боль вернулась, а к ней добавилась тошнота.

Джейсона отвезли в больницу. Там он жаловался на боль в правой части головы, в области лба и в левом глазу. Врачи назначили Джейсону антибиотики и сделали спинномозговую пункцию, чтобы исключить менингит. Но ему становилось только хуже, вспоминал его отец. «Джейсон все еще реагировал, но со временем становился все более вялым», — рассказывал он журналистам.

18 июля Джейсон умер. Как позже объявили в департаменте здравоохранения штата, причиной смерти стал одноклеточный организм неглерия Фоулера — «поедающая мозг» амеба. Так ее прозвали потому, что она проникает в мозг и питается его тканями.

«Мы до сих пор в шоке от произошедшего. Если бы мы знали, насколько рискованно для него плавать в этом озере, никто бы туда не полез», — говорила журналистам мать Джейсона после его смерти.

Смертельная амеба

Неглерия Фоулера обитает в почве, пресноводных водоемах и горячих источниках по всему миру. Федеральное агентство по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщало, что эти микроорганизмы также находили в плохо обслуживаемых бассейнах, на детских площадках и в водопроводной воде. В то же время ведомство называло такие случаи «очень редкими».

Гистопатология амебного менингоэнцефалита, вызванного Naegleria fowleri. Фото: Dr. Govinda S. Visvesvara / CDC / Wikimedia Commons

Амеба, попав вместе с водой через нос человека в его мозг, может вызвать инфекцию, поражающую мозговую ткань, — первичный амебный менингоэнцефалит (ПАМ). По данным CDC, в США им заражаются не более 10 человек в год. При этом, как правило, все заболевшие умирают. С 1962 по 2024 год в США зарегистрировали 167 случаев ПАМ — только четверо заболевших выжили.

Первые признаки заражения такие: головная боль, лихорадка, тошнота и рвота. Как правило, инфекция быстро прогрессирует, и большинство пациентов умирают в течение 18 дней после того, как у них проявляются симптомы. Но чаще всего болезнь приводит к коме и смерти пациента в течение пяти дней.

С развитием заболевания у пациентов могут появиться другие симптомы: боли в шее, спутанность сознания, галлюцинации, нарушение равновесия, потеря интереса к окружающему.

В пруду, аквапарке и даже дома

Чаще всего люди заражаются летом, когда купаются в реке или другом пресном водоеме. Риск заражения возрастает в периоды длительной жары, когда температура воды повышается, а ее уровень в водоемах падает.

Впрочем, СМИ писали и о нескольких случаях заражения через водопроводную воду, а также через воду в развлекательных центрах и аквапарках.

Фото: Unsplash

В августе 2025 года «мозгоядную» амебу обнаружили в водопроводе австралийских городов Аугателла и Шарлевиль юго-западного штата Квинсленд. «Риск для населения минимален, пока люди не допускают попадания воды в нос во время купания, принятия душа или умывания», — говорил представитель минздрава Квинсленда.

Как отмечает CDC, даже если человек проглотил воду, содержащую неглерию Фоулера, он не заразится. Также инфекция не способна передаваться от одного человека к другому. Чтобы снизить риск заражения, CDC предлагает:

— зажимать нос или надевать зажим для носа во время ныряния в пресных водоемах;

— не погружаться с головой при купании в горячих источниках;

— не копать на мелководье, так как риск обитания амебы там особенно высок;

— для промывания носовых пазух использовать только дистиллированную или кипяченую водопроводную воду.

Чтобы определить, что у человека развивается инфекция, вызванная амебой, необходимо провести лабораторные тесты. Но в США они доступны лишь в нескольких лабораториях. Это приводит к тому, что диагноз часто ставят уже после смерти пациента.

Спасительные соцсети

Несмотря на высокую смертность от ПАМ, известны случаи, когда больным удавалось выжить. Одним из них оказался 14-летний Афнан Джасим из Индии, сообщала Би-би-си в июле 2024 года.

Смертельно опасная амеба, по данным издания, попала в организм подростка, когда он купался в пруду, воду в котором давно не чистили. После того как состояние ребенка ухудшилось, родители отвезли его к врачам, но те не смогли поставить диагноз и помочь.

Афнан и доктор Абдул Рауф. Фото: Baby Memorial hospital

Тогда на помощь медикам пришел отец мальчика — 46-летний индийский фермер. По его словам, он читал о «поедающей мозг» амебе в соцсетях. Увидев у своего сына похожие симптомы, он повез его по другим больницам, пока наконец не добрался до Baby Memorial Hospital в городе Кожикоде.

Там врачи взяли у Афнана анализы, которые показали наличие неглерии Фоулера в спинномозговой жидкости мальчика. «Болезнь была диагностирована в течение 24 часов с момента появления симптомов», — объяснял лечивший подростка врач Абдул Рауф.

Поставив диагноз, медики назначили Афнану лечение и ввели в его позвоночник противопаразитарное средство и комбинацию противомикробных препаратов. «В первый день пациент был без сознания из-за судорог. Но через три дня состояние Афнана начало улучшаться», — рассказал Рауф.

Спустя неделю врачи повторно взяли анализы — смертельной амебы у Афнана больше не было.

Как писали журналисты Би-би-си, из 400 случаев ПАМ, зарегистрированных во всем мире с 1965 года, лишь 30 пришлось на Индию. При этом, согласно статистике американского CDC, с 1971 по 2023 год во всем мире выжило всего восемь заразившихся ПАМ человек. Ими оказались жители Австралии, США, Мексики и Пакистана.

Как и в случае с Афнаном, всем выжившим своевременно поставили диагноз. У каждого из них врачи смогли найти смертельно опасную амебу в период от девяти часов до пяти дней с момента появления симптомов.

В России случаи заражения «поедающей мозг» амебой не регистрировались, отчитывался летом 2024 года Роспотребнадзор. В ведомстве утверждали, что на территории страны она не водится, а чаще всего встречается в южных штатах США, Индии и Пакистане.

