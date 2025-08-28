Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram

Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?

Летом 2025 года в телеграме стали продавать видео, на котором мужчине отрезают голову. В даркнете существует множество кадров смерти, однако, по утверждениям журналистов, проведших расследование, это первый задокументированный случай съемки убийства ради последующей продажи контента. «Холод» рассказывает подробности.

TW: В тексте содержатся описания убийства и сайтов с шок-контентом. У редакции имеются конкретные ссылки, но «Холод» не указывает их в материале по этическим соображениям.

Первый коммерческий снафф-фильм

На протяжении десятилетий снафф-фильмы считались городской легендой. Сам термин значит «видеозапись реального убийства с коммерческой целью». Ходили слухи, что некие подпольные студии снимают такие фильмы ради денег. Однако фактчекинговый сайт Snopes отмечает, что подтвержденных примеров коммерческих снафф-фильмов до недавнего времени не существовало. Видео с убийством в кадре, о которых раньше было известно (от «1 Lunatic 1 Ice Pick» Луки Маньотты до записей каннибала Армина Майвеса) не могут считаться коммерческими, так как преступления в них фиксировались из-за личной одержимости убийцы или для пропаганды экстремальной идеологии, а не ради продаж.

Теперь же журналисты VICE утверждают, что в мире появился первый коммерческий снафф-фильм: видео, которое стали называть «Вьетнамский мясник», продают в телеграме и на даркнет-площадках. В нем один обнаженный мужчина отрубает голову другому.

На самом деле это не фильм и даже не одно видео. В разных его версиях показаны как само убийство, так и расчленение тела и «репетиция» будущего обезглавливания. Также в «комплект», который выставляют на продажу, входит почти сотня фото.

Пользователи одного из форумов, где публикуют и просматривают реальные изображения и видео с насилием (включая убийства, пытки, изнасилования, казни, самоубийства и так далее), утверждают, что человек на видео был убит между 25 января и 24 февраля 2025 года. 24 февраля фото с его головой впервые появилось в телеграме. Также участники форума пишут, что 2 июля ролик всплыл в небольшой вьетнамской телеграм-группе на 11 участников. Там набор из 11 видео и 98 фото выставлен на продажу за 600 долларов. Позже в китайской группе с 41 участником просили 100 долларов за доступ к тем же файлам.

VICE пишет, что это первая задокументированная попытка превратить смерть человека в товар для массового рынка. Но есть предположение, что, так как жертва добровольно подставляет шею под удар, мотивом убийства было взаимное сексуальное удовлетворение, а продажа оказалась вторичной целью. Согласно утверждениям пользователей форума, если видео подлинное, это лишь третий известный случай убийства по согласию ради сексуальной фантазии, но первый, запись которого попала в публичный доступ.

Кого обезглавили и кто убийца

Пользователи шок-сайта, где выкладывают видео насилия, решили расследовать, кем были люди на видео. Они определили региональный вьетнамский акцент, а также вычислили магазин, где куплена плитка для ванной, где происходило убийство, и производителя ножа. Утверждается, что интерьер на видео указывает на регион в районе северного Вьетнама (эту версию считают наиболее вероятной), Камбоджи или юга Китая у границы с Вьетнамом.

Основная версия интернет-расследователей: жертвой стал 27-летний Нгуен Суан Дат, пользователь форумов с экстремальным контентом, где он годами писал о своем фетише на обезглавливание и желании умереть подобным образом.

Один из аккаунтов Дата. Фото: Facebook

У него было два аккаунта в фейсбуке. В описании одного были слова: «Любит быть обезглавленным», в другом: «Нравится гуро-хентай: обезглавливание + секс» (эрогуро — направление в литературе и искусстве Японии; характеризуется наличием сцен, вызывающих отвращение у большинства людей).

На форумах он регулярно искал партнеров с такими же интересами. В частности, в ноябре 2020 года он написал: «Я ищу своего палача». В 2022 году — «Я хочу положить шею и чтобы меня обезглавили», а также «мне скучно, ищу кого-нибудь, чтобы позвонить и поболтать об обезглавливании».

Недавно в сеть попали скриншоты его переписки в фейсбуке, где, вероятно, обсуждалась подготовка: «Все готово, ждем, когда это сделаем» и «кто будет делать обезглавливание?»

25 января в аккаунте Нгуен Суан Дата в фейсбуке появился статус: «Три часа до исполнения плана». Вечером 24 февраля было опубликовано сообщение: «Дат обезглавлен». Последние посты на странице, по всей видимости, публиковал не он, а убийца. Позже там же появилось сообщение: «Начиная с сегодняшнего дня, я навсегда деактивирую этот аккаунт!»

Помогите «Холоду» рассказывать человеческие истории Мы ставим в центр своей журналистики человека и рассказываем о людях, которые сталкиваются с несправедливостью, но не теряют духа и продолжают бороться за свои права и свободы. Чтобы и дальше освещать человеческие истории, нам нужна поддержка читателей — благодаря вашим пожертвованиям мы продолжаем работать, несмотря на давление государства. Зарубежная карта

Карта РФ ↘︎

Patreon ↘︎

Перевод

Крипта

PayPal ↘︎ Ежемесячно

Разово 10 €

20 €

50 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать ежемесячно — 20 € 10 €

50 €

100 €

Другая Введите сумму (€) ФИО Эл. почта для чека и отчетов Поддержать разово — 50 € Банк РФ

Зарубежный банк Номер карты: 5536 9138 6472 8742 Скопировано! Получатель: Taisiya Bekbulatova Скопировано! Получатель: Projektas Šaltis Скопировано! Номер счёта: LT613500010016198323 Скопировано! SWIFT BIC: EVIULT2VXXX Скопировано! Банк: Lietuvos Bankas (Bank of Lithuania) Скопировано! Комментарий-назанчение платежа: Parama įstatymų numatytais tikslais (be konkretaus tikslo) Скопировано! Просим вас указывать комментарий, чтобы мы могли точно определять поступление средств. Фраза переводится так: «Поддержка в уставных целях (без конкретной цели)». Сумма: € Пожертвовать Совершая пожертвование, вы принимаете политику конфиденциальности

Убийцу на видео пока не идентифицировали. Единственная зацепка — у него на руке имеется татуировка «13-9».

Появление жуткого видео вскрыло целую сеть подпольных сообществ. В частности, журналистам VICE удалось пообщаться с китайским дистрибьютором, торгующим подобными материалами в телеграме. В его группах десятки тысяч пользователей покупают наборы с изображениями некрофилии, вскрытий, изнасилований и убийств.

