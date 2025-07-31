Доказана эффективность дополнительного выходного

Крупнейшее исследование четырехдневной рабочей недели показало ее эффективность. Дополнительный выходной позитивно сказывается на производительности и мотивации сотрудников, которые стали лучше отдыхать и меньше выгорать. Ученые пришли к выводу, что график 4/3 полезен как для работников, так и для бизнеса — абсолютное большинство компаний после эксперимента решили сохранить четырехдневку. Перспективы дополнительного выходного — в материале «Холода».
В исследовании социологов из Бостонского колледжа (США) и Университетского колледжа Дублина (Ирландия) приняли участие 2896 человек из шести стран — Австралии, Канады, Ирландии, Новой Зеландии, Великобритании и США. Ученые наблюдали за работой 141 компании на протяжении полугода. В анализ включили еще 12 американских предприятий, которые продолжали работать по традиционному графику 5/2.
Главная цель для выбранных компаний — сократить рабочее время без потерь для бизнеса. Для этого перед началом эксперимента они оптимизировали свои внутренние процессы, чтобы сделать их эффективнее. К примеру, они отказались от ненужных вещей вроде постоянных совещаний. В итоге полгода сотрудники работали по новому графику, то есть четыре дня в неделю, но с прежней зарплатой.
Исследователи наблюдали за состоянием работников и оценивали их благополучие по четырем показателям: два рабочих (выгорание и удовлетворенность работой) и два общих (психическое и физическое здоровье). В ходе эксперимента проверялась такая гипотеза: чем меньше сотрудники будут работать, тем будет заметнее улучшение их благополучия.
Социологи также проверили распространенное мнение, что из-за сокращения числа рабочих дней работники будут больше нервничать и даже перерабатывать, пытаясь успеть сделать все за меньшее время. Однако это не подтвердилось: оказалось, что сотрудники не стали больше стрессовать, а наоборот — чувствовали себя спокойнее.
После перехода на четырехдневку у работников заметно улучшилось состояние: 67% сообщили о снижении уровня выгорания, 41% отметили улучшение ментального здоровья, а 38% стали лучше спать. В то же время в контрольной группе из 12 компаний, которые продолжили работать по обычному графику, таких улучшений не наблюдалось.
Сокращенная рабочая неделя дает сотрудникам дополнительный выходной, который они могут потратить на спорт, сон и отдых, что снижает усталость и улучшает самочувствие. Как отмечают социологи, когда вся компания переходит на такой график, это формирует культуру заботы о здоровье, ведь сотрудники видят, что работодатель ценит их благополучие. В результате один лишний выходной день помогает работникам лучше восстанавливаться, а компании — создать более здоровый коллектив.
Денег меньше не становится
График работы 4/3 часто критикуют за возможное снижение эффективности работников. Хотя исследование Бостонского колледжа и не фокусировалось на измерении производительности труда, 52% участников эксперимента заявили, что стали работать продуктивнее при новом графике. Однако нельзя исключать, что некоторые отвечали так специально, чтобы сохранить для себя дополнительный выходной.
Социолог Джульет Шор, одна из авторов исследования, также написавшая книгу «Четыре дня в неделю», давно говорит об эффективности четырехдневного графика. По ее словам, такой режим действительно повышает продуктивность, ведь люди приходят на работу отдохнувшими и быстрее справляются с задачами. При этом, как заметила Шор, темп работы не растет и люди не ищут подработку — в дополнительный выходной большинство действительно отдыхает.
То, что производительность сотрудников не снижается при четырех днях работы, можно объяснить и сатирическим законом Паркинсона, который гласит: «Работа заполняет время, отпущенное на нее». Проще говоря, если начальство даст неделю на задачу, то работник будет делать это всю неделю, даже если реально мог бы справиться за два дня. А когда у человека меньше времени, он начинает организовывать свою работу лучше.
Есть и реальные примеры, которые подтверждают эффективность такого графика. В 2019 году на четырехдневку перевели 2300 сотрудников Microsoft в Японии. Позже компания отчиталась о росте производительности на 40% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года — сотрудники успевали сделать больше за меньшее количество времени. Правда, эксперимент длился только месяц.
Один из авторов нового исследования, социолог из Бостонского колледжа Вэнь Фань сказал, что более 90% компаний, участвующих в эксперименте с четырехдневкой, решили оставить такой график. Это также указывает на то, что сокращение рабочих часов не сильно повлияло на прибыль.
Положительные примеры
На сегодняшний день совместное исследование социологов из Бостонского колледжа и Университетского колледжа Дублина является самым масштабным по теме четырехдневки, но оно далеко не единственное и не первое. Другие исследования подобного рода, которые были проведены раньше, показывали похожие результаты.
В 2023 году в испанском городе Валенсия почти на месяц была введена четырехдневка — так получилось из-за того, что местные праздники выпадали на четыре понедельника подряд. Из 457 тысяч работников города, на такой «щадящий» график работы перешли 360 тысяч. Все население Валенсии оценивается примерно в 800 тысяч человек.
Большинство из них использовали дополнительный выходной, чтобы просто отдохнуть или заняться спортом, что помогло им снизить стресс и усталость, а также повысило уровень удовлетворенности жизнью. Кроме того, в эти дни люди меньше ездили на машинах, что сократило количество вредных выбросов.
Правда, у дополнительного выходного были и существенные минусы: в эти дни люди больше курили и употребляли алкоголь, а некоторые сферы сильно пострадали из-за нехватки персонала на три выходных дня. Например, врачи тоже попали под действие сокращенного графика, из-за чего в это время не хватало работников скорой помощи.
Другое исследование четырехдневки, проведенное в 2023 году в Великобритании, выявило еще один значительный плюс такого графика — с тремя выходными днями стало легче посвящать себя семье. В основном это касалось мужчин, которые стали проводить с детьми на 27% больше времени (у женщин этот показатель увеличился на 13%). От графика с тремя выходными выигрывают и семейные женщины, у которых появляется дополнительный день для реального отдыха.
«Теперь я могу по-настоящему наслаждаться выходными, потому что у меня есть пятница для домашних дел и других мелочей», — сказала британка Лиза Гилберт, чей работодатель перешел на четырехдневку.
Будущее четырехдневной рабочей недели выглядит все более перспективным, особенно после успешных экспериментов в некоторых странах. В Исландии пилотные проекты 2015–2019 годов показали, что при сокращении рабочего времени производительность сохраняется или даже растет, а благополучие сотрудников заметно улучшается. Германия, Португалия и Великобритания планируют последовать примеру Исландии, а Бельгия закрепила четырехдневку на законодательном уровне. Теперь работники могут выбирать: либо работать пять дней по восемь часов, либо четыре дня по десять.
В России же четырехдневка может стать вынужденной мерой для некоторых компаний. К примеру, на усеченный график переходят крупнейшие производители автомобилей — «АвтоВАЗ» и «КаМАЗ». Правда, это делается не ради сохранения ментального здоровья сотрудников, а из-за кризиса: продажи отечественных автопроизводителей упали из-за высокой ставки Центробанка и конкуренции со стороны импортных автомобилей. В этом случае переход на четырехдневку должен помочь сократить производство и избежать увольнения сотрудников.