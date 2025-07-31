Доказана эффективность дополнительного выходного

Крупнейшее исследование четырехдневной рабочей недели показало ее эффективность. Дополнительный выходной позитивно сказывается на производительности и мотивации сотрудников, которые стали лучше отдыхать и меньше выгорать. Ученые пришли к выводу, что график 4/3 полезен как для работников, так и для бизнеса — абсолютное большинство компаний после эксперимента решили сохранить четырехдневку. Перспективы дополнительного выходного — в материале «Холода».

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В исследовании социологов из Бостонского колледжа (США) и Университетского колледжа Дублина (Ирландия) приняли участие 2896 человек из шести стран — Австралии, Канады, Ирландии, Новой Зеландии, Великобритании и США. Ученые наблюдали за работой 141 компании на протяжении полугода. В анализ включили еще 12 американских предприятий, которые продолжали работать по традиционному графику 5/2.

Проверялась такая гипотеза: чем меньше сотрудники будут работать, тем будет заметнее улучшение их благополучия

Главная цель для выбранных компаний — сократить рабочее время без потерь для бизнеса. Для этого перед началом эксперимента они оптимизировали свои внутренние процессы, чтобы сделать их эффективнее. К примеру, они отказались от ненужных вещей вроде постоянных совещаний. В итоге полгода сотрудники работали по новому графику, то есть четыре дня в неделю, но с прежней зарплатой.

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Исследователи наблюдали за состоянием работников и оценивали их благополучие по четырем показателям: два рабочих (выгорание и удовлетворенность работой) и два общих (психическое и физическое здоровье). В ходе эксперимента проверялась такая гипотеза: чем меньше сотрудники будут работать, тем будет заметнее улучшение их благополучия.

Социологи также проверили распространенное мнение, что из-за сокращения числа рабочих дней работники будут больше нервничать и даже перерабатывать, пытаясь успеть сделать все за меньшее время. Однако это не подтвердилось: оказалось, что сотрудники не стали больше стрессовать, а наоборот — чувствовали себя спокойнее.

Фото: Unsplash

После перехода на четырехдневку у работников заметно улучшилось состояние: 67% сообщили о снижении уровня выгорания, 41% отметили улучшение ментального здоровья, а 38% стали лучше спать. В то же время в контрольной группе из 12 компаний, которые продолжили работать по обычному графику, таких улучшений не наблюдалось.

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Сокращенная рабочая неделя дает сотрудникам дополнительный выходной, который они могут потратить на спорт, сон и отдых, что снижает усталость и улучшает самочувствие. Как отмечают социологи, когда вся компания переходит на такой график, это формирует культуру заботы о здоровье, ведь сотрудники видят, что работодатель ценит их благополучие. В результате один лишний выходной день помогает работникам лучше восстанавливаться, а компании — создать более здоровый коллектив.

Денег меньше не становится

График работы 4/3 часто критикуют за возможное снижение эффективности работников. Хотя исследование Бостонского колледжа и не фокусировалось на измерении производительности труда, 52% участников эксперимента заявили, что стали работать продуктивнее при новом графике. Однако нельзя исключать, что некоторые отвечали так специально, чтобы сохранить для себя дополнительный выходной.

Люди приходят на работу отдохнувшими и быстрее справляются с задачами

Социолог Джульет Шор, одна из авторов исследования, также написавшая книгу «Четыре дня в неделю», давно говорит об эффективности четырехдневного графика. По ее словам, такой режим действительно повышает продуктивность, ведь люди приходят на работу отдохнувшими и быстрее справляются с задачами. При этом, как заметила Шор, темп работы не растет и люди не ищут подработку — в дополнительный выходной большинство действительно отдыхает.

То, что производительность сотрудников не снижается при четырех днях работы, можно объяснить и сатирическим законом Паркинсона, который гласит: «Работа заполняет время, отпущенное на нее». Проще говоря, если начальство даст неделю на задачу, то работник будет делать это всю неделю, даже если реально мог бы справиться за два дня. А когда у человека меньше времени, он начинает организовывать свою работу лучше.

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Есть и реальные примеры, которые подтверждают эффективность такого графика. В 2019 году на четырехдневку перевели 2300 сотрудников Microsoft в Японии. Позже компания отчиталась о росте производительности на 40% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года — сотрудники успевали сделать больше за меньшее количество времени. Правда, эксперимент длился только месяц.

Один из авторов нового исследования, социолог из Бостонского колледжа Вэнь Фань сказал, что более 90% компаний, участвующих в эксперименте с четырехдневкой, решили оставить такой график. Это также указывает на то, что сокращение рабочих часов не сильно повлияло на прибыль.

Положительные примеры

На сегодняшний день совместное исследование социологов из Бостонского колледжа и Университетского колледжа Дублина является самым масштабным по теме четырехдневки, но оно далеко не единственное и не первое. Другие исследования подобного рода, которые были проведены раньше, показывали похожие результаты.

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В 2023 году в испанском городе Валенсия почти на месяц была введена четырехдневка — так получилось из-за того, что местные праздники выпадали на четыре понедельника подряд. Из 457 тысяч работников города, на такой «щадящий» график работы перешли 360 тысяч. Все население Валенсии оценивается примерно в 800 тысяч человек.

Большинство из них использовали дополнительный выходной, чтобы просто отдохнуть или заняться спортом, что помогло им снизить стресс и усталость, а также повысило уровень удовлетворенности жизнью. Кроме того, в эти дни люди меньше ездили на машинах, что сократило количество вредных выбросов.

Фото: Unsplash

Правда, у дополнительного выходного были и существенные минусы: в эти дни люди больше курили и употребляли алкоголь, а некоторые сферы сильно пострадали из-за нехватки персонала на три выходных дня. Например, врачи тоже попали под действие сокращенного графика, из-за чего в это время не хватало работников скорой помощи.

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Другое исследование четырехдневки, проведенное в 2023 году в Великобритании, выявило еще один значительный плюс такого графика — с тремя выходными днями стало легче посвящать себя семье. В основном это касалось мужчин, которые стали проводить с детьми на 27% больше времени (у женщин этот показатель увеличился на 13%). От графика с тремя выходными выигрывают и семейные женщины, у которых появляется дополнительный день для реального отдыха.

«Теперь я могу по-настоящему наслаждаться выходными, потому что у меня есть пятница для домашних дел и других мелочей», — сказала британка Лиза Гилберт, чей работодатель перешел на четырехдневку.

Будущее четырехдневной рабочей недели выглядит все более перспективным, особенно после успешных экспериментов в некоторых странах. В Исландии пилотные проекты 2015–2019 годов показали, что при сокращении рабочего времени производительность сохраняется или даже растет, а благополучие сотрудников заметно улучшается. Германия, Португалия и Великобритания планируют последовать примеру Исландии, а Бельгия закрепила четырехдневку на законодательном уровне. Теперь работники могут выбирать: либо работать пять дней по восемь часов, либо четыре дня по десять.

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В России же четырехдневка может стать вынужденной мерой для некоторых компаний. К примеру, на усеченный график переходят крупнейшие производители автомобилей — «АвтоВАЗ» и «КаМАЗ». Правда, это делается не ради сохранения ментального здоровья сотрудников, а из-за кризиса: продажи отечественных автопроизводителей упали из-за высокой ставки Центробанка и конкуренции со стороны импортных автомобилей. В этом случае переход на четырехдневку должен помочь сократить производство и избежать увольнения сотрудников.