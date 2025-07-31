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Общество

Я занималась сексом за наркотики

Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
7 минут чтения 00:01
Я занималась сексом за наркотики

25-летняя Софья Назарова (фамилия изменена по просьбе героини) окончила медицинский колледж и работала медсестрой. В 2020 году она впервые попробовала наркотики, затем стала иногда употреблять их «для отдыха». Но вскоре она стала зависима от них. Назарова занималась сексом за наркотики, обманывала близких и скрывала свою зависимость. Она рассказала «Холоду», как долгое время считала, что контролирует свое состояние, не собиралась бросать, и как это чуть не разрушило ее жизнь.

Я родилась в полной семье, но все детство у меня было ощущение, будто мне чего-то не хватает и я не могу себя реализовать. Я постоянно увлекалась чем-то: ходила на спорт, творческие кружки — но все довольно быстро бросала. Я была недовольна тем, что не могу найти занятие, которое приносило бы мне удовольствие.

Отец сильно выпивал, и я видела, как он пьяный избивает маму. Когда мне было 13 лет, мой старший брат начал приходить домой в странном состоянии, а потом влез в долги и пропал на год. Только спустя три года я узнала, что он употреблял наркотики. В то время я знала о наркотиках в основном из фильмов, слышала названия «соли» и «спайсы», и была уверена, что это плохо и от этого можно умереть.

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После школы я поступила в медицинский колледж: я не хотела, но родители настояли. В 18 лет я начала пить — алкоголь мне не нравился, но, выпив, я становилась более общительной, расслабленной и свободной. Я всегда напивалась так сильно, что начинала вести себя неадекватно и могла очнуться в незнакомом месте с незнакомыми людьми.

Когда мне было 20 лет, у меня было нехорошее психологическое состояние: мне было тяжело и тревожно, и я попыталась покончить с собой, но не довела дело до конца. После этого я всячески пыталась «облегчить» состояние — выпивкой, селфхармом, беспорядочными половыми связями. Ничего не помогало, и я была готова на все, чтобы мне стало лучше.

Однажды я познакомилась с парнем в интернете. Он позвал меня к себе «культурно отдохнуть». Я без задней мысли поехала к нему в другой город. Он вышел встречать меня из подъезда: худой, с синяками под глазами. Дал мне свою карту и попросил сходить в аптеку. Я думала, что он приболел и попросит купить лекарства, а он сказал: «Набор шприцов и воду для инъекций».

я врала, что мне пора домой, и ехала за несколько километров от города за закладкой

Я все еще не до конца понимала, зачем, но купила все, и мы поехали в другой район: он рылся в сугробе и что-то искал. Когда мы вернулись и зашли в его квартиру, я увидела разбросанные шприцы, подкоптившиеся ложки и использованные салфетки. Комната была почти пустой — на полу валялся матрас, а на нем лежала девочка лет 16, руки которой были в следах от уколов. 

Я до сих пор не понимаю, почему осталась в той квартире. Возможно, стало интересно. Парень протянул мне шприц. Я спросила, что это, и он ответил: «Мефедрон». Он уверенно сказал, что это лучшее, что случится со мной в жизни. И я согласилась попробовать.

После инъекции мне стало очень страшно и тревожно: сердце заколотилось, я вспотела. Помню, я протянула ему свой телефон и сказала: «Вот номер моей мамы. Позвони ей, если я умру». Он засмеялся.

Я занималась сексом за наркотики — «Холод».

Через полчаса меня «отпустило», и он предложил вторую дозу. Я думала: «Может, я просто не распробовала?» Я употребила еще раз, потом еще и еще. В итоге я просидела в этой квартире трое суток. Я сжевала губу до крови (некоторые стимуляторы могут вызывать непроизвольное кусание губ или языка. — Прим. «Холода»), у меня были исколоты все руки, потому что тот парень не мог попасть иглой в вену. Когда я вернулась домой, мне стало очень плохо. После этого я решила, что к наркотикам больше не притронусь. 

Никто не знал о моей зависимости

Через пару месяцев после этого мне написал знакомый и предложил попробовать понюхать мефедрон. Я подумала, что первый блин был комом, а теперь у месть есть второй шанс распробовать. Мы употребили, и все тревоги сразу исчезли. Тогда я поняла: «Это мое, это то, что я искала всю сознательную жизнь». Но я решила контролировать себя и поставила строгую установку: употреблять максимум один-два раза в месяц.

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В то время я уже окончила колледж и начала работать медсестрой в больнице. У меня были хорошие друзья, а в 2021 году я начала встречаться с парнем. Мне казалось, что наркотики мне нужны, чтобы отдохнуть. Они дорого стоили, их было сложно достать — приходилось ехать за несколько километров от города и долго искать их, но ради «отдыха» я была готова на все.

Через полгода привычных доз стало недостаточно — мне уже было нужно в два раза больше. Постепенно наркотики встали на вершину пирамиды моих потребностей, и мне становилось сложнее контролировать происходящее. Я стала принимать их раз в неделю, а иногда уходила в недельные загулы. Для этого я брала выходные на работе, переносила все встречи и врала близким, что мне нужно уехать в другой город. На самом деле я сидела в ужасной квартире, набитой людьми, и употребляла.

Я занималась сексом за наркотики — «Холод».

Друзья и парень не знали о моей зависимости. Они осуждали наркотики, поэтому я даже не думала признаваться им. Когда мы с ними выпивали, я врала, что мне пора домой отдыхать, и ехала за несколько километров от города за закладкой.

Я знала, что меня может поймать полиция. Знала о том, как надолго сажают тех, кого ловят с закладками. Но думала, что это точно не про меня: я ведь самая умная — меня не поймают.

В этот период мир будто бы делился на черное и белое: либо страх, гнев и агрессия, либо счастье и эйфория. Когда я была трезвой, мне было сложно справиться с малейшим стрессом или ссорой, поэтому я принимала наркотики даже из-за незначительных проблем. При этом я постоянно боялась: попасться полиции, не найти закладку, умереть.

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Вскоре стала пользоваться тем, что я женщина. Когда у меня вообще не было денег, я говорила своим соупотребителям: «Я могу переспать с вами за наркотики». Тогда я все еще была в отношениях, но нормы морали стерлись настолько, что я не чувствовала себя виноватой за измену, не испытывала ни ненависти, ни отвращения к себе. Я просто знала: так я получу то, что мне нужно сильнее всего. Мне казалось, что это я использую людей, а не они — мое тело.

Спустя какое-то время я начала пробовать и другие наркотики: таблетки, опиаты, «соли», галлюциногены, ЛСД. Я соглашалась на все, что мне предлагали. Перепробовав все, я остановилась на «синтетике». 

Жила, чтобы употреблять

У меня был друг, с которым мы несколько лет общались в интернете, — он не пил, не курил, учился в медицинском институте и всегда хорошо относился ко мне. В 2022 году я призналась ему, что употребляю, и он предложил помочь мне. Тогда я не хотела бросать, но у меня появилось азартная мысль: «А смогу ли я?»

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Я переехала к нему в другой город, но продолжила отношения со своим парнем на расстоянии — правда, врала, что снимаю квартиру с подругой. Мы договорились, что друг будет запирать меня в квартире, когда уходит на работу. Чтобы я не смогла заказать наркотики, он поставил несколько паролей на компьютер.

Так продолжалось два месяца. Каждое утро я жалела, что решилась бросить: я плакала и умоляла друга дать мне хотя бы сильные таблетки или что-то покурить. Я настолько хотела выйти из дома, что начала изображать здорового человека, чтобы он поверил мне и разрешил покидать квартиру. И он поверил.

Тогда я стала адаптироваться в новом месте и устроилась работать в кофейню. Вскоре я стала выпивать. Друг ругался из-за этого, но потом сказал: «Ладно, хотя бы не наркотики». Когда он уехал из города по делам, я познакомилась в интернете c парнем — и сразу поняла, что он употребляет. Я позвала его в квартиру друга, где жила. Он достал мефедрон. У меня тотчас слетела крыша — мы употребляли сутки.

Я занималась сексом за наркотики — «Холод».

На следующий день я очень плохо себя чувствовала. К тому же было стыдно, что я соврала близкому человеку. Я поклялась, что сделаю все, чтобы мой друг никогда не узнал о том, что я сорвалась. 

Но очень скоро я нашла соупотребителей и продолжила принимать наркотики. Я легко скрывала все от друга: например, говорила, что буду ночевать у новых приятелей. Он искренне радовался, что я с кем-то познакомилась.

Я общалась с сомнительными людьми и ходила на их тусовки. Я не воспринимала их как друзей, а везде искала выгоду: у одного можно взять в долг, второй пригласит к себе, третий поделится наркотиками. 

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Трезвых людей для меня будто бы не существовало — они были просто NPC (non-player character; переводится как «неигровой персонаж», а в сленге используется для описания человека, который не является «главным героем» в жизни. — Прим. «Холода). Общение с ними и время, когда я была трезвой, были для меня кошмаром. Я не понимала, о чем говорить с такими людьми и зачем — мне было жутко скучно. 

Совмещать наркотики и работу было несложно: у меня был гибкий график, и в любой момент я могла поменяться с кем-то сменами. Дома меня уже не контролировали, и все складывалось очень удобно — я употребляла каждую неделю, и иногда могла «торчать» по три-четыре дня подряд. 

Я просыпалась с мыслью о наркотиках и о том, как найти деньги. Потом я доставала их, употребляла и снова думала, как купить еще одну дозу. Иногда я вытаскивала деньги из кассы на работе. Однажды поздно вечером я пьяная села за руль машины знакомого, чтобы поехать за закладкой. Спустя пару километров я врезалась в столб — разбила нос, знакомый, который был со мной, вывихнул что-то, а его машина сильно пострадала. Но меня волновало только, что мы не забрали дозу.

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Мне казалось, что наркотики будут со мной всю жизнь. Я жила, чтобы употреблять, и употребляла, чтобы жить. И хотя я переехала в новый город и поменяла круг общения и работу, но внутри я осталась такой же больной. Была наркозависимым медиком — стала наркозависимой бариста.

Окончание истории читайте на «Холоде» на следующей неделе.

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Автор:Маша Матвеева
Фото:предоставлены Софьей

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