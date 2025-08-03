Последний круиз

В июле 2017 года 18-палубный лайнер Emerald Princess вышел из Сиэтла в круиз вдоль берегов Аляски. На борту было больше трех тысяч пассажиров и больше тысячи сотрудников. Днем пассажиры выходили на берег и исследовали природу, а по вечерам отдыхали на самом лайнере. 25 июля на корабле решили провести музыкальную викторину на детективную тему, в которой пассажирам предстояло раскрыть преступление. Именно в этот момент на лайнере произошло настоящее убийство. Что случилось — в новом материале еженедельной тру-крайм рубрики «Холода».



Круиз мечты

23 июля 2017 года более трех тысяч пассажиров отправились в путешествие по берегам Аляски на 18-палубном круизном лайнере Emerald Princess. На борт поднялась и семья Мансанарес. 39-летняя Кристи, ее муж Кеннет, дети, отец и один из братьев. Приближалась 18-я годовщина свадьбы Кристи и Кеннета, и семья поехала в круиз, чтобы ее отметить.

Кристи и Кеннет начали встречаться еще в школе. В августе 1999 года они поженились, и впоследствии у них родилось три дочери: Кали, Камрин и Кея.

Кристи и Кеннет Мансанарес с дочерьми в 2014 году. Фото: Kristy Manzanares / Facebook

Семья заняла два номера на седьмой палубе. Кристи и Кеннет поселились в двухместной каюте, которая через балкон соединялась с другой каютой, где остановились их дочери и родственники Кристи.

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Emerald Princess — мечта любителей круизного отдыха. На борту судна было все, что можно захотеть: бассейны, бары и рестораны на любой вкус, а также ночной клуб, казино, спа, фитнес-центр, галерея, театр, мини-поле для гольфа и даже свадебная часовня.

Корабль отплыл из Сиэтла. Днем он должен был останавливаться в живописных портах штата, где гости могли бы рыбачить, осматривать ледники и исследовать природу Аляски. По пути пассажиры должны были увидеть 70-километровый фьорд Трейси Арм. Лайнер также планировал остановиться в «первом городе» региона Кетчикан, столице штата Джуно и небольшом горном городке Скагуэй. Перед возвращением в Сиэтл он должен был зайти в канадский город Виктория, который находится на острове Ванкувер. По вечерам организаторы устраивали развлекательные мероприятия на борту: совместные игры, театральные представления и кинопоказы.

Ссора

Круиз проходил спокойно. Днем 25 июля семья Кристи участвовала в рыболовной экскурсии в Кетчикане — небольшом городе на юго-восточном побережье Аляски. Как потом рассказывали другие отдыхающие, Кристи с семьей выглядели счастливыми.

Однако вечером события приняли совсем другой оборот. В тот день Кеннет много выпил и за ужином вел себя агрессивно. Когда супруги вернулись в каюту, они начали ссориться.

Круизный лайнер Emerald Princess. Фото: Alamy / Reuters

Кристи дала понять, что хочет развода, и потребовала, чтобы Кеннет сошел с лайнера на следующей остановке в порту, чтобы не портить им отдых. Оставшиеся дни она хотела провести с дочерьми, отцом и братом.

Во время ссоры в каюте были дочери Кристи. Кеннет попросил их оставить родителей одних и уйти в каюту к дедушке и дяде. Спустя какое-то время те услышали крики из каюты родителей. Девочки вышли на балкон, чтобы проверить, все ли в порядке, и увидели через окно, как Кеннет сидел на Кристи на кровати и бил ее кулаками по голове. После этого Кеннет потащил Кристи к балкону — вероятно, чтобы выбросить ее за борт.

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Брат Кристи бросился на помощь и смог его остановить. Позже свидетели рассказывали, что слышали, как двое мужчин дрались в каюте Мансанарес.

Круизный лайнер Emerald Princess. Фото: Alamy / Reuters

Один из пассажиров рассказал журналистам, что тем вечером услышал крики девушек, когда ложился спать. Его жена, работавшая медсестрой, выглянула на балкон и увидела мужчину, залитого кровью, с порезами и избитого. Женщина решила, что неизвестный собирается прыгнуть за борт, и закричала, чтобы его остановить. В тот же момент на судне по громкоговорителю вызвали группу безопасности к номеру, в котором, как оказалось, жил мужчина.

Еще один пассажир говорил, что видел, как мужчина пытался подняться с седьмой палубы на девятую, чтобы спрыгнуть за борт, но служба безопасности лайнера его остановила.

Медики прибыли в каюту Мансанаресов около девяти вечера. Зайдя внутрь, они увидели пятна крови на мебели и кровати. Кристи была без сознания — она была сильно избита.

Медперсонал пытался реанимировать Кристи в течение 20 минут, но не смог. Она умерла — как определили впоследствии, из-за тупой травмы головы.

«Она смеялась надо мной»

Лайнер прибыл в Джуно, следующий порт по пути, около восьми утра 26 июля, на шесть с половиной часов раньше запланированного. Все это время Кеннета держали в наручниках запертым в одной из свободных кают. На борт зашли сотрудники ФБР. Много часов пассажиров держали на борту и не разрешали им покинуть корабль. Следователи допросили около 200 пассажиров и сотрудников лайнера.

Пассажиры лайнера в порту Джуно. Кадр: CBS News

Кеннета арестовали в тот же день и предъявили обвинения в убийстве жены. Когда его допрашивали, он сказал, что «его жизнь закончена».

Кеннет подтвердил полицейским, что они с Кристи поссорились из-за его поведения вечером 25 июля: Кристи разозлилась из-за того, что он много выпил за ужином. По словам Кеннета, Кристи заявила, что с нее достаточно и что она знает: он найдет способ испортить им отдых. Тогда он спросил жену, значит ли это, что она хочет развода, но она не ответила на этот вопрос и продолжила говорить, что с нее достаточно. Кеннет рассказывал, что сильно разозлился, когда Кристи начала смеяться над ним, поэтому и напал на нее.

Пассажирам разрешили сойти на берег в Джуно только в 20:30 вечера по местному времени, а в 23:15 судно уже отбыло в Скагуэй — следующую точку маршрута. В тот день на лайнере была запланирована прогулка по фьорду Трейси Арм недалеко от Джуно, но из-за убийства ее отменили.

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В качестве извинений за произошедшее организаторы круиза выплатили всем пассажирам 150 долларов на бортовой счет — эти деньги они могли потратить на развлечения на лайнере. Как рассказывал один из пассажиров журналистам, компания пообещала им, что произошедшее не повлияет на их отдых и круиз пройдет как и было запланировано.

В феврале 2020 года Кеннет пошел на сделку со следствием и признал вину.

Кристи и Кеннет Мансанарес. Фото: Kristy Manzanares / Facebook

В суде защита Кеннета настаивала, что его брак с Кристи был долгим и счастливым, а ее убийство — чистая случайность. Семья жила в Санта-Кларе, в юго-западной части Юты. Знакомые говорили журналистам, что Кристи была хорошей матерью, а ее брак с Кеннетом казался крепким и счастливым.

Адвокат Кеннета заявил, что у его клиента были травмы мозга из-за многолетних занятий спортом: в юности Кеннет боксировал, занимался рестлингом и играл в американский футбол. Кеннет принимал лекарства, которые были несовместимы с количеством алкоголя, которое он выпил в вечер убийства Кристи. Кроме этого, после произошедшего у него якобы диагностировали биполярное расстройство. По словам адвоката, большая доза алкоголя якобы усугубила его состояние и привела к преступлению.

Несмотря на это, прокурор решил, что Кеннет решил убить жену во время ссоры сознательно, то есть Кеннет действовал не в состоянии аффекта, а осознавал, что происходит. В качестве доказательств следователи отметили, что Кеннет попросил дочерей выйти из каюты и закрыл за ними дверь.

В июне 2021 года Кеннета приговорили к 30 годам лишения свободы без права на досрочное освобождение. Еще пять лет после отбытия наказания он должен был провести под административным надзором. Однако после оглашения приговора Кеннет прожил всего около месяца. Утром 14 июля 2021 года он потерял сознание в своей камере в исправительном центре на Аляске. Сотрудники центра и медперсонал попытались спасти его, но не смогли реанимировать. Власти отказались сообщить СМИ причину его смерти, но пояснили, что не обнаружили признаков того, что она была насильственной.

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