Я переехала в Данию, и мне нравится

Датчане очень закрытые и общаться с ними сложно. Но жизнь здесь очень комфортная

Шесть лет назад Элина Камбю переехала с детьми в Данию. Там она начала новую жизнь: поступила в университет и выучила язык. Элина живет в небольшом городе на одном из датских островов. Она рассказала «Холоду», почему люди в Дании закрытые, почему там не холодно зимой и чем жизнь в маленьком городе лучше, чем в мегаполисе.

Я родилась в Уфе, откуда после школы переехала в Петербург. 12 лет назад я познакомилась со своим будущим мужем — он датчанин. Я переехала в Швецию, где он на тот момент жил. Шесть лет мы прожили в городе Мальмё, а в 2019 году решили перебраться на его родину.

За время брака у нас родилось двое детей. Собственно, в Данию мы переехали именно из-за них: искали хорошую школу. Муж очень хотел, чтобы они пошли именно в датскую школу, а не в шведскую. Через четыре года после переезда мы поняли, что наша семейная жизнь не складывается, и развелись. Но я осталась в Дании, ведь здесь учатся мои дети.

Сорё. Фото: Alamy / Reuters

Город, в котором я живу, называется Сорё. Население здесь — всего восемь тысяч человек. Когда мы искали хорошую школу с высоким рейтингом, местная как раз была в первых 10 по стране. А еще мы целенаправленно искали не мегаполис. Дания — очень дорогая страна, а жить в небольшом городе намного дешевле.

Нужно сказать, что мне повезло с расположением города. Я живу недалеко от Копенгагена и за час могу доехать на поезде без пересадок. На таком же расстоянии находится Оденсе — третий по населению город Дании и родина Ганса Христиана Андерсена. В столице и ближайших городах жилье стоит космических денег, а в Сорё — очень неплохое соотношение цены и качества. Даже цены в кафе тут процентов на 30 ниже, чем в Копенгагене.

Тут можно жить на стипендию

Большую часть моей жизни занимает учеба. В Дании я поступила в Копенгагенскую бизнес-академию на специальность «программирование». У меня нет постоянной работы, есть только подработки в IT-сфере. Но, как ни странно, мне хватает денег на жизнь с детьми. Дело в том, что у меня есть шведский паспорт, который я получила благодаря браку, и, как гражданка Швеции, я имею право бесплатно учиться в Дании. К тому же государство поддерживает студентов стипендиями — то есть я получаю деньги за то, что учусь.

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Я живу с детьми в двухкомнатной квартире площадью примерно 70 квадратных метров. Ее аренда стоит около 10 тысяч датских крон в месяц вместе с коммунальными услугами (около 125 тысяч рублей. — Прим. «Холода»). Это отличная сумма за такую площадь: подобная квартира рядом с Копенгагеном стоила бы в полтора раза дороже. В Сорё аренда жилья площадью около 70 квадратов варьируется от 8 до 15 тысяч датских крон (примерно от 100 до 187 тысяч рублей. — Прим. «Холода»).

Расходы на отопление зависят от энергетического класса дома — то есть от того, сколько энергии здание потребляет для отопления, освещения и нагрева воды. Если он низкий, то коммуналка будет очень дорогой. У моего дома хороший энергетический класс, поэтому я плачу за нее минимум. Отопление обходится мне в 1800 крон за квартал (около 22 тысяч рублей. — Прим. «Холода»).

Фото: Alamy / Reuters

Расходы на электричество зависят от того, сколько ты его потратил. Зимой в Дании рано темнеет, поэтому выходит дороже — 600–700 крон (7,5–8,7 тысяч рублей. – Прим. «Холода»). Летом за электричество я плачу намного меньше.

Цены на продукты в Дании не настолько высокие, как многие думают. Обычный поход в магазин за молоком, яйцами и овощами обойдется примерно в 300 датских крон (3,7 тысяч рублей. — Прим. «Холода»). Основательные закупки на неделю вперед — 600–800 крон (7,5–10 тысяч рублей. — Прим. «Холода»).

Идеальный город для любителей природы

Кажется, я разучилась жить в мегаполисах и привыкла к более размеренному ритму. Если я приезжаю в Копенгаген, то за день сильно устаю. Мне разонравились хаос, шум и толпы людей на улицах.

Несмотря на то, что у нас маленький город, здесь очень хорошая инфраструктура. Даже есть кинотеатр, хотя он маленький, старый и с одним залом: иногда ты приходишь на сеанс и смотришь фильм один. В Сорё есть несколько ресторанов и кофейня-кондитерская. Тут не так много развлечений по сравнению с большим городом, поэтому в основном сюда переезжают люди с маленькими детьми и пенсионеры.

Фото: предоставлено Элиной

Сорё очень хорош для любителей природы и активного образа жизни. Город находится на острове Зеландия и вокруг него есть три озера. На них есть клуб каякинга, яхт-клуб, также можно заниматься каноэ. У нас живет много любителей рыбалки, поэтому местные рыбаки тоже устраивают свои сообщества. А еще есть клуб «моржей», которые купаются в любое время года. У них работает своя сауна, после которой можно нырять в озеро зимой. Я не состою в местных клубах, хотя мне очень нравится каноэ. В основном я занимаюсь фехтованием, но езжу на тренировки в другую часть острова.

На озерах много пляжей — здесь чистая вода и есть все условия для комфортного и безопасного купания и пляжного отдыха. Летом к нам приезжают туристы со всей страны и даже из Германии. Я тоже люблю купаться: вода очень теплая, как парное молоко. Замерзнуть не получится, хоть мы и в Скандинавии.

Еще в Сорё едут учиться студенты: на берегу озера здесь есть академия, которой более 400 лет. Это престижная школа, у которой есть отделение интерната, где подростки учатся и живут в общежитии.

Все ездят на велосипедах и едят бутерброды

Здесь все передвигаются на велосипедах: они есть больше чем у половины жителей. В Дании хорошая инфраструктура и благоприятный климат для езды на них. Здесь никогда не бывает гололеда, поэтому с велосипеда можно не слезать круглый год. Однако много у кого есть и машины, потому что местные жители ездят на работу в крупные города. Хотя с учетом пробок время в пути на поезде до Копенгагена будет примерно таким же, как и на машине.

Общественный транспорт в Дании хороший. Хотя у меня, как у жительницы провинции, есть претензии к местным автобусам: почему в выходные они ходят так редко? Но в будний день всегда можно уехать и приехать. Нам повезло, что город находится на центральной железнодорожной ветке: можно доехать до крупного города на экспрессе или на поезде, который будет дешевле, но делает больше остановок.

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Поезда редко отменяют или задерживают — а если это случилось, то ты всегда можешь пожаловаться в транспортную компанию, и тебе вернут деньги за билет. На нашей станции даже останавливаются поезда Deutsche Bahn, которые идут из Германии в Копенгаген.

Есть стереотип, что в Дании плохая погода. Но в Петербурге, где я жила много лет, климат намного хуже. А здесь теплее, хотя тоже дождливо и влажная зима. Самый тяжелый период в Дании — с ноября по февраль. Есть ощущение, что ты сидишь в темном сыром подвале без солнечного света, потому что в три часа дня уже темнеет. Особенно темно здесь перед Рождеством, поэтому местные жители везде развешивают огоньки и гирлянды.

Фото: предоставлено Элиной

Но остальные девять месяцев здесь очень комфортная погода без экстремальных перепадов температуры — это влияние Гольфстрима. Летом в Дании много солнечных дней, бывает даже засуха, когда ты ждешь дождей. Из-за морского климата холод тут ощущается не так сильно, как жара: в +20 бывает уже некомфортно. Зато в Дании очень свежий воздух. Я сразу ощущаю бриз с моря, когда прилетаю из других европейских стран и выхожу из самолета.

Мне кажется немного непривычной датская кухня, даже по сравнению с другими скандинавскими странами. Главное национальное блюдо датчан — сморреброды. Это открытые сэндвичи с большой многослойной начинкой, которые ты ешь ножом и вилкой. Вообще в Дании очень много людей едят всухомятку: привычка есть бутерброды у них с детства. Супы здесь почти не едят — разве что супы-пюре. Это странно, потому что датчане — очень здоровая, спортивная и активная нация и здесь много долгожителей.

Еще в Дании любят красные сосиски: возможно, сказывается близость к Германии. Их едят в хот-догах, с поджаренным луком, солеными огурцами и горчицей. Еще датчане ценят пиво: кроме всем известного Carlsberg тут есть много местных пивоварен.

Без знания языка в Дании нечего делать

Когда я переехала в Сорё, я вообще не встречала русскоязычных жителей. Но в 2022 году ситуация изменилась, потому что сюда приехали больше сотни украинских беженцев. Я стала чаще слышать русскую речь, и это было немного сюрреалистично. Датские маленькие города обычно моноязычные, и 90–95% местных жителей — датчане. Поэтому здесь непривычно слышать чужую речь. А тут в местной библиотеке даже появилась целая полка книг на русском, потому что на них впервые возник спрос.

В начале войны я помогала нескольким украинцам учить датский язык — была волонтером языковой поддержки от «Красного креста». Я несколько месяцев ездила к ним и учила их базовым фразам и правилам. Потом они ушли учиться в языковые школы, и моя помощь была уже не нужна.

Фото: Alamy / Reuters

Язык — очень важная часть интеграции, особенно в такой маленькой стране с закрытым обществом, как Дания. Я это всегда понимала и, когда сама сюда переехала, хотела как можно быстрее выучить датский. Но мне помешала пандемия коронавируса: я приехала накануне локдауна, а ограничения здесь были очень жесткими. Мой первый год в стране прошел в изоляции, и я несколько месяцев не могла общаться вживую с местными жителями и ходить в языковую школу.

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Я пошла в нее в октябре 2020 года, когда ограничения немного смягчили. Начала ездить в Копенгаген, потому что выбрала интенсивный темп занятий, и уже через восемь месяцев сдала тест на уровень PD3 — то есть Advanced. Отчасти мне помогло то, что я знала шведский язык, то есть у меня была скандинавская база. Но мне пришлось полностью переучивать произношение, убирать шведизмы и акцент из речи.

Я решила не останавливаться и учиться дальше. Мне хотелось получить профессиональное образование на датском языке. Поэтому я решила получить сертификат о более высоком уровне знаний, который не обязателен для иностранцев, но нужен тем, кто хочет поступить в местный вуз. Для этого я прошла интенсивный курс в датской гимназии: кроме языка, еще я сдавала историю, биологию и математику. Тогда я жила с мужем и могла позволить себе какое-то время не работать.

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Вообще я считаю, что в Дании нечего делать без знания языка — если только ты не переехал по офферу англоязычной компании. Если хочется остаться в стране и получить гражданство после ВНЖ, как правило, нужно сдать языковой экзамен, а еще экзамен по истории и обществознанию страны.

Еще в изучении языка мне помогло то, что мои дети пошли в местную школу. Я с самого начала ходила на собрания, общалась с родителями и учителями. В какие-то моменты было сложно, но сейчас я общаюсь почти без преград и могу поговорить на любую тему.

На глазах у детей препарируют животных

Приезжих в Дании может шокировать отношение к воспитанию. Мои дети ходили в местный детский садик, который называется «Лесной сад». 95% времени они проводили на улице в любое время года. Очень часто детей водили по лесу. Если они находили там мертвое животное, то датские воспитатели не уводили их подальше. Они забирали труп в сад, вскрывали его и показывали внутренности. В Дании считают, что детям полезно знать анатомию и циклы жизни. Звучит логично, но для меня это было очень странно. Здесь детей не так сильно оберегают от взрослых тем и не боятся показать им реалии жизни. Им дают намного больше свободы.

Фото: предоставлены Элиной

С датчанами зачастую сложно подружиться. Многие из них стараются не пускать посторонних в свою жизнь. Конечно, отношение к иммигрантам зависит от конкретных людей. У кого-то нет никаких предрассудков и человек охотно принимает другие культуры. А кто-то относится к ним настороженно.

Когда я была замужем за датчанином, общалась с его друзьями. После развода я редко контактирую с ними, зато у меня появились собственные друзья. Я познакомилась по волонтерской программе с бабушкой, которая помогала переехавшим интегрироваться в новую страну, общаться вживую, чтобы человек привык к языку и не боялся разговаривать с людьми. Мы так хорошо нашли общий язык, что дружим с ней до сих пор.

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Мы с ней читали друг другу вслух книги на датском языке, а иногда ходим с ней в театры и кино. Этой женщине больше 80 лет, и она рассказала много интересного про историю страны и свое детство в послевоенной Европе. Несмотря на возраст, она брала уроки музыки, ходит на йогу и на хайки для местных пенсионеров. Это неудивительно для Дании: тут много пожилых людей ведут активный образ жизни.

Во время учебы мне тоже удалось найти друзей: например, я общаюсь с девушкой из Турции, которая замужем за датчанином. В академии, в которой я сейчас учусь, со мной в группе в основном датские студенты. Пока я не нашла среди них друзей: возможно, потому что они моложе. А может быть, из-за разницы в культурных ценностях и менталитете. В любом случае, с людьми постарше мне общаться проще.

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Еще мне кажется, что в Дании есть некоторая ксенофобия на уровне правительства. Политики делают все для того, чтобы у них оставались только высококвалифицированные специалисты из других стран. Они не хотят, чтобы к ним приезжали все желающие. Впрочем, на нашей местной жизни это почти не отражается: здесь ты никогда не встретишь открытой враждебности или агрессии.

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