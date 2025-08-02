Тест на знание русских корней

У многих мировых звезд актеров, музыкантов и бизнесменов — неожиданно для всех есть русские корни или родственники из России. У кого-то бабушка из Тулы или Владивостока, а у кого-то прадед — еврей, уехавший из Российской империи. Пройдите тест «Холода» и выясните, можете ли вы вычислить этих знаменитостей.
Милла Йовович — американская актриса, которая снималась в фильмах «Пятый элемент» и «Обитель зла». А есть ли у нее связь с Россией?
А у актрисы Киры Найтли есть родственники из России?
Можно ли назвать частично русским Леонардо Ди Каприо?
Где родился сооснователь Google Сергей Брин?
Актриса Мила Кунис снималась в фильмах «Черный лебедь» и «Секс по дружбе». А связана ли ее семья с Россией?
А вот коллега Кунис по «Черному лебедю» Натали Портман точно связана с Россией. А как?
Имеет ли актер Хоакин Феникс какое-то отношение к России?
А популярного в России актера Милоша Биковича можно ли назвать русским?
Есть ли русские предки у звезды сериала «Сплетница», актрисы и певицы Тейлор Момсен?
А происходила ли семья певицы Ланы дель Рей из Российской империи?
Знаете британскую актрису Хелен Миррен, которая сыграла Елизавету II в фильме «Королева»? Связана ли ее семья с Российской империей?
А основателя SpaceX и Tesla Илона Маска можно считать потомком выходцев из России?
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