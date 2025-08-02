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Мир

Тест на знание русских корней

У Леонардо Ди Каприо бабушка действительно Смирнова? А кто из мировых звезд потомок дворян из Российской империи?
2 минуты чтения 17:00
Тест на знание русских корней

У многих мировых звезд актеров, музыкантов и бизнесменов — неожиданно для всех есть русские корни или родственники из России. У кого-то бабушка из Тулы или Владивостока, а у кого-то прадед — еврей, уехавший из Российской империи. Пройдите тест «Холода» и выясните, можете ли вы вычислить этих знаменитостей. 

Милла Йовович — американская актриса, которая снималась в фильмах «Пятый элемент» и «Обитель зла». А есть ли у нее связь с Россией?
Милла Йовович — американская актриса, которая снималась в фильмах «Пятый элемент» и «Обитель зла». А есть ли у нее связь с Россией?
А у актрисы Киры Найтли есть родственники из России?
А у актрисы Киры Найтли есть родственники из России?
Можно ли назвать частично русским Леонардо Ди Каприо?
Можно ли назвать частично русским Леонардо Ди Каприо?
Где родился сооснователь Google Сергей Брин?
Где родился сооснователь Google Сергей Брин?
Актриса Мила Кунис снималась в фильмах «Черный лебедь» и «Секс по дружбе». А связана ли ее семья с Россией?
Актриса Мила Кунис снималась в фильмах «Черный лебедь» и «Секс по дружбе». А связана ли ее семья с Россией?
А вот коллега Кунис по «Черному лебедю» Натали Портман точно связана с Россией. А как?
А вот коллега Кунис по «Черному лебедю» Натали Портман точно связана с Россией. А как?
Имеет ли актер Хоакин Феникс какое-то отношение к России?
Имеет ли актер Хоакин Феникс какое-то отношение к России?
А популярного в России актера Милоша Биковича можно ли назвать русским?
А популярного в России актера Милоша Биковича можно ли назвать русским?
Есть ли русские предки у звезды сериала «Сплетница», актрисы и певицы Тейлор Момсен?
Есть ли русские предки у звезды сериала «Сплетница», актрисы и певицы Тейлор Момсен?
А происходила ли семья певицы Ланы дель Рей из Российской империи?
А происходила ли семья певицы Ланы дель Рей из Российской империи?
Знаете британскую актрису Хелен Миррен, которая сыграла Елизавету II в фильме «Королева»? Связана ли ее семья с Российской империей?
Знаете британскую актрису Хелен Миррен, которая сыграла Елизавету II в фильме «Королева»? Связана ли ее семья с Российской империей?
А основателя SpaceX и Tesla Илона Маска можно считать потомком выходцев из России?
А основателя SpaceX и Tesla Илона Маска можно считать потомком выходцев из России?
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