Он стал чемпионом мира благодаря YouTube

Кенийского метателя копья Джулиуса Йего называют YouTube Man — «Мистер ютуб». Такое прозвище он получил благодаря своей системе тренировок: в Кении не было квалифицированных тренеров, поэтому ему приходилось искать обучающие видео на ютубе. И это дало результат: сперва он стал лучшим в родной стране, потом на всем континенте, а в итоге и в мире. Также Йего завоевал серебряную медаль Олимпиады и получил статус настоящей легенды среди копьеметателей. Жажда победы и эффективные онлайн-курсы — в материале «Холода».
Йего родился и рос в маленькой деревне Чептонон в Великой рифтовой долине в Кении, где не было ни дорог, ни машин, ни даже электричества. Сам он говорил, что у него была «скромная семья»: его родители были фермерами и продолжали работать на земле даже после того, как их сын стал чемпионом мира.
Йего жил в небольшой деревянной постройке, где хватало места только для матраса на полу. Школа, в которую ходил будущий олимпийский призер, находилась в восьми километрах от дома. По словам Йего, в Африке считают, что человек может добиться успеха в жизни именно благодаря образованию, поэтому все стремились его получить. Он вспоминал, как его ровесники добегали до школы босиком.
Именно в школе он стал интересоваться метанием копья. Все начиналось с обычных детских игр: они с друзьями находили палки и затачивали их концы так, чтобы они лучше втыкались в землю. Затем дети соревновались, кто кинет палку дальше всех. Свое первое металлическое копье маленький Йего метнул на 47 метров, а через год он побил свой собственный рекорд и дошел до 56 метров.
Вопреки всему
Отец Йего не поддерживал его увлечение спортом, потому что хотел, чтобы сын получил образование. Тогда Йего стал скрывать от родителей, что продолжает тренироваться и готовиться к соревнованиям. Его отец не был уверен, что сын сможет сдать экзамены, ведь все свое время «он тратил на игры», хотя сам Йего был уверен, что у него «талант от бога».
Метание копья — редкий вид спорта для кенийцев. Страна известна в первую очередь своими бегунами, которые считаются одними из лучших в мире на длинных дистанциях: например, Элиуд Кипчоге или Тегла Лорупе. Йего тоже пробовал заниматься бегом и футболом, но в итоге бросил тренировки, чтобы сосредоточиться на метании копья.
В родной деревне не было хороших условий для тренировок. Йего приходилось выходить в пустое поле и упражняться, бросая обычные деревянные палки.
«Я тренировался один. Для меня это выглядело так, будто все в жизни против меня. Это было самое ужасное время в моей жизни», — вспоминал Йего.
В 2006 году, когда ему было 17 лет, он стал чемпионом в метании копья среди юниоров. На этих соревнованиях он побил национальный рекорд Кении в своей категории, метнув копье на 67 метров. После школы будущему чемпиону мира пришлось взять перерыв на год и пойти работать в полицию. Позже Йего отправили по работе в столицу Кении Найроби, где он смог возобновить тренировки.
Невзирая на его спортивные перспективы, Йего не мог найти квалифицированного тренера, поэтому решил искать информацию в интернете. Так он нашел видео тренировок лучших мировых спортсменов на ютубе, которые смотрел в местном компьютерном клубе. Особенно ему нравились скандинавские метатели копья: бронзовый призер Олимпиады в Пекине финн Теро Питкямяки и двукратный олимпийский чемпион норвежец Андреас Торкильдсен.
«Мой тренер — это я сам и видео с ютуба», — рассказывал кениец.
Из этих роликов Йего узнал, что мировые чемпионы не только тренируют технику броска, но и развивают тело в целом. Так он начал заниматься растяжкой и силовыми упражнениями в зале. «Общие упражнения — это самое важное, что я почерпнул из тренировок этих ребят», — говорил спортсмен.
Реальные результаты
Благодаря видео из ютуба Джулиус Йего в 21 год впервые метнул копье на 75 метров. Это неплохой результат, но для реальных олимпийских медалей нужно было улучшить его еще на 5–10 метров. Он продолжил тренироваться по роликам из интернета, готовясь к серьезным соревнованиям.
В 2011 году, когда Йего исполнилось 22 года, он отобрался в Мозамбик на Всеафриканские игры, которые называют «Африканской Олимпиадой». На такие серьезные соревнования он поехал без тренера, хотя мог и вовсе на них не попасть — его хотели исключить из сборной, чтобы освободить место для очередного бегуна.
В итоге сборная Кении на Всеафриканских играх 2011 года заняла шестое место из 53 стран в командном зачете, а Йего с результатом 78,34 метра взял золото, установив национальный рекорд и став первым мужчиной-чемпионом в истории Кении в этой дисциплине. После таких результатов Йего заметила Международная ассоциация легкоатлетических федераций, которая оплатила ему полгода тренировок в Европе. Так он попал к своему будущему тренеру, финну Петтери Пиронену.
В 2012 году 23-летний Джулиус Йего поехал на Олимпийские игры в Лондон. Тогда Кению представляли всего 47 спортсменов, из них — 42 легкоатлета: все, кроме Йего, были бегунами. Чуда не случилось: с результатом в 77,15 метра он занял последнее место в финале. Золото тогда взял Кешорн Уолкотт из Тринидада и Тобаго, в лучшей из попыток метнувший копье на 84,58 метра.
Правда, и таким результатом можно было гордиться: это был первый финал для представителя Африки с Игр 1980 года. Кроме того, на Олимпиаде Йего встретился с легендами, по чьим видео в ютубе он и учился метать копье — Питкямяки и Торкильдсеном. На тех играх они заняли четвертое и пятое место соответственно.
«Ты видишь вживую тех, за кем ты наблюдал, кого сделал для себя ролевой моделью. А сейчас ты соревнуешься против них, тем более на Олимпиаде. Я был так счастлив, хотя и мог бы выступить лучше», — говорил Йего.
Позже был чемпионат мира по легкой атлетике 2013 года в Москве, где Йего был капитаном сборной и в очередной раз побил национальный рекорд, хоть и занял четвертое место в финале. Там он снова встретился с Питкямяки и Торкильдсеном. Еще через год Йего взял золото на Играх Содружества в Глазго, обойдя олимпийского чемпиона Уолкотта.
Настоящий фурор Йего произвел на чемпионате мира по легкой атлетике 2015 года в Пекине. С результатом 92,72 метра он занял первое место, обойдя своего кумира Питкямяки почти на пять метров. Этот результат стал рекордом Африки в метании копья, который до сих пор никто не побил (мировой рекорд в 98,48 метров вот уже почти 30 лет принадлежит чеху Яну Железны).
Еще через год Йего поехал на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. На этот раз его ждал олимпийский успех: он метнул копье на 88,24 метра и взял серебро. Третье место тогда занял Кешорн, а первое — лидер того сезона немец Томас Рёлер, который тоже записывает на ютубе видео-уроки по метанию копья.
На Олимпиаде в Рио Йего мог взять и золото. В своей первой попытке в финале он метнул копье на 88,24 метра и показал свой лучший результат в сезоне, который долго не мог перебить никто из соперников. Но на четвертой попытке он получил травму, из-за которой не смог продолжить выступать, хотя у него оставалось еще две попытки.
Йего увезли со стадиона на инвалидной коляске. На тот момент он все еще оставался лидером таблицы, но у других участников было преимущество — еще по две-три попытки. На пятой попытке (всего их было шесть) Рёлер метнул копье на 90,3 метра, что и стало победным результатом и принесло Германии первое золото в метании копья за 80 лет.
Джулиус Йего до сих пор тренируется и соревнуется на высшем уровне. Всего он выступил на четырех Олимпиадах, в том числе и на последних Играх в Париже в 2024 году, где не занял призового места. Сейчас он готовится к чемпионату мира в Токио осенью 2025 года. После этого он планирует выступать еще пару лет. Йего также активно тренирует юных спортсменов онлайн через платформу Invictus Sport.