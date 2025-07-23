Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине

Экологическая катастрофа в Украине из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС обернулась неожиданными последствиями для местной природы. За два года на месте бывшего водохранилища вырос лес площадью 150 тысяч гектаров, а в осушенные районы вернулись животные, которых здесь не было 70 лет. Но в то же время авария высвободила токсины, хранившиеся на дне водохранилища, которые угрожают новой экосистеме и людям. Большой природный эксперимент военного времени — в материале «Холода».

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В июне 2023 года произошла авария на Каховской ГЭС. Это стало одной из крупнейших экологических катастроф в современной истории: из-за уничтожения дамбы вода затопила населенные пункты на обоих берегах Днепра. Тысячи местных жителей экстренно эвакуировались, десятки человек погибли.

Украина обвиняла Россию в намеренном подрыве ГЭС изнутри, а Россия считает, что ВСУ разрушили ее плотину массированными артиллерийскими обстрелами. Независимые военные аналитики допускали, что плотина могла разрушиться самопроизвольно из-за многочисленных повреждений в ходе боевых действий.

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До строительства Каховской ГЭС в этой местности — на территории Великого Луга — была плодородная земля с богатой природой. Но в конце 1950-х годов Советский Союз ввел в эксплуатацию ГЭС и затопил огромную территорию: так появилось водохранилище, а вся местная экосистема оказалась под водой. Размеры водохранилища достигали 2155 квадратных километров — это больше площади Нью-Йорка.

Последствия прорыва дамбы в Херсоне в июле 2023 года. Фото: Anadolu / Reuters

Когда дамбу прорвало, мощные потоки воды смыли прибрежные растения и животных. В некоторых местах уровень воды поднялся почти до пяти метров — это подняло мины, снаряды, обломки ракет, промышленные отходы, канализационные стоки и прочий мусор. Питьевая вода и плодородные земли в одночасье оказались отравлены.

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Спустя три недели после аварии Каховское водохранилище почти полностью высохло, а через два месяца оставалось лишь 9% от начальной площади водохранилища — один из крупнейших водоемов Европы буквально превратился в пустыню. Песчаное дно вышло на поверхность и начало быстро пересыхать под солнцем и ветром. Большинство организмов, живших тогда в Каховском водохранилище, погибло.

Однако природа не стала ждать: уже к следующему сезону бывшее дно водохранилища покрылось растительностью. К лету 2024 года ситуация изменилась: объем воды вырос примерно в четыре раза, и теперь ею покрыто около 40% акватории бывшего водохранилища.

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За 2023–2024 годы на территории водохранилища проросло около 40 миллиардов семян — в будущем это может привести к образованию самого крупного пойменного леса в степной зоне Украины. Сейчас на месте, где в прошлом была водная гладь, образовалось 150 тысяч гектаров молодого леса: в основном здесь растут тополя и ивы, которые уже достигли трех метров в высоту.

«Мы наблюдаем возникновение масштабной системы естественных пойменных лесов. Это не управляемый проект. Это сама Земля, которая возвращается к жизни», — говорит глава Украинской природоохранной группы (UNCG) Алексей Василюк.

Природные биотопы (например, леса и болота) Великого Луга начали восстанавливаться впервые за 70 лет, утверждают эксперты украинской группы UWEC, изучающей последствия войны для экологии. Местные биотопы пострадали не только после аварии на ГЭС, но еще и при ее строительстве в 1950-х годах. Экологи не ожидали, что настолько «травмированные» места начнут так быстро восстанавливаться.

Растительность на бывшем дне водохранилища. Фото: Yurii Tynnyi / Suspilne Ukraine / Global Images Ukraine / Getty Images

В эти районы стали возвращаться редкие виды осетровых. В частности, в мае 2024 году у острова Хортица зафиксировали нерест дунайского осетра — этот вид рыбы занесен в Красную книгу. Специалисты UWEC считают появление рыбы одним из первых признаков того, что экосистема возвращается к естественному балансу после десятилетий искусственного регулирования человеком.

«С человеческой точки зрения, это, конечно, была катастрофа для живущих там людей. Но с научной точки зрения, это очень редкое событие: как экосистема может быть восстановлена. Это большой природный эксперимент. И он все еще продолжается», — считает специалист по экологии пресных вод Александра Шумилова, постдок Института пресноводной экологии Ассоциации Лейбница, соавтор доклада о состоянии территорий бывшего водохранилища.

В район Великого Луга также стали приходить разные животные, которые раньше не селились на водохранилище. В этой местности уже видели диких кабанов, зайцев, косуль, барсуков и лис.

Токсичная бомба замедленного действия

Ученые фиксируют парадокс: с одной стороны, осушение водохранилища дало шанс возродиться природным ландшафтам, столетиями скрытым под водой, с другой — высвободило скопления токсичных отходов времен СССР.

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За время работы ГЭС экосистема водохранилища серьезно пострадала от деятельности человека, а после ее осушения на поверхность поднялись опасные вещества. Десятилетиями берега постепенно размывались, а в воду попадали промышленные отходы, включая тяжелые металлы с заводов выше по течению Днепра. Теперь на бывшем дне водохранилища находятся 90 тысяч тонн опасных отходов, разбросанных на площади в 1,5 квадратных километра.

Эколог Александра Шумилова предупреждает, что тяжелые металлы опасны для животных и людей: даже небольшие дозы этих веществ могут вызывать рак, проблемы с легкими, почками и щитовидной железой.

Вид на упавший уровень воды в Днепре и Днепровскую ГЭС с острова Хортица. Фото: Ukrinform / Sipa USA / Reuters

Раньше тяжелые металлы надежно «запирались» в донном иле, не попадая в воду. Но теперь, когда водохранилище осушено, токсины легко могут впитываться в почву, а оттуда — поглощаться растениями. Так они медленно распространяются по всей пищевой цепочке вплоть до крупных животных — по сути, это медленное отравление всей экосистемы. Исследователи называют это «токсичной бомбой замедленного действия».

Часть экологов считает, что процессы загрязнения и восстановления могут идти параллельно (как это было после аварии на Чернобыльской АЭС). Исследователи верят, что местная экосистема сможет вернуть 80% своих утраченных функций в течение пяти лет. Правда, на пустующие земли могут прийти агрессивные или чужеродные организмы, которые способны вытеснить местных животных и растения.

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Однако перспективы новой экосистемы пока непонятны. Украина объявила о готовности восстановить плотину Каховской ГЭС после окончания войны. Оккупационные власти Херсонской области тоже говорили, что у российских властей есть такие планы. В любом случае на восстановление ГЭС уйдет как минимум семь лет, два-три из которых вода будет заполнять дамбу.

Экологи считают, что строить новую гидроэлектростанцию на том же месте — плохая идея. Алексей Василюк из Украинской природоохранной группы уверен, что новая ГЭС полностью уничтожит молодой лес и всю экосистему, которую он поддерживает. Другой украинский эколог, Вадим Манюк, считает, что строительство еще одной гидроэлектростанции и вовсе запустит масштабный «экоцид».