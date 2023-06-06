Уничтожена Каховская ГЭС

В результате уничтожения плотины Каховской ГЭС произошел экстренный сброс воды, который угрожает десяткам населенных пунктов на обоих берегах Днепра, десяткам тысяч людей требуется эвакуация. Под угрозой оказалась система охлаждения реактора крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, а также подача пресной воды в Крым. Позиции российских военных на левом берегу Днепра уже смывает водой, однако эксперты не видят смысла в подрыве плотины для обеих сторон конфликта. «Холод» рассказывает главное о последствиях уничтожения Каховской ГЭС.

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Что произошло?

Рано утром 6 июня в пророссийских каналах появились новости о взрыве Каховской ГЭС. Назначенные Россией оккупационные власти Херсонской области сперва отрицали информацию о подрыве и даже называли ее «бредом», но позже заявили о разрушении верхней части ГЭС «в результате обстрела».

Украинское командование южной группировкой подтвердило аварию на Каховской ГЭС, но настаивает, что подрыв совершили россияне. Об этом же пишут украинские телеграм-каналы, посвященные Херсонщине, и публикуют фото и видео разрушений и потока воды. «Можно констатировать, что ГЭС потерпело максимальные разрушения, но еще часть дамбы стоит, — пишет телеграм-канал “Николаевский Ванек”. — Сейчас мы наблюдаем, как потихоньку подтапливает прибрежные пункты как правого берега, так и левого».

Российская сторона сообщала, что скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище составляет 12 сантиметров в час. Глава Днепропетровской областной военной администрации при этом утверждает, что уровень падения воды еще выше: около 15 сантиметров в час.

«Левый берег Днепра, как левый берег любых рек в северном полушарии, более пологий, — объясняет “Холоду” военный исследователь Кирилл Михайлов. — Позиции россиян на левом берегу находятся под более серьезной угрозой сейчас, чем правый берег, который контролирует Украина». Он подчеркивает, что российские блиндажи подтапливались и ранее, еще до прорыва ГЭС. «В самом Херсоне тоже должно быть подтопление, но не такое сильное, поскольку правый берег выше», — подчеркивает Михайлов.

Жителям примерно 80 населенных пунктов Херсонщины грозит опасность подтопления: и украинские, и пророссийские информационные каналы рекомендуют срочно эвакуироваться. Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности.

Есть ли угроза для Запорожской атомной электростанции?

Одним из самых главных и опасных последствий разрушения Каховской ГЭС называют угрозу охлаждения систем Запорожской атомной электростанции. «Многие эксперты говорили, что охлаждение реакторов зависит от воды, которая шла из водохранилища Каховской ГЭС, — говорит Кирилл Михайлов. — Если уровень водохранилища сильно упадет, то не будет поступать вода для охлаждения, потенциально это может привести к чему-то вроде расплава реактора. Ничего хорошего для ЗАЭС не будет».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал аварию на Каховской ГЭС «экоцидом». «Разрушение Каховской ГЭС — это самая крупная рукотворная и техногенная катастрофа в мире за последние десятилетия, которая убивает экологию и окажет негативное влияние на жизнь сотен тысяч людей в последующие годы», — считает Ермак.

«Энергоатом» Украины выпустил заявление, где говорится, что водохранилище сможет работать еще четверо суток. Украинский персонал мониторит состояние водохранилища, но при этом «Энергоатом» сообщает, что «неконтролируемое снижение уровня водохранилища является дополнительной угрозой для [атомной электростанции]».

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в своем заявлении поспешило заверить, что ситуация под контролем и серьезных рисков для Запорожской АЭС нет. Организация подчеркнула, что эксперты агентства пристально следят за развитием ситуации.

Что будет с водой в Крыму?

Назначенные Россией власти Крыма — Сергей Аксенов, глава Крыма и губернатор Севастополя Михаил Развожаев — утверждают, что никакого риска для запаса пресной воды в Крыму из-за аварии на Каховской ГЭС нет. «Город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения», — заявил Развожаев.

Аксенов при этом сообщил: «Есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть». Питьевой воды, по его мнению, на полуострове более чем достаточно. Украинские же власти, напротив, прогнозируют большую проблему с водоснабжением в Крыму. Михаил Подоляк утверждает, что полуостров лишится питьевой воды.

Водоснабжение полуострова сейчас идет как раз от Каховской ГЭС. После аннексии Крыма в 2014 году Украина прекратила поставку воды на полуостров, в результате чего там начались серьезные проблемы с пресной водой. До аннексии Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в воде. Весной 2022 года, после захвата Херсонской области, российские власти возобновили заполнение Северо-Крымского канала из Днепра.

Какие будут последствия для местных жителей?

Пророссийские власти Херсонской области пока сохраняют спокойный тон сообщений. «Гидротехническое сооружение построено таким образом, что сброс воды разом невозможен, поэтому ситуация не является критичной», — успокаивает местных жителей местная «военно-гражданская администрация». При этом они сообщают о возможной будущей эвакуации и просят жителей «наблюдать за подъемом воды».

Тем не менее несколько населенных пунктов на правом берегу Днепра уже затоплены. По заявлению главы украинской херсонской областной администрации Александра Прокудина, украинские власти уже организовали эвакуацию местных жителей. Населенные пункты Херсонщины обесточены в целях безопасности, в ближайшее время отключат и газоснабжение. Прокудин сообщил, что в критической зоне подтопления на правом берегу оказались 16 тысяч человек. Сколько людей остается на левобережье, неизвестно.

В Херсоне, пишет телеграм-канал «Николаевский Ванек», идет контрбатарейная борьба: «[Россияне] прикрывают свою незапланированную эвакуацию боекомплекта и личного состава».

Какие называют версии произошедшего?

Пророссийские власти Херсонской области настаивают, что Каховская ГЭС разрушена в результате ракетных ударов со стороны Украины. «Украинские вооруженные силы ударили по плотине Каховской ГЭС, в результате чего верхняя часть гидротехнического сооружения была повреждена», — такое сообщение опубликовали в 8 утра в телеграм-канале военно-гражданской администрации Херсонщины. При этом Владимир Сальдо, занимающий пост врио губернатора Херсонской области, выпустил свое заявление только в 11 утра, до этого в течение нескольких часов он вообще никак не комментировал ситуацию.

Представитель южного украинского подразделения обороны Наталья Гуменюк заявила, что «ГЭС взорвана оккупантами». «Укргидроэнерго» утверждает, что Каховская ГЭС была взорвана российскими войсками: «В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит».

Частично затопленный район Херсона, 6 июня 2023 года

Фото: Sergiy Dollar / AFP / Scanpix



Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Breakfast Show сообщил, что, по предварительным данным, подрыв Каховской ГЭС осуществила 205-я мотострелковая часть вооруженных сил России.

Эксперты, однако, не торопятся возлагать ответственность за уничтожение плотины на одну из сторон конфликта. Военный аналитик Руслан Левиев считает, что плотина Каховской ГЭС могла разрушиться сама из-за повреждений, которые были нанесены ей в результате военных действий ранее. «Ни для той, ни для другой стороны подрывать плотину никакого смысла не имеет. Никто не ожидал нового наступления ВС РФ через Днепр на Херсон. А подрывать плотину и затапливать свои же (ВС РФ) позиции на левом берегу — это какая-то премия Дарвина», — пишет он.

Левиев также опроверг информацию о том, что распространившееся видео с подрывом Каховской ГЭС — сегодняшнее: он написал, что видео снято в ноябре прошлого года. Кроме того, он замечает, что сегодня разрушена именно плотина, а не дамба (в разошедшемся видео зафиксирован взрыв дамбы).

Военный аналитик Кирилл Михайлов согласен с Левиевым: он сказал «Холоду», что из-за повреждений, огромного давления воды и отсутствия надлежащего обслуживания и ремонта Каховская ГЭС вполне могла разрушиться сама. «С военной точки зрения российские позиции смоет, а украинцы не смогут нормально наступать через получившееся болото», — считает Михайлов.

Тем не менее телеграм-канал «Николаевский Ванек» написал, что, по имеющимся у украинской разведки перехваченным данным разговоров российских военных на правом берегу Херсона, они сами сейчас находятся в состоянии паники и не имеют никакого предварительного плана эвакуации. По мнению телеграм-канала, российские военные не рассчитали силы, подрывая ГЭС, и не ожидали такого объема разрушений.

При этом Кирилл Михайлов говорит, что если подрыв Каховской ГЭС осуществили россияне, то их целью могло быть замедление украинского наступления. «Это место теперь в любом случае будет как минимум заболочено и плохо пригодно для переправы. Россияне могли пойти на этот риск ценой потери своих собственных позиций на левом берегу», — считает Михайлов. Однако, по его оценке, это не должно повлиять на наступательные действия на юго-востоке Донецкой области и в Запорожье.