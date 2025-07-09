Люди уменьшили треску и увеличили бурундуков

Долгое время ученые не могли понять, почему балтийская треска, которая в 1990-х зачастую была размером с новорожденного ребенка, в последние годы стала очень маленькой. Исследования показали: всему виной человек. Такие серьезные перемены происходят и с другими животными. Как люди положили конец эпохе крупной трески — в материале «Холода».
Как пишет The New York Times, тридцать лет назад треска, которую ловили в Балтийском море, иногда достигала метра в длину. Но сейчас она стала совсем небольшой — размером с две ладони. Раньше считалось, что треска просто не успевает вырасти: десятилетиями ее ловили сетями, через которые мелкие особи могли ускользнуть. Поэтому постепенно в популяции почти не осталось взрослых рыб — только молодые особи, которым удавалось уцелеть.
В 2019 году Еврокомиссия, опасаясь непоправимых последствий для популяции трески, запретила вылавливать ее в восточной части Балтийского моря. С тех пор прошло почти шесть лет — треска должна была «вырасти», но этого не произошло.
В июне 2025 года журнал Science Advances опубликовал исследование ученых, которые выяснили: дело не в том, что всю крупную треску выловили, — рыба просто перестала расти. Многолетний интенсивный промысел изменил траекторию, по которой происходила эволюция трески: выживали особи, которые оставались небольшими, и именно эти черты закрепились в популяции.
Ученые изучали отолиты — крошечные структуры, состоящие из кристаллов кальция, которые расположены у рыб во внутреннем ухе. Так же, как стволы деревьев, отолиты наращивают слои, пока рыба растет. Изучив отолиты особей, выловленных с 1996 по 2019 год, исследователи поняли, что пойманная в более поздние годы рыба росла медленнее. Средняя длина балтийской трески уменьшилась почти вдвое — с 40 до 20 сантиметров. А ее средний вес сократился в пять раз — с 1356 до 272 граммов.
Исследование показало, что на геном и популяцию воздействовала внешняя сила. Впрочем, ученые не гарантируют, что рыболовство было главной причиной — климатические изменения тоже могли сказаться. Но, как считают исследователи, это не привело бы к переменам такого масштаба.
«Из всех природных факторов именно человек оказывает на животных самое сильное эволюционное давление. Эволюционные изменения могут происходить очень быстро», — объяснил морской эколог Торстен Ройш из Центра океанологических исследований GEOMAR.
Эволюция и картошка фри
Под влиянием людей изменились размеры не только трески, но и других животных. Исследование, опубликованное в июне в журнале Integrative and Comparative Biology, показывает: человек, возможно, повлиял на то, как меняются черепа грызунов. Ученые изучили кости полевок и бурундуков, собранные в Чикаго с 1898 по 2023 год. Оказалось, что по мере того как город разрастался, у бурундуков увеличивались черепа и укорачивались зубы.
По мнению ученых, это произошло из-за изменений в рационе: бурундукам стало проще находить еду круглый год, так как они питаются на помойках и воруют еду у людей. А вот орехи и семена животные теперь разгрызают реже, поэтому крепкие зубы им стали не так нужны.
Однако размер черепа полевок с годами не изменился. Ученые предполагают, что это связано с тем, что их рацион более ограниченный, а образ жизни — более затворнический. «Полевки намного более скрытные, — сказала Стефани Смит, научный сотрудник Музея естественной истории в Чикаго и автор исследования. — Они не так активны и не воруют картошку фри у людей».
Но черепа полевок все же изменились с годами. У особей, что обитали в урбанизированных районах, уменьшились слуховые буллы — это костная структура, которая находится во внутреннем ухе. Есть данные, что размер слуховой буллы связан с остротой слуха. Авторы исследования предполагают, что так животные адаптировались к жизни в городе.
«Полевки живут под землей — их окружают шум поездов, вибрации от шагов, машин и автобусов, — объяснила Смит. — Мы предполагаем, что изменения в слуховой булле могут быть связаны с тем, что животные учатся отфильтровывать лишние звуки».
Пока что это только гипотеза, и, чтобы подтвердить ее, нужно проводить дополнительные исследования. Но уже сейчас ученые видят, как сильно человек влияет на эволюцию других видов. «Эволюция происходит везде и постоянно. Главное — уметь ее замечать», — считает Смит.
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