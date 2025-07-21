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Мир

Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек

Они стали опаснее из-за чрезмерного использования антибиотиков. Даже простые инфекции станут более смертельными
4 минуты чтения 18:35
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек

К 2050 году устойчивость бактерий к антибиотикам может унести десятки миллионов жизней и нанести ущерб мировой экономике почти на два триллиона долларов. По оценкам исследователей, если не принимать меры немедленно, ситуация будет только ухудшаться, из-за чего пострадают и бедные, и богатые страны. Несмотря на угрозу, США, Великобритания и некоторые европейские государства сократили финансирование международного здравоохранения. Эксперты уверены, что из-за таких решений многие антибиотики могут перестать действовать вообще. Почему самые простые болезни могут стать смертельными — в материале «Холода»

Устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) — одна из основных угроз здоровью человечества и мировому развитию в целом. Согласно оценке, опубликованной в журнале The Lancet, в 2019 году это стало прямой причиной 1,27 миллионов смертей в мире — это больше, чем умерло людей из-за ВИЧ/СПИДа или малярии. А инфекции, которые устойчивы к препаратам, сыграли роль в гибели пяти миллионов человек. 

Но к 2050 году количество смертей от УПП может вырасти в разы. Это предсказывают ученые аналитического Центра глобального развития. Проанализировав уровень устойчивости к антибиотикам в 122 странах (в них проживает 93% населения Земли), они выделили два сценария развития событий.

Если устойчивость бактерий к антибиотикам продолжит расти с той же динамикой, как между 1990 по 2021 годами, это непосредственно может привести к смерти 38,5 миллионов человек в период с 2025 по 2050 год. Но в случае, если бактерии научатся еще лучше бороться с противомикробными препаратами, может погибнуть еще 6,7 миллиона человек (то есть общее число смертей увеличится до 45 миллионов).

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По данным Института показателей и оценки здоровья (IHME), в 2050 году смертей, прямо вызванных устойчивостью бактерий к антибиотикам, может стать на 70% больше, чем в данный момент. При этом только в США от этого ежегодно будут умирать 1,34 миллиона человек, а в Великобритании — 184 тысяч. 

Серьезные последствия от роста резистентности к препаратам будут и для мировой экономики. Сейчас на лечение инфекций, устойчивых к антибиотикам, в мире тратят 66 миллиардов долларов (0,7% от мировых расходов на здравоохранение). Но в будущем эта сумма может вырасти до 159 миллиардов долларов даже при стандартном сценарии. А в худшем случае расходы на здравоохранение возрастут до 325 миллиардов долларов. 

В худшем сценарии из-за супербактерий мировая экономика потеряет 1,7 триллиона долларов в 2050 году

При росте резистентности число госпитализаций и время, проведенное в больницах, увеличивается, из-за чего лечение обходится в два раза дороже. На данный момент средняя стоимость лечения инфекции, которая не поддается антибиотикам, может доходить до 30 тысяч долларов в зависимости от уровня дохода страны и типа инфекции. 

Страдают бедные страны

Основной причиной роста резистентности является неправильное и чрезмерное использование противомикробных препаратов людьми как для лечения, так и в сельском хозяйстве. Проблема затрагивает все страны, но она усугубляется бедностью и неравенством. Поэтому больше всего от нее страдают государства с низким и средним уровнем дохода. 

Фото: Unsplash

Однако новое исследование показало, что в будущем богатые страны тоже серьезно пострадают от роста устойчивости бактерий к антибиотикам. Несмотря на это, некоторые из них отказались выделять деньги на глобальные проекты здравоохранения. Например, на прошлой неделе правительство Великобритании объявило о том, что урежет финансирование фонда Флеминга, который борется с устойчивостью к антибиотикам в бедных странах. Ряд европейских стран и США тоже решили сократить свои расходы на помощь другим странам. 

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Ведущий автор исследования Энтони Макдоннелл заявил, что оно проводилось еще до того, как стало известно об изменениях в финансировании. По его словам, такое решение правительств «может привести к росту устойчивости в соответствии с самым пессимистичным сценарием», и это касается даже тех стран, которым ранее удавалось контролировать уровень резистентности. Макдоннелл заявил, что рост устойчивости к антибиотикам унесет миллионы жизней не только в бедных странах, но и в странах Большой семерки. 

Что с этим делать

Авторы исследования видят решение проблемы в том, чтобы не сокращать финансирование мирового здравоохранения, а, наоборот, вкладывать больше средств в борьбу с супербактериями. По их мнению, необходимо расширять доступ к антибиотикам нового типа и вакцинам, увеличивать инвестиции в инновации и повышать качество лечения от резистентных инфекций. 

По оценке ученых, такие меры могут предотвратить гибель 110 миллионов человек по всему миру в ближайшие 25 лет. Кроме того, если принять такие меры, то к 2050 году расходы на здравоохранение могут быть снижены на 97 миллиардов долларов, а суммарный мировой ВВП может вырасти на 960 миллиардов долларов ежегодно. 

По словам специалиста по оценке общественного здоровья в IHME Мохсена Нагави, если незамедлительно не принять меры, то лекарства, к которым человечество сегодня имеет доступ, «могут перестать действовать, что потенциально может привести к тому, что простая инфекция станет смертельно опасной». 

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Автор:Дарья Морозова
Фото:CDC / Unsplash

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