Прорыв плотины Каховской ГЭС уже привел к одной из крупнейших экологических катастроф в современной истории человечества. Российские и украинские власти вывезли с затопленных территорий Херсонской области более 6 тысяч человек. Украинская сторона пока не сообщала о жертвах, а на оккупированных территориях уже известно, что есть погибшие. Волонтеры жалуются на российских военных: они мешают проводить эвакуацию и, возможно, скрывают жертв наводнения. Три региона Украины рискуют столкнуться с дефицитом питьевой воды, а сельскому хозяйству нанесен колоссальный ущерб на годы вперед. Главное о потопе в Херсонской области — в материале «Холода».

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Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. По оценке украинской Херсонской областной администрации, к 8 июня под водой оказались 600 квадратных километров области. На правом берегу Днепра, подконтрольном Украине, затоплены 20 городов и сел. Местные власти отчитались об эвакуации более двух тысяч человек.

Оккупационные власти сообщают, что на левом берегу Днепра в зоне затопления находятся 35 населенных пунктов. По словам «врио губернатора» Херсонской области Владимира Сальдо, из мест затопления эвакуировали около 4300 человек. Оккупационный глава Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил о пяти погибших от потопа, еще как минимум два человека числятся пропавшими без вести.

Украина обвиняет Россию в подрыве ГЭС изнутри сооружения. «Уже больше года Россия контролирует и дамбу, и всю Каховскую ГЭС. Подорвать ее как-либо извне — обстрелами — физически нереально. Она была заминирована именно российскими оккупантами и подорвана ими», — заявил президент Владимир Зеленский. Командование Украины считает, что подрыв был намеренным, но «враг действовал хаотично, допустив затопление собственной техники». «Они настолько устали ждать, с какого направления начнется контрнаступление, <...> что у них не выдержали нервы и они пытаются увеличить площадь водной поверхности, чтобы украинские силы обороны не смогли перейти к форсированию», — сказала пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Россия настаивает, что Украина разрушила плотину массированными артиллерийскими обстрелами. С таким обвинением российские представители выступили в Международном уголовном суде в Гааге и Международном суде ООН. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, украинская сторона совершила «преднамеренную диверсию», пытаясь перерезать водоснабжение Крыма.

Военные аналитики и OSINT-исследователи допускают, что плотина разрушилась самопроизвольно: к этому могли привести как предыдущие повреждения, так и недостаточное техническое обслуживание. Инженеры и эксперты по взрывам называют наиболее вероятной причиной подрыв плотины изнутри. По словам инженеров, самопроизвольное разрушение или внешняя атака — «возможные, но менее правдоподобные объяснения» прорыва.

Местные жители плывут на лодках по затопленной улице во время эвакуации в Херсоне. Фото: Владислав Мусиенко / Reuters / Scanpix

Правый берег Днепра. Украинская эвакуация

Правый берег Днепра находится на возвышенности, поэтому пострадал меньше. По данным главы Херсонской областной администрации Александра Прокудина, только 32% затоплений приходится на правобережную часть Днепра. В результате уничтожения плотины Каховской ГЭС затопленными оказались 20 подконтрольных Украине населенных пунктов. Среди них села Тягинка, Львово, Отрадокаменка, Ивановка, Никольское, Токаревка, Понятовка, Белозерка. Больше всего пострадал Корабельный район Херсона, где вода достигла уровня вторых и третьих этажей многоквартирных домов. В районе затопило более 1,8 тысячи зданий и более полутора тысяч человек пришлось вывозить.

Эвакуацию на правобережье Днепра украинские власти объявили еще 6 июня, в день прорыва дамбы. Тогда же жителям сел Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и островных частей Херсона советовали отключить электроприборы, собрать вещи первой необходимости и дожидаться спасателей и полицейских. Сначала спасатели вывозили людей на автобусах, но вскоре им пришлось пересесть на лодки. Уже вечером 6 июня на правом берегу Днепра подтопило три моста.

Всего из пострадавших районов Херсонщины к вечеру 8 июня украинские власти эвакуировали 2334 человек, включая 103 ребенка. Однако это не конечные цифры: эвакуация, к которой украинская сторона привлекла 1600 спасателей — сотрудников национальной полиции и государственной службы по чрезвычайным ситуациям, — продолжается в селе Садовое Херсонской области и Шуменском и Корабельном районах Херсона, которые обстреливают российские войска. 8 июня некоторые спасатели и журналисты, помогавшие пострадавшим от потопа в Херсоне, попали под обстрел. Шесть человек, включая одного спасателя, получили ранения, один человек погиб.

О жертвах же среди пострадавших от потопа жителях правобережья Днепра ничего не сообщается. По данным Министерства внутренних дел Украины, спасатели оказали своевременную медицинскую помощь всем нуждающимся. Вывезенных из затопленных территорий людей украинские власти разместили в общежитиях, гуманитарных центрах и гостиницах в более безопасных частях Херсона, маломобильных граждан отвезли в больницы. 114 человек, по словам Прокудина, вывезли на волонтерских автомобилях, 43 — на поезде еще в первые сутки после прорыва плотины.

Помимо людей, волонтеры и спасатели активно помогают животным. В сети много видео, на которых местные жители вытаскивают из воды дезориентированных питомцев. На одном из них волонтер, держа в руках мокрого котенка, рассказывает, что выудил его из трубы полностью ушедшего под воду дома.

Затопленные улицы Херсона. Фото: Владислав Смилянец / Reuters / Scanpix

Левый берег. Российская эвакуация

«Не потребуется даже крупная эвакуация людей. Большинство жителей остаются на своих местах, хотя транспорт для них отправлен», — заявил Владимир Сальдо утром 6 июня после разрушения плотины Каховской ГЭС. Спустя несколько часов глава оккупационной администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что «город затоплен». После этого в трех округах Херсонской области — Новокаховском, Голопристанском и Алешкинском — оккупационные власти объявили «плановую эвакуацию» «в связи с внезапным повышением уровня воды». Жителям рекомендовали собрать личные вещи, документы, взять продукты и питьевую воду на три дня, а прежде чем покинуть дома — отключить газ и воду.

Днем 6 июня Владимир Сальдо заявил на видео: «Новая Каховка и все города, которые находятся ниже по течению — Олешки, Голая Пристань, Херсон и другие населенные пункты, — живут. Люди спокойно двигаются по улицам. Вот только что проезжал по улицам. Работают автозаправки, некоторые магазины, даже предприятия». В этот момент было видно, как за спиной Сальдо вода практически скрыла фонтан перед дворцом культуры в Новой Каховке и двери первого этажа здания.

Вечером 6 июня администрация зоопарка «Казкова диброва» написала, что около 300 животных погибли. «Весь год мы пытались спасти животных. В парке заблокировали животных. Парк заминирован, все дороги перекрыты, эвакуация животных была невозможна», — говорилось в посте. Назначенный Россией представитель оккупационной администрации Новой Каховки заявил, что в городе «зоопарка нет». На следующий день директор крымского зоопарка утверждал, что большую часть животных из Каховки ранее вывезли на полуостров и «животные чувствуют себя хорошо».

Утром 7 июня Леонтьев сообщил, что после разрушения ГЭС село Корсунка на левом берегу Днепра полностью ушло под воду, населенные пункты Днепряны, Крынки и Казачьи Лагери затоплены по крыши, но при этом уровень воды в регионе постепенно падает. В тот же день на аннексированной части Херсонской области объявили режим ЧС. Владельцы новокаховского зоопарка «Казкова диброва» написали, что погибли не все животные: часть из них выжила, поскольку находилась у работницы зоопарка дома: попугаи, белки, шиншиллы, морские свинки и лебеденок, который родился за пять дней до наводнения.

Спустя 40 часов после затопления жители оккупированных территорий все еще не дождались эвакуации, написали издания «Верстка» и «Агентство» со ссылкой на волонтеров. По их словам, неизвестно, сколько именно людей ждут эвакуации, но, например, в городе Олешки на крышах домов сидят «сотни людей».

Волонтеры говорят, что сотрудники МЧС подключились к эвакуации днем 7 июня, но они «не справляются с потоком». Спасенных жителей вывозят на незатопленные участки, но дальше их не пропускают российские военные. По словам волонтеров, добровольцы самостоятельно покупают лодки. «Люди находятся в крайне тяжелой ситуации, без еды, без воды, зачастую на крышах и чердаках без возможности спуститься», — сказала одна из волонтерок. По ее словам, то, что происходит на левом берегу Днепра, — «гуманитарная катастрофа». Только вечером 7 июня Владимир Путин поручил главе МЧС помочь людям в зоне затопления в Херсонской области.

Мария Сергеева (имя изменено по просьбе героини), которая уже давно занимается помощью беженцам, рассказала «Холоду», что волонтеров, приехавших помогать эвакуации, в Олешки не пропускают: «Пропуском занимаются даже не МЧС, а военные. Волонтерят там только те люди, которые на момент затопления были внутри самих Олешек. “Снаружи” не пропускают никого». Инициативная группа, в которой участвует Сергеева, создала карту с просьбами об эвакуации: на ней отмечено более 1400 адресов. Зачастую на одной точке отображена заявка на спасение не одного человека, а сразу нескольких.

Сергеева говорит, что из-за действий российских военных и МЧС волонтеры не могут начать эвакуацию и даже не могут передать необходимые мирным жителям воду, медикаменты, еду. «МЧС сами занимаются спасением, но их мощностей не хватает. Из-за этого страдают конкретные люди. Нам уже поступают сообщения о гибели людей в Олешках», — говорит Сергеева.

Сотрудница российского центра помощи беженцам и вынужденным переселенцам Диана Рамазанова рассказала, что ей удалось связаться непосредственно с куратором МЧС по вывозу из Херсонской области. «Он сказал, что волонтеров не могут пропустить в Олешки и другие населенные пункты из-за продолжающихся даже сейчас боевых действий: там ведутся обстрелы, там плавают мины. Думаю, они еще и боятся провокаций со стороны украинских военных, поэтому никого не пропускают, — рассказала Рамазанова “Холоду”. — Но при этом МЧС готовы принимать от волонтеров лодки, которых им не хватает».

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Утром 8 июня Владимир Леонтьев сообщил, что пять жителей Херсонской области погибли. По данным экстренных служб аннексированной Россией части региона, 23 человека обратились к медикам, 21 из них госпитализированы; 4300 человек эвакуированы, затоплены более 14 тысяч домов.

Чем это грозит всему региону?

По словам главы «Укргидроэнерго» Игоря Сироты, восстановить Каховскую ГЭС невозможно. На Днепре придется строить новую гидроэлектростанцию, и на это понадобится как минимум пять лет и не менее одного миллиарда гривен (около 27 миллионов долларов). «Первое, что нужно сделать сегодня, — перегородить разрушенную дамбу и обеспечить водой население, сельское хозяйство и промышленность», — написал Сирота в телеграм-канале.

Мертвая рыба на дне Новокаховского водохранилища. Фото: Сергей Чалый / Reuters / Scanpix

The Washington Post попыталась спрогнозировать возможные экологические последствия от прорыва плотины. Первое, что заметно уже сейчас, — это массовая гибель животных на затопленных территориях, а также рыбы — из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище. Обмеление резервуара может повлечь и другие последствия: Запорожская и Днепропетровская область, которые питаются от него, будут испытывать дефицит питьевой воды. Каховское водохранилище используется для охлаждения реакторов Запорожской АЭС: есть риск, что работа электростанции нарушится. Северо-Крымский канал, снабжающий Крым водой из Днепра, может обмелеть, и тогда на полуострове тоже начнутся проблемы с поставкой воды. Под угрозой и сельское хозяйство юга Украины.

Руководитель украинской Администрации судоходства Евгений Игнатенко сообщил, что Днепр ниже Запорожья на долгое время перестанет быть судоходным: «Из-за резкого подтопления территорий разрушена и выведена из строя инфраструктура портов и терминалов, расположенных в области, многие суда затонули».

В целом пока властям сложно оценить размер ущерба, который уничтожение плотины нанесло региону. «Последствия трагедии будут понятны где-то через неделю. Простым языком, когда уйдет вода. Будет понятно, что там осталось, что будет дальше», — сказал 6 июня Владимир Зеленский.

ООН и Евросоюз объявили, что готовы помочь Украине разобраться с гуманитарными и экологическими последствиями катастрофы. ООН направит гуманитарную миссию для эвакуации людей с оккупированного Россией левобережья Днепра при условии, что российская сторона обеспечит безопасный проход на эти территории. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия координирует работу государств-членов ЕС, которые собираются доставить в Украину дренажные насосы, пожарные рукава, мобильные станции очистки воды и лодки.

Как помочь пострадавшим?

После обрушения ГЭС жители левого берега создали телеграм-чат «ОЛЕШКИ - організуємо евакуацію разом!!!», в котором собираются заявки на помощь пострадавшим. Чтобы помочь волонтерам, вы можете перевести криптовалюту по реквизитам: 0x521B4C0f0922A27b92A5e0FEd6c6c1be4e9ea836 (Ethereum и все токены на нем, включая USDT и USDC).

Диана Рамазанова из Центра помощи беженцам и вынужденным переселенцам собирает деньги для покупки лодок (нужны лодки с мотором или просто утяжеленные, потому что надувные сносит течением) и ищет людей, которые могут передать свою лодку на время.

Вы можете помочь финансово через чат-бот или написать напрямую Диане Рамазановой, если знаете магазин, в котором можно купить лодку неподалеку от Херсонской области.