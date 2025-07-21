EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Я работаю учителем математики в США

В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
10 минут чтения 00:01 21 июля
Я работаю учителем математики в США

Дмитрий Банников работал учителем математики, но в какой-то момент в школе узнали, что он гей, и ему пришлось уволиться. Банников решил переехать в США. Он выучил язык и вскоре смог устроиться по профессии. Что ему больше всего нравится в США и в американской школе, чем она отличается от российской и в чем похожа, Банников рассказал «Холоду»

В 13 лет я понял, что гей: увидел эротический сон про парня, резко проснулся, вскочил с кровати, и воскликнул: «Боже, нет — я пидорас!»

Вскоре я себя принял и самовыражался: например, носил яркую одежду и выделялся среди одноклассников (я родился в Узбекистане и учился в русскоязычной школе). Про меня ходили слухи, меня оскорбляли, заметив на улице, — называли педиком, голубым, пидорасом. Когда я перешел в новую школу, приходили толпой из других классов и смотрели на меня через дверь, как на невиданную зверушку.

В 17 лет я переехал в Москву и попытался поступить в университет. Но у меня не было российского гражданства, поэтому с этим возникли проблемы. В 2008 году я через Русский культурный центр получил грант — они давали деньги на учебу в регионах — и уехал в Астрахань, где стал учиться на социолога.

Иностранные граждане в 2000-х годах могли рассчитывать на бюджетные места вузах в рамках квот, установленных правительством. В этот период бесплатно учились 20–30% иностранных студентов. Иностранцы, обучающиеся на коммерческих основаниях, платили больше, чем россияне, «в связи с увеличением затрат образовательного учреждения».

Позже бюджетных мест для иностранцев стало больше: 13 тысяч в 2019 году, 15 тысяч в 2020-м, 18 тысяч — в 2021-м. На данный момент квота составляет 30 тысяч бюджетных мест.

Там я начал заниматься в студии балета, брал частные уроки у педагогов хореографических училищ. Вскоре я устроился артистом кордебалета в астраханский театр, где спустя два года дорос до солиста. Но во время репетиций партии в «Щелкунчике» я получил две серьезные травмы, которые были несовместимы с дальнейшей карьерой. В Астрахани меня держал только театр, поэтому на третьем курсе перевелся в Москву — в РГГУ.

После окончания вуза я начал искать работу по специальности, но из-за узбекского гражданства у меня не получалось. Я говорю на русском языке, я человек русской культуры, но в России меня принимали меня как чужака. Мне пришлось работать неофициально — в 2013 году я начал преподавать балет в студии при Федерации ЛГБТ-спорта.

Спустя два года я получил российское гражданство по упрощенной схеме — как человек, получивший образование в российском вузе — и мог работать официально. Я устроился в культурный центр «ЗИЛ», где организовывал концерты и танцевальные мероприятия. У меня оставалось много свободного времени, поэтому я решил пойти в университет заново. В школе мне нравилась математика, и я захотел заняться этим дальше.

Московским учителям хорошо платят

Когда я окончил второй курс с отличием, преподаватели в университете порекомендовали меня учителем в школу. Она находилась в Люблино: там училось много детей из неблагополучных семей, в каждом классе минимум один ребенок стоял на учете в полиции. Предыдущий учитель математики просто сбежал — дети во время уроков танцевали на партах, обливали друг друга водой. 

В один из первых месяцев я вел урок в восьмом классе. Две девушки шепотом перекинулись парой оскорблений — и вдруг начинали лупить друг друга кулаками по лицу. Мне рассказывали, что одна учительница, работавшая до меня, попросила девочку убрать телефон, а та отказалась. Учительница попыталась этот телефон забрать — девочка вцепилась зубами ей в руку. Учительница на эмоциях тоже вцепилась зубами в эту девочку. Естественно, ее потом уволили.

Самая загадочная песня России
Самая загадочная песня России
Ее искало множество людей, нанимали детектива и обращались в «Жди меня». Но найти «Мой блуждающий огонь» так и не смогли
Интернет и мемы12 минут чтения

В первый год работы у меня было 32 часа учебной нагрузки в неделю — при норме в 18 часов. Я так перерабатывал, что не мог заснуть по ночам. Это очень тяжелая работа: нужно громко говорить, объяснять, записывать на доске и одновременно контролировать, чтобы никто никого не бил. Потом ты приезжаешь домой без сил и голоса и садишься проверять тетради.

Впрочем, у меня сложились хорошие отношения с учениками: они слушались, работали на уроках. Я старался не сравнивать детей друг с другом, не считал их глупыми и не осуждал. 

Я проработал там год, а потом меня позвали в одну из лучших школ в Москве, и я согласился. В новой школе дети не решали вопросы насилием. Один парень, к примеру, носил жемчуг на шее, легкий макияж и в целом был очень феминный. Над ним хихикали, но ничего больше ему не угрожало. 

В новой школе зарплата была выше — к тому же я стал классным руководителем, и мне за это доплачивали. Московским учителям в целом неплохо платят, если сравнивать со средней зарплатой по стране. Большинство работает на полторы ставки и получают 100–120 тысяч рублей. Но я все равно считаю, что это недостаточно: люди, которые занимаются воспитанием целого поколения, не должны работать на полторы ставки, чтобы выживать. 

«Как у вас с муженьком ваши гейские дела?»

Под конец второго учебного года в школе дети начали спрашивать, есть ли у меня жена, почему я одеваюсь именно так, а не иначе. Я сразу понял, что что-то не так. Потом я узнал, что некоторые родители жаловались на меня. Наверное, кто-то нашел мою старую страницу во «ВКонтакте»: у меня было много людей с радужными флагами в списке друзей и подписки на ЛГБТК+ организации.

После этого администрация резко поменяла свое отношение ко мне. Меня начали постоянно проверять, предъявлять абсурдные претензии. Я защищался и спорил. Я знал, что, как к учителю, ко мне не может быть претензий — у меня были отличные результаты, мои ученики были среди лучших по городу. В конечном счете завуч мне сказала: 

«Родители узнали о том, что вы гей. Они не хотят, чтобы гомосексуалист учил их детей. У нас школа. Это недопустимо»

Администрация боялась скандала: не дай бог Министерство образования узнает, что у них работает гей. Им было плевать, кто и как детей учит, — лишь бы не было скандалов и родители не жаловались. Мне создали условия, в которых было невозможно работать: забрали мой класс, перевели в другой корпус, составили ужасное расписание. Я уволился по собственному желанию — понимал, что больше не смогу.

Я знаю, что все — родители, коллеги и ученики — в курсе, почему я ушел. Были родители, которые поддержали меня. А один из учеников-двоечников отправил мне сообщение во «ВКонтакте»: «Здорово, пидорюга. Как у вас с муженьком ваши гейские дела?» Я не стал отвечать грубостью: написал, что у меня все хорошо, спросил, как у него дела, как учеба. И тут он сразу поменял тон, перешел на «вы» и написал: «Мы по вам скучаем. Жалко, что вы теперь не в РФ». Он добавил, что не поддерживает ЛГБТ, но поблагодарил за знания, полученные на моих уроках.

«Америка встретила дружелюбнее, чем когда-то Россия»

Я перешел в новую школу, где не знали о случившемся. Я понимал, что информация доползет и до нее, и с ужасом ожидал дня, когда меня и тут раскроют. Но я не отработал там и месяца: 21 сентября началась мобилизация, и я в панике купил билет в Узбекистан за 150 тысяч рублей и спустя четыре дня улетел. В аэропорту долго допрашивали на паспортном контроле: куда еду, почему, на сколько? Я сказал, что еду проведать мать.

Дмитрий с парнем

Мы с моим парнем не планировали оставаться в Узбекистане надолго: там до сих пор существует уголовная статья за мужеложество. За это можно получить три года лишения свободы. К тому же мы очень выделялись на фоне местных жителей: мой парень очень феминно выглядит, у него тогда были длинные волосы. В нас чуть ли не тыкали пальцем на улице.

Мы пытались найти страну, в которой будет безопасно. Пробовали получить убежище в Германии, но нам отказали. Тогда мы решили искать убежища в США. У нас не было американской визы, но в тот момент правила пересечения границы были не настолько строгими: достаточно было оказаться на американской территории и запросить убежище. У нас были для этого все причины — нас преследовало родное государство.

Каждое утро мы посылали заявку на пересечение границы: надо было успеть забронировать время и место. У нас получилось через две недели ежедневных попыток. Мы перешли границу в Сан-Диего из мексиканской Тихуаны. Дальше все было, как в сказке.

Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Массовая гибель насекомых ведет к катастрофе
Из-за деятельности человека вскоре могут исчезнуть до 40% видов. Это грозит голодом и болезнями
Мир7 минут чтения

Америка встретила меня дружелюбнее, чем когда-то Россия. Как беженцам нам дали бесплатное жилье в Нью-Йорке на пять месяцев и обучение на курсах английского языка, а за небольшую пошлину выдали разрешение на работу. Я чувствовал, что обладаю теми же правами, что и любой гражданин США — у меня есть страховка, я могу учиться в университете, работать и не бояться за свою жизнь.

Я почти не знал английского, поэтому пять месяцев учил его как каторжный. Обычно люди занимаются в одной школе два-три раза неделю, а я посещал сразу три языковые школы каждый день. Занимался по 12 часов — по вечерам нанимал себе репетиторов. Меня тошнило от английского, у меня были нервные срывы, но я заставлял себя. Я понимал, что я в другой стране и язык мне очень нужен.

За пять месяцев я выучил язык настолько, что смог устроиться в частную школу и преподавать на нем математику.

Уровень математики в американских школах ниже

Большинство людей после переезда в США меняют профессию: человек, который был руководителем в России, здесь может стать рабочим. Я же хотел сохранить профессию, которую люблю.

В государственную школу трудно устроиться — там требуются лицензии и нужно подтверждать диплом. Однако в частных школах не такие строгие требования. Сначала я преподавал в школе программирования — она была очень маленькой. Затем я отправил резюме в школу, у которой более 60 филиалов по всем Соединенным Штатам.

Моему работодателю было важно, чтобы я умел не просто читать лекции детям, а выступал бы в роли проводника, который помогает ребенку самому находить правильное решение. На собеседовании мне просто рассказывали о школе, о целях и задачах, которые ставит руководство школы.

Затем мне дали большое тестирование. Они проверяли, насколько я хороший математик, насколько я умею решать задачи. Диплом — это хорошо, но в Америке больше обращают внимание на профессиональные навыки человека.

На другой день меня пригласили провести урок перед всеми учителями школы. Пришли кандидаты на должность, и каждый в течение 20 минут вел урок по своей теме. Мы демонстрировали, как мы общаемся с классом, как управляем вниманием. После этого мне предложили прийти туда на полную ставку.

Американская школа отличается от российской: здесь другая программа. Это правда, что уровень математики в американских школах ниже, чем в российских. Здесь дают минимум, который требуется в жизни. В частных школах есть дополнительные занятия, углубленные курсы. Тут другие методики, абсолютно мне непонятные и в чем-то, на мой взгляд, нелогичные. 

Я был очень удивлен, когда не увидел никакой разницы в отношениях учителя и учеников в Америке и России. В вопросе дисциплины в классе, в вопросе внимания к уроку американские дети ничем не отличаются от российских.

Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
Криминал6 минут чтения

Однако есть очень сильное отличие в отношениях учеников друг к другу. В моей школе ученики не оскорбляют, не высмеивают друг друга. Если что-то подобное происходит, то ребенок говорит об этом родителям, а те обращаются в администрацию школы. Этот вопрос — важный, он решается сразу же.

С точки зрения педагогики, здесь многое более правильно, чем в России. Здесь не акцентируют внимание на различиях: во внешности, в убеждениях, в успеваемости. Я считаю, что это правильно. Здесь можно быть тем, кто ты есть, — твою свободу самовыражения будут уважать.

В школе есть ученики-сикхи, которые приходят на уроки в чалме — никто не спрашивает, почему они так выглядят. Есть мальчики, которые одеваются феминно, есть девочки, которые ходят в мужской одежде — и другим детям это неважно. 

С коллегами принято общаться. Учителя очень много общаются с родителями — больше, чем в России. У нас нет классных руководителей, которые работают как связующее звено между школой и родителями. В начале года учитель всем родителям отсылает приветственное письмо, рассказывает о себе и оставляет свои контакты для связи. Затем весь год родители взаимодействуют с учителем через этот имейл.

Будет немного больно
Будет немного больно
Маньяк из Петербурга годами грабил и убивал посреди бела дня. Следователи не сразу поняли, почему жертвы ему доверяли и сами открывали двери
Криминал20 минут чтения

Они могут написать, если ребенок что-то не понял — и попросить ему объяснить это в школе. Также родители могут написать, если ребенок не чувствует себя комфортно в классе — например, стесняется задать вопрос. Тогда пишут: «Уважаемый учитель, пожалуйста, поспрашивайте моего ребенка. Он стесняется, обратите на него внимание».

Для американского родителя важно, чтобы его ребенок был успешным — но еще важнее, чтобы его ребенку было комфортно в классе, чтобы он чувствовал себя безопасно в дружелюбной атмосфере. 

У меня сравнительно небольшая нагрузка — чуть больше 20 часов. Зарплата не идет ни в какое сравнение с московской — Нью-Йорк дорогой город, и мне хватает денег, чтобы комфортно жить, снимая квартиру за 2000 долларов.

Самые большие змеи в мире
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
Мир10 минут чтения

За два года я проделал колоссальную работу: совершенствовал язык, повышал квалификацию. Это огромный труд, но он того стоит. В этом году я получил повышение: со следующего года я буду кем-то вроде завуча: буду заниматься обучением новых педагогов.

Тут всем плевать, какой я ориентации. Среди моих коллег много геев, и никого это не смущает. Несмотря на «консервативный поворот», я не вижу, чтобы в обществе что-то поменялось в худшую сторону в плане отношения к квир-персонам. Никакие социальные процессы не происходят за один год.

Чувствую тотальную свободу

Нью-Йорк очень отличается от Москвы. В Москве развита инфраструктура: есть доставка еды, МФЦ, повсеместная цифровизация. В Нью-Йорке до сих пор бумажные карточки нужно пропускать через турникет, чтобы пройти в метро.

Но тут я чувствую тотальную свободу. Вскоре после переезда мы с моим парнем сыграли свадьбу. Я могу ходить с ним за руку, могу его поцеловать в общественном месте и не бояться, что нам кто-то захочет навредить.

В июне 2025 года я сходил на свой первый прайд. Мне было тяжело решиться — долгие годы в России во мне рос страх быть открытым. Сначала я волновался, но потом, когда началось шествие, был счастлив. Страх исчез — вместо него было ощущение радости и свободы. Я плакал среди людей, которые меня понимали и принимали — а зрители поддерживали нас. Это был один из лучших дней в нашей жизни.

Я очень надеюсь, что власти США позволят нам остаться здесь. Антимигрантские настроения при Трампе усилились, но я верю в лучшее. Я хочу работать учителем, чтобы приносить пользу и быть активным членом общества.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

«Холоду» нужна ваша помощь, чтобы работать дальше

Мы продолжаем работать, сопротивляясь запретам и репрессиям, чтобы сохранить независимую журналистику для России будущего. Как мы это делаем? Благодаря поддержке тысяч неравнодушных людей.

О чем мы мечтаем?
О простом и одновременно сложном — возможности работать дальше. Жизнь много раз поменяется до неузнаваемости, но мы, редакция «Холода», хотим оставаться рядом с вами, нашими читателями.

Поддержите «Холод» сегодня, чтобы мы продолжили делать то, что у нас получается лучше всего — быть независимым медиа. Спасибо!

Поддержать
Фото:предоставлены Дмитрием

Посмотрите другие материалы

Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Будет немного больно
Криминал
Будет немного больно
Маньяк из Петербурга годами грабил и убивал посреди бела дня. Следователи не сразу поняли, почему жертвы ему доверяли и сами открывали двери
17:00
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01
Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Целый город исчез за 17 секунд
Общество
Целый город исчез за 17 секунд
В 1995 году землетрясение стерло с лица земли сахалинский Нефтегорск. Более 2000 человек погибли
00:01 19 июля
Самая загадочная песня России
Интернет и мемы
Самая загадочная песня России
Ее искало множество людей, нанимали детектива и обращались в «Жди меня». Но найти «Мой блуждающий огонь» так и не смогли
00:01 18 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования