Ученые назвали идеальный способ принимать душ

Специалисты из разных областей давно изучают вопрос о том, когда лучше принимать душ. Дерматологи и сомнологи рекомендуют мыться за несколько часов до отхода ко сну, однако для некоторых людей более эффективным станет душ с утра. Вечерний душ развивает креативность, а утренний — помогает «перезапустить» мозг после ночного отдыха. Правильная гигиеническая рутина заметно повышает качество жизни. «Холод» рассказывает, как и когда следует принимать душ.

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Душ перед сном помогает смыть аллергены, пыль и пот с кожи, накопившиеся за день. В противном случае вся эта грязь останется на постельном белье (хотя она в любом случае там скапливается) и будет раздражать кожу. Вечерний душ особенно полезен для тех, у кого жирная кожа, ведь на ней накапливается больше кожного сала, которое забивает поры.

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Исследования сомнологов тоже говорят в пользу именно вечернего душа. Преподаватель Гарвардской медицинской школы Шахаб Хагайе выявил правильный способ принимать душ по вечерам: за один-два часа до сна, не менее 10 минут и при температуре воды около 40 градусов по Цельсию. Такой душ повышает эффективность сна и сокращает время засыпания в среднем на 10 минут. Если же принимать душ непосредственно перед сном, то организм не успеет остыть и засыпать будет труднее.

Вечерний душ помогает уснуть и активизирует воображение

Врачи часто рекомендуют принимать теплую ванну перед сном тем людям, кто хочет побороть бессонницу. У такой рекомендации есть научное объяснение, которое на первый взгляд может показаться нелогичным. Этот процесс работает так: теплая ванна помогает уснуть не потому, что она согревает тело, а наоборот — потому что после нее тепло из тела выходит наружу.

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Для идеального засыпания температура тела должна упасть на один-полтора градуса по Цельсию, и теплый душ может помочь этому процессу, объясняет Мэтью Уокер, нейробиолог из Калифорнийского университета в Беркли. Температура тела меняется в течение всего дня и опускается ближе к ночи, перед отходом ко сну. От горячей воды кровь приливает к коже, особенно к рукам и ногам, и тело быстрее охлаждается изнутри, создавая условия для крепкого сна.

Сам Хагайе пытался побороть свою бессонницу с помощью таблеток мелатонина (гормон, который в том числе помогает заснуть). Это не давало никаких результатов, и тогда он решил перестроить свои биологические часы с помощью теплого душа перед сном. Этот способ помог ему начать засыпать как минимум на полчаса раньше.

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У вечернего душа есть еще один необычный плюс — он стимулирует воображение. Исследователи заметили, что люди часто придумывали креативные идеи не в ходе напряженной работы, а во время очень простых занятий: например, в душе или на прогулке. Это «скучные» занятия, которые дают мозгу возможность балансировать между режимом полной сосредоточенности и свободными ассоциациями.

Фото: Shutterstock

Чтобы оставаться креативным, мышление должно найти баланс. С одной стороны, нельзя слишком сильно сосредотачиваться. С другой стороны — мысли не должны блуждать совсем бесконтрольно. Душ помогают найти этот баланс для «полезного блуждания ума», ведь он только слегка занимает внимание и оставляет пространство для идей. Многие люди более восприимчивы к такому спонтанному мышлению именно вечером.

«Именно тогда, когда ваши мысли блуждают почти хаотично, вы наталкиваетесь на необычные или креативные идеи, которые иначе бы проигнорировали», — объясняет преподаватель Университета Вирджинии Закари Ирвинг.

Проще говоря, когда мозг менее сосредоточен и не так строго контролирует поток мыслей, то становится легче придумать что-то новое и неожиданное. Вечерний душ ученые сравнивают с рыбалкой на рассвете: в тишине и покое намного больше шансов поймать рыбу, которая не боится плавать у поверхности воды.

А если мыться утром?

Утренний душ тоже имеет свои достоинства. Как считает клинический психолог Шелби Харрис, многие люди принимают душ именно с утра, чтобы выглядеть более опрятно в течение дня.

Душ после сна тоже может повлиять на циркадные ритмы организма (внутренние биологические часы), подобно вечернему приему ванны. Как правило, в течение ночи тело охлаждается, но его температура естественным образом повышается в последние часы сна, что помогает ощутить бодрость после пробуждения.

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Чтобы чувствовать себя бодрее, нужно помогать телу держать такую температуру, которая устанавливается ближе к утру. Для этого надо принимать холодные ванны — тогда организм пытается согреться, а человек чувствует прилив энергии.

«Теперь мы делаем нечто противоположное тому, что делали вечером. Мы принимаем холодный душ, чтобы организм считал, что находится в холодной среде», — разъясняет Шахаб Хагайе из медицинской школы Гарвардского университета.

Исследования показывают, что холодный душ «перезагружает» мозг. Если человек моется с утра холодной водой (но не моет ей голову), то он чувствует больше положительных эмоций и меньше тревоги и грусти. Это не просто бодрость — этот процесс меняет работу нейронных связей в мозге.

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Холодный душ активизирует стрессовую реакцию организма: при внезапном воздействии холодной воды (достаточно 10–15 градусов по Цельсию) активизируется симпатическая нервная система (та, что отвечает за реакцию «бей или беги») и повышается выброс гормонов стресса (кортизола и норадреналина). Такой физиологический импульс помогает организму пробудиться.

В целом, нет универсального рецепта правильного душа для всех людей, так как у всех разные потребности. Хагайе советует принимать холодный душ тем людям, кого клонит в сон по утрам. А если у человека есть время и силы, то лучше всего принимать душ и утром, и вечером.

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Людям с чувствительной кожей необязательно принимать душ и утром, и вечером. Для них достаточно дважды в день наносить увлажняющие средства или другие препараты, которые советуют врачи. Универсальная рекомендация для всех — не мыться долго под горячей водой (более 40 градусов), так как это может сделать кожу сухой кожу и повысить давление.