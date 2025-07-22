EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ученые назвали идеальный способ принимать душ

Он может победить бессонницу и сделает человека более креативным
6 минут чтения 17:02 | Обновлено: 17:12
Ученые назвали идеальный способ принимать душ

Специалисты из разных областей давно изучают вопрос о том, когда лучше принимать душ. Дерматологи и сомнологи рекомендуют мыться за несколько часов до отхода ко сну, однако для некоторых людей более эффективным станет душ с утра. Вечерний душ развивает креативность, а утренний — помогает «перезапустить» мозг после ночного отдыха. Правильная гигиеническая рутина заметно повышает качество жизни. «Холод» рассказывает, как и когда следует принимать душ.

Душ перед сном помогает смыть аллергены, пыль и пот с кожи, накопившиеся за день. В противном случае вся эта грязь останется на постельном белье (хотя она в любом случае там скапливается) и будет раздражать кожу. Вечерний душ особенно полезен для тех, у кого жирная кожа, ведь на ней накапливается больше кожного сала, которое забивает поры.

Бывший избивал меня во время беременности
Бывший избивал меня во время беременности
Он соврал, что не может иметь детей, а когда я забеременела, начал издеваться. В полиции надо мной посмеялись
Общество9 минут чтения

Исследования сомнологов тоже говорят в пользу именно вечернего душа. Преподаватель Гарвардской медицинской школы Шахаб Хагайе выявил правильный способ принимать душ по вечерам: за один-два часа до сна, не менее 10 минут и при температуре воды около 40 градусов по Цельсию. Такой душ повышает эффективность сна и сокращает время засыпания в среднем на 10 минут. Если же принимать душ непосредственно перед сном, то организм не успеет остыть и засыпать будет труднее.

Вечерний душ помогает уснуть и активизирует воображение

Врачи часто рекомендуют принимать теплую ванну перед сном тем людям, кто хочет побороть бессонницу. У такой рекомендации есть научное объяснение, которое на первый взгляд может показаться нелогичным. Этот процесс работает так: теплая ванна помогает уснуть не потому, что она согревает тело, а наоборот — потому что после нее тепло из тела выходит наружу.

Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Они стали опаснее из-за чрезмерного использования антибиотиков. Даже простые инфекции станут более смертельными
Мир4 минуты чтения

Для идеального засыпания температура тела должна упасть на один-полтора градуса по Цельсию, и теплый душ может помочь этому процессу, объясняет Мэтью Уокер, нейробиолог из Калифорнийского университета в Беркли. Температура тела меняется в течение всего дня и опускается ближе к ночи, перед отходом ко сну. От горячей воды кровь приливает к коже, особенно к рукам и ногам, и тело быстрее охлаждается изнутри, создавая условия для крепкого сна.

Сам Хагайе пытался побороть свою бессонницу с помощью таблеток мелатонина (гормон, который в том числе помогает заснуть). Это не давало никаких результатов, и тогда он решил перестроить свои биологические часы с помощью теплого душа перед сном. Этот способ помог ему начать засыпать как минимум на полчаса раньше.

Я работаю учителем математики в США
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
Общество9 минут чтения

У вечернего душа есть еще один необычный плюс — он стимулирует воображение. Исследователи заметили, что люди часто придумывали креативные идеи не в ходе напряженной работы, а во время очень простых занятий: например, в душе или на прогулке. Это «скучные» занятия, которые дают мозгу возможность балансировать между режимом полной сосредоточенности и свободными ассоциациями.

Фото: Shutterstock

Чтобы оставаться креативным, мышление должно найти баланс. С одной стороны, нельзя слишком сильно сосредотачиваться. С другой стороны — мысли не должны блуждать совсем бесконтрольно. Душ помогают найти этот баланс для «полезного блуждания ума», ведь он только слегка занимает внимание и оставляет пространство для идей. Многие люди более восприимчивы к такому спонтанному мышлению именно вечером.

«Именно тогда, когда ваши мысли блуждают почти хаотично, вы наталкиваетесь на необычные или креативные идеи, которые иначе бы проигнорировали», — объясняет преподаватель Университета Вирджинии Закари Ирвинг.

Проще говоря, когда мозг менее сосредоточен и не так строго контролирует поток мыслей, то становится легче придумать что-то новое и неожиданное. Вечерний душ ученые сравнивают с рыбалкой на рассвете: в тишине и покое намного больше шансов поймать рыбу, которая не боится плавать у поверхности воды.

А если мыться утром?

Утренний душ тоже имеет свои достоинства. Как считает клинический психолог Шелби Харрис, многие люди принимают душ именно с утра, чтобы выглядеть более опрятно в течение дня. 

Душ после сна тоже может повлиять на циркадные ритмы организма (внутренние биологические часы), подобно вечернему приему ванны. Как правило, в течение ночи тело охлаждается, но его температура естественным образом повышается в последние часы сна, что помогает ощутить бодрость после пробуждения. 

Будет немного больно
Будет немного больно
Маньяк из Петербурга годами грабил и убивал посреди бела дня. Следователи не сразу поняли, почему жертвы ему доверяли и сами открывали двери
Криминал20 минут чтения

Чтобы чувствовать себя бодрее, нужно помогать телу держать такую температуру, которая устанавливается ближе к утру. Для этого надо принимать холодные ванны — тогда организм пытается согреться, а человек чувствует прилив энергии.

«Теперь мы делаем нечто противоположное тому, что делали вечером. Мы принимаем холодный душ, чтобы организм считал, что находится в холодной среде», — разъясняет Шахаб Хагайе из медицинской школы Гарвардского университета.

Исследования показывают, что холодный душ «перезагружает» мозг. Если человек моется с утра холодной водой (но не моет ей голову), то он чувствует больше положительных эмоций и меньше тревоги и грусти. Это не просто бодрость — этот процесс меняет работу нейронных связей в мозге.

Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
Криминал6 минут чтения

Холодный душ активизирует стрессовую реакцию организма: при внезапном воздействии холодной воды (достаточно 10–15 градусов по Цельсию) активизируется симпатическая нервная система (та, что отвечает за реакцию «бей или беги») и повышается выброс гормонов стресса (кортизола и норадреналина). Такой физиологический импульс помогает организму пробудиться. 

В целом, нет универсального рецепта правильного душа для всех людей, так как у всех разные потребности. Хагайе советует принимать холодный душ тем людям, кого клонит в сон по утрам. А если у человека есть время и силы, то лучше всего принимать душ и утром, и вечером.

Самые большие змеи в мире
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
Мир10 минут чтения

Людям с чувствительной кожей необязательно принимать душ и утром, и вечером. Для них достаточно дважды в день наносить увлажняющие средства или другие препараты, которые советуют врачи. Универсальная рекомендация для всех — не мыться долго под горячей водой (более 40 градусов), так как это может сделать кожу сухой кожу и повысить давление.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Unsplash
Автор:Александра Ястребова

Посмотрите другие материалы

Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Общество
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Он может победить бессонницу и сделает человека более креативным
17:02
Бывший избивал меня во время беременности
Общество
Бывший избивал меня во время беременности
Он соврал, что не может иметь детей, а когда я забеременела, начал издеваться. В полиции надо мной посмеялись
00:01
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Мир
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Они стали опаснее из-за чрезмерного использования антибиотиков. Даже простые инфекции станут более смертельными
18:35 21 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Будет немного больно
Криминал
Будет немного больно
Маньяк из Петербурга годами грабил и убивал посреди бела дня. Следователи не сразу поняли, почему жертвы ему доверяли и сами открывали двери
17:00 20 июля
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования