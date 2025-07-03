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Мир

Мужчина хотел убить клеща и случайно устроил лесной пожар

2 минуты чтения 09:06 | Обновлено: 09:11

Житель турецкого города Маниса стал причиной масштабного лесного пожара, когда попытался избавиться от клеща радикальным способом. Как сообщает CNN Türk, инцидент произошел в районе Тургутлу одноименной провинции на западе страны.

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По данным местных властей, мужчина по имени Озджан Ташан обнаружил на подушке клеща и решил сжечь насекомое вместе с вещью. Подожженную подушку он выбросил в сад рядом с домом. Огонь моментально перекинулся на сухую траву и быстро распространился — сначала по приусадебному участку, затем на окружающие сельскохозяйственные угодья, а оттуда и на близлежащий лесной массив.

На борьбу с огнем были направлены подразделения пожарной охраны муниципалитета Тургутлу. К тушению привлекли специальную технику — как противопожарную, так и строительную. В течение двух часов спасателям удалось локализовать возгорание, однако к тому моменту пламя уже успело уничтожить около 120 гектаров земли, в том числе пашню и участки леса.

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Полиция оперативно установила личность виновного. Озджан Ташан признал свою вину, рассказал о подушке и клеще, был задержан и арестован. Региональные власти продолжают оценку ущерба, нанесенного экосистеме. 

Турция страдает от лесных пожаров и без участия человека. Из-за рекордных температур, вызванных глобальным изменением климата, огнем охвачены провинции Измир и Маниса. Из зоны пожаров эвакуировали около 50 тысяч человек.

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