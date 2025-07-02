Эйфелеву башню закрыли для туристов из-за жары

Раннее лето принесло Европе мощную волну жары, вызванную сочетанием морской жары в Средиземном море и так называемого «теплового купола», сформированного над континентом. Экстремальные погодные условия охватили Испанию, Португалию, Францию, Великобританию, Германию и другие страны, сопровождаясь температурными рекордами, пожарами и предупреждениями о высоком уровне опасности, пишет CNN.



Температура воды в Средиземном море сейчас превышает норму для этого времени года на девять градусов, особенно в западной части — к югу от Франции. Потепление моря усиливает влажность воздуха и способствует высокому температурному фону даже ночью. Нагретое море и поступающий с юга, из Африки, горячий воздух подпитывают друг друга, создавая эффект обратной связи, усугубляющий жару на суше. В Испании температура в городе Эль-Гранадо достигла 46°C, что стало новым национальным рекордом для июня, сообщила метеослужба AEMET. Минувший месяц также стал самым жарким июнем в истории наблюдений в стране. В Португалии в городе Мора, примерно в 130 километрах к востоку от Лиссабона, зафиксирована температура 46,6°C — предварительный национальный рекорд для июня, по данным местной метеослужбы IPMA.

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По всей Франции жара достигла значений выше 38°C. В понедельник сразу в нескольких городах были зафиксированы температуры более 37,7°C. Метеослужба Météo France объявила во вторник «красный» уровень тревоги — наивысший — в 16 департаментах, включая Иль-де-Франс, где находится Париж. В связи с экстремальной жарой для посетителей была закрыта смотровая площадка на вершине Эйфелевой башни.

«Просим прощения за причиненные неудобства, — заявили представители администрации достопримечательности. — Во время сильной жары помните о защите от солнца и регулярном употреблении воды».

В Великобритании началась уже вторая волна жары за это лето. В понедельник температура превысила 32°C. В условиях, когда менее 5% домов оборудованы кондиционерами, это создает крайне дискомфортные условия для миллионов британцев.

«Текущая волна жары в июне-июле подвергает миллионы европейцев высокому тепловому стрессу», — заявила стратегический руководитель по климату в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды Саманта Берджесс. «Наблюдаемые температуры больше характерны для июля и августа и обычно случаются всего несколько раз за лето», — добавила она.

Рост температуры сопровождается лесными пожарами. В воскресенье в департаменте Од на юго-западе Франции выгорело почти 160 гектаров. В Турции из-за масштабных пожаров, преимущественно в провинциях Измир и Маниса, эвакуированы около 50 тысяч человек.

Новые температурные рекорды могут быть установлены в среду в Германии, поскольку зона жары расширяется на восток. В то же время с запада Европы начинают приближаться холодные фронты, которые могут принести кратковременное облегчение.

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По данным ученых, изменение климата, вызванное деятельностью человека, делает такие волны жары более частыми, интенсивными и продолжительными. Европа — самый быстро нагревающийся континент на планете: она теплеет в два раза быстрее остального мира. Климатические изменения также способствуют учащению и усилению морских тепловых волн.