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Мир

В Европе зафиксировали первые случаи смерти от жары

2 минуты чтения 22:02

Экстремальная жара в европейских странах привела к гибели нескольких человек в Испании, Италии и Франции и лесным пожарам. Об этом сообщает Би-би-си.

На данный момент известно о гибели двух человек во Франции, среди которых оказалась 10-летняя американская туристка, которая отправилась на экскурсию в Версальский дворец и упала в обморок на глазах у родителей. Несмотря на усилия службы безопасности замка и экстренных служб, через час была констатирована ее смерть. 

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Как передает Le Monde, министр экологии Аньес Панье-Рюнаше заявила, что за помощью в связи с высокими температурами обратились более 300 человек. По ее словам, июнь этого года стал самым жарким в стране за всю историю наблюдений начиная с 1900 года.

Би-би-си также пишет о двух погибших в результате лесных пожарах в испанской Каталонии. Ими оказались владелец фермы и его рабочий 32 и 45 лет. По словам пожарных, их тела были обнаружены во время тушения пожара, а президент женералитата Каталония Сальвадор Илья пообещал приехать на место. 

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В то же время DW пишет о еще одном случае смерти в Испании, называя его одним из первых. Издание сообщило о смерти двухлетнего ребенка, которого родители оставили в машине на несколько часов. При этом в испанских СМИ число случаев смерти, которые связывают с аномальной жарой, разнится от шести до нескольких сотен. Так, La Vanguardia со ссылкой на Государственное метеорологическое агентство (Aemet) пишет, что в июне в стране погибли 380 человек, причем 102 случая смерти были зафиксированы после начала волны аномальной жары в минувшие выходные.

Также, как сообщает Би-би-си, на итальянской Сардинии погибли двое мужчин 75 и 60 лет. В провинции Виченца двое строителей были доставлены в больницу, один из которых находится в коме.

Димпл Рана, специалист по теплу и микроклимату из консалтинговой компании по устойчивому развитию Arup, рассказала, что существует «тесная связь между воздействием тепла и возрастом». По ее словам, риску смерти из-за жары подвержены прежде всего пожилые люди и дети младше пяти лет, а также те, кто занимается ручным трудом.

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