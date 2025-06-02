Я разочаровался в Европе и переехал в Японию

Я прожил два года в Барселоне и переехал в Токио. Здесь дешевле и безопаснее, а люди скромнее, чем в Испании

31-летний дизайнер из Москвы Игнат Голдман (по просьбе героя указана его фамилия-псевдоним) прожил два года в Барселоне, но разочаровался — и переехал в Японию. Там, несмотря на незнакомую культуру и язык, им с женой удалось выдохнуть, почувствовать себя как дома и даже решиться завести ребенка. Голдман рассказал «Холоду», чем Япония лучше Европы, почему ему сложно общаться с японцами и сколько стоит жизнь в новой стране.

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В 2017 году я впервые побывал в Японии: девушка, с которой я тогда встречался, училась там по программе обмена, и я приезжал на несколько недель навестить ее. Я много путешествовал в те годы, и Япония мне показалась самой чистой и удобной страной Азии. Тогда мне захотелось там жить, но я не решился.

После начала войны я уехал в Барселону. Первый год жил один, снимал небольшую квартиру, и все было нормально. Потом приехала моя невеста, мы стали искать жилье попросторнее. Но в то время началась еще одна война — между Израилем и Палестиной. Приехало много беженцев, поэтому найти квартиру стало еще сложнее, чем было.

Кроме того, в 2023 году я оформил визу номада (Испания предоставляет ВНЖ удаленным сотрудникам, чей доход составляет два МРОТа. В 2024 году это — 2268 евро. — Прим. «Холода»). Многим арендодателям это не нравилось. Им хотелось, чтобы арендатор предоставил рабочий контракт с испанской компанией, а я работал в IT на иностранную компанию. Жилье нам сдавать не хотели, рассуждали так: «Мы не знаем, что такое виза номада, может быть вы завтра из Испании уедете, а мы хотим стабильных жильцов».

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Мы думали сделать фиктивный контракт с испанской компанией, но не стали заниматься этим: решили, что надо исполнить мечту и переехать в Японию.

Безопаснее и дешевле

Мы поженились и начали готовиться к переезду. Для японской визы (герой отказался уточнить тип визы. — Прим. «Холода») не нужно собирать много документов — даже справку о несудимости, которую, например, требуют в Испании, у нас не попросили. Но заявку рассматривали дольше, чем мы рассчитывали: мы подали документы в начале марта 2024 года, а прилететь в Токио смогли только в начале июня.

Оказалось, что Испания несравнима с Японией по ценам. Жилье в Японии можно найти на любой кошелек. Даже зарабатывая тысячу долларов, можно арендовать квартиру 25–27 метров примерно за 300 долларов. И это в Токио — а в окрестностях или в городах поменьше будет еще дешевле.

Найти жилье нам удалось намного легче, чем в Испании. Здесь мы снимаем трехэтажный таунхаус площадью 80 метров: парковка, три комнаты, большой зал с кухней, ванная с японским унитазом, который и погреет, и помоет. За аренду мы платим 190 тысяч иен (примерно 105 тысяч рублей. — Прим. «Холода»), а в Барселоне квартира с двумя маленькими спальнями, которая досталась нам в субаренду от друзей, стоила 1600 евро (около 145 тысяч рублей. — Прим. «Холода»).

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Еду здесь можно найти за копейки: поесть в местном ресторане стоит примерно 10 долларов на человека. Около моего дома есть итальянский ресторан, и на двоих мы с женой тратим там примерно 20 долларов. В Европе 20 долларов — это зачастую всего одно блюдо.

Здесь много круглосуточных продуктовых магазинов — в отличие от Европы, где поход за покупками нужно планировать на определенное время. Работает Amazon, который доставляет покупки по Японии намного быстрее, чем по странам Европы. Из-за этого я стал шопоголиком и заказываю на Amazon все: от гречки до сковородок. Могу утром чего-нибудь захотеть — и уже на следующий день, скорее всего, мне это привезут.

В Японии, в отличие от Испании, очень безопасно. В Барселоне мы нигде не оставляли вещи, носили телефоны в чехле, который за веревочку вешается на шею, потому что знали, что там воруют. Мою знакомую, например, обокрали дважды за полгода в Испании. Мою маму обокрали в Париже, когда мы ездили туда в путешествие. Здесь можно прийти в кафе, положить телефон или сумку на стол, уйти к стойке, сделать заказ, дождаться его, вернуться — и все будет на месте.

В индексе безопасности 2024 года Япония занимает 17 место, а Испания — 23-е. Однако в Токио действительно ниже уровень преступности: город занимает 350 место по этому показателю, Барселона — 129-е, а Париж — 80-е.

Недавно я сидел в центре Токио за уличным столиком в кафе, рядом со мной сидел японец, явно работал: телефон, ноутбук, какие-то документы. Он встал, ушел минут на 20–30 куда-то, оставив все на столе. Вернулся и продолжил работать будто был в офисе, а не на улице.

Здесь очень удобный транспорт. Недавно мы ездили в Хиросиму на выходные: скоростной поезд из Токио туда ходит каждые 20–30 минут. А до Киото — каждые 10 минут. Это почти как метро между двумя главными городами. В России только шутили про метро между Москвой и Питером, а здесь оно работает. Садишься и примерно за два часа доезжаешь до Киото.

Один язык — для семьи, второй — для работы

Почти сразу после переезда я стал учить японский язык, и он оказался намного сложнее, чем я представлял. Я знаю итальянский, французский и английский. Но японский — это совсем другое: две слоговые азбуки и, сверх этого, тысячи иероглифов. За год я научился только просить пакет в магазине и заказывать еду в ресторане.

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В японском языке существуют три уровня «вежливости», которые отличаются лексикой или окончаниями слов. Я учу неформальный стиль — он применяется в повседневном общении между близкими людьми: например, внутри семьи так говорят маленькие дети. Для общения между не очень близкими знакомыми или сослуживцами одного уровня обычно используют второй стиль — более формальный язык. Есть и третья форма — самый сложный и уважительный стиль. К примеру, «пойдем пообедаем» на «деловом японском» может звучать как нечто вроде «позвольте пригласить вас на трапезу».

Это создает неудобные ситуации. Например, недавно мой заказ в IKEA привезли не по тому адресу, и мне пришлось по телефону объясняться с доставщиками. Они со мной говорили, используя «деловые» формы слов, а я их еще не учил. Пришлось общаться с помощью ChatGPT.

Сейчас я решил «подзабить» на язык и жить как живу: у меня уже появился русскоязычный круг общения, есть работа, налажен быт. К тому же существует множество сервисов, которые помогают решать вопросы даже без знания языка. Например, когда я переезжал из временного жилья в постоянное, я нанял англоязычных грузчиков из компании, помогающей иностранцам. Тогда я заплатил около 300 долларов за перевозку вещей — в японской фирме, я бы отдал примерно 200.

С государственными учреждениями здесь вполне можно взаимодействовать без знания языка. Когда мы только переехали, другие экспаты пугали нас сложной бюрократией. Но, когда я впервые пришел в администрацию по какому-то вопросу, сотрудник достал iPad, открыл приложение и предложил выбрать язык. Я выбрал русский. Через планшет он связался с переводчиком, который говорил со мной на русском.

И эта практика существует не только в Токио: мы с женой живем ближе к более бедному региону Кавасаки (город недалеко от Токио. — Прим. «Холода»), и там в государственных органах предлагают такой же сервис.

Японский менталитет

Многие экспаты, которые живут в Японии, говорят: «Тут ты никогда не станешь своим». Из-за языка и культуры. Но я так не думаю. Японский менталитет мне ближе, чем европейский. В Барселоне за год жизни я ездил в метро всего два или три раза — мне было некомфортно туда заходить: все громко болтают, кто-то может начать танцевать. А в Японии все молча едут, и сами поезда очень тихие: надеваешь наушники и ничего, кроме музыки, не слышишь.

Мне кажется, японцы очень ценят людей и поэтому следят, как бы не навредить и не помешать другим. Я тоже стараюсь так делать. Нам с женой очень комфортно здесь, мы наконец расслабились и решили, что в этой стране можем завести ребенка. Сейчас жена беременна.

Власти здесь действительно заботятся о жителях. Для всех в стране — даже для студентов и безработных — есть государственная медицинская страховка. Моя жена болела недавно, и мы потратили в клинике около 15 долларов, а остальное покрыло государство.

Роды страховкой не покрываются (при осложнениях и кесаревом сечении операции и лечение оплачиваются за счет страховки. — Прим. «Холода»), но государство дает единоразовую выплату в районе 500 тысяч иен (около 275 тысяч рублей. — Прим. «Холода»), чтобы частично возместить расходы. Есть и другие выплаты для будущих родителей. Когда жена забеременела, нам дали чековую книжку с которой можно частично покрывать осмотры у врача.

Для меня здесь низкие налоги (в Японии действуют прогрессивная система подоходного налога: от 5% до 45% в зависимости от уровня дохода. — Прим. «Холода»). Я плачу около 30% от дохода, и мне понятно, на что они идут.

Летом в нашем регионе стоит невыносимая жара, влажность под 80% — даже дышать тяжело. На улице ​​+30°С даже ночью. Прошлым летом я старался выходить из дома не позже 8–9 утра. Недавно я прочитал, что власти Токио хотят отменить плату за водоснабжение на лето. Логика такая: и так приходится много платить за кондиционеры — зачем еще платить за воду, пусть лучше принимают душ, охлаждаются, чтобы не получать тепловые удары.

Но мне тяжелее всего зимой: я страдаю мигренью, которая усиливается из-за перепадов температуры. Этой зимой мигрени случались у меня примерно раз в неделю.

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Один из главных минусов жизни в Японии, что семья и друзья находятся слишком далеко от нас. За год до меня доехал только один друг, а родственники вовсе не приезжали — хотя, когда мы жили в Европе, мы виделись несколько раз в год.

Не знаю, хотели бы мы провести в Японии всю жизнь. Но сейчас это лучшее место, где мы когда-либо жили, и я не знаю, куда бы еще мы могли поехать. Недавно мы подали документы, чтобы продлить разрешение на проживание здесь — так что ближайший год проведем в Японии.

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