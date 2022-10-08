Взрыв на Крымском мосту. Что об этом известно?

Около шести утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста взорвался проезжавший там грузовой автомобиль. Взрыв привел к возгоранию нескольких цистерн с топливом, которые находились на проходящих параллельно автомобильному полотну железнодорожных путях.

В результате взрыва обрушились два пролета автомобильного полотна. Сразу после взрыва автомобильное и железнодорожное сообщение было остановлено. К тушению загоревшегося железнодорожного состава привлекли авиацию.

О принадлежности взорвавшейся фуры и судьбе ее водителя ничего не сообщается. В то же время телеграм-канал Mash опубликовал видео ее досмотра перед въездом на мост. Водитель грузовика, как рассказывают проверявшие его работники ГИБДД, был спокоен, не вызвал подозрений и показал все документы. В прицепе, предположительно, находилась паллетная плёнка на поддонах. Он был полностью загружен. Автомобиль не загоняли на рентген.

Вскоре после взрыва украинские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что это диверсия, организованная СБУ.



Власти Крыма ввели ограничения на продажу продовольствия и топлива, об отмене которых спустя несколько часов сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.



Также российскими властями было заявлено об организации паромной переправы в Керчи и начале восстановительных работ на мосту уже 8 октября. Однако, позже выяснилось, что наладить паромное сообщение в тот же день не позволяют погодные условия.

В распоряжении «Медузы» оказались указания по «правильному» освещению взрыва на Крымском мосту, отправленные в российские госСМИ из администрации президента.

Как следует из «методички», сообщая о произошедшем следует делать акцент на том, что «мост не разрушен, а всего лишь повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях». Также следует сообщать, что подготовка к восстановительным работам уже началась, минтрансом запущены новые логистические маршруты, а Керченская паромная переправа уже заработала.

На взрыв отреагировали представители украинских властей разных уровней. Так в официальном твиттере украинского министерства обороны появилось сообщение следующего содержания: «Ракетный крейсер "Москва" и Керченский мост — два печально известных символа российской власти в украинском Крыму — исчезли. Что дальше, русские?»

В свою очередь, секретарь украинского СНБО Алексей Данилов опубликовал в твиттере видео горящего Крымского моста совмещенное со знаменитой записью Мэрилин Монро, исполняющей песню «Happy birthday, mister President». Накануне президенту России Владимиру Путину исполнилось 70 лет.

Обновлено 13:30 Добавлена информация о досмотре взорвавшейся фуры и рекомендация АП для российских госСМИ по освещению взрыва на Крымском мосту.

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Источники: Минобороны Украины, Алексей Данилов, ТАСС, «Медуза», Mash

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