Первое официальное сообщение о происшествии на Крымском мосту появилось в 17 июля в 04:21. Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов назвал взрыв чрезвычайной ситуацией. «Произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-ой опоры со стороны Краснодарского края», — написал он в своем телеграм-канале.

Несколькими минутами позже близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone написал, что ВСУ нанесли по Крымскому мосту два удара.

Спустя 40 минут Аксенов обратился к жителям и гостям полуострова и попросил «воздержаться от поездок через Крымский мост». В качестве безопасного маршрута он предложил дорогу по оккупированным украинским территориям.

Около пяти часов утра Shot опубликовал кадры с Крымского моста. На видео к пострадавшим пытается проехать скорая помощь. Телеграм-канал сообщил, что очевидцы слышали звуки взрывов.

Примерно в семь часов утра губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на Крымском мосту погибли двое жителей региона, а их дочь — пострадала.

Тогда же появились сообщения, что автомобильное и железнодорожное движение по мосту остановлены. Также не работала паромная переправа.

В восемь утра Baza опубликовала фотографии с места взрыва на Крымском мосту. Телеграм-канал утверждал, что один пролет моста разрушен, а еще один — поврежден.

Погибших в результате удара по Крымскому мосту жителей Белгородской области зовут Алексей и Наталья Кулик. Их 14-летняя дочь получила ранения средней тяжести. Позже вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова сообщила, что жизни девочки ничего не угрожает.

Телеканал RT опубликовал фотографии семьи. По их данным, Наталья Кулик работала в управлении образования Новооскольского городского округа Белгородской области. А Алексей Кулик был водителем КАМАЗа.

Издания «Украинская правда» и «РБК-Украина», ссылаясь на собственные источники в СБУ, сообщили о причастности к взрыву спецслужбы и военно-морских сил Украины. По их данным, мост атаковали с помощью надводных беспилотников. «Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать», — сказал источник «РБК-Украина».

В российском Национальном антитеррористическом комитете заявили, что атака на Крымский мост «была осуществлена в 03:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт» и опубликовал кадры поврежденного моста.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отказались комментировать взрыв на Крымском мосту. Однако спикер ведомства Андрей Юсов повторил слова своего руководителя Кирилла Буданова о том, что «Крымский мост — конструкция там излишняя».

При этом Служба безопасности Украины через несколько часов после взрыва в своем телеграм-канале опубликовала пост: «Соловей, родной брат, снова мост пошел "поспать". Музыка — народная, слова — СБУ». Похожий стих СБУ публиковала после взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

Спикер СБУ Артем Дехтяренко комментируя взрыв на Крымском мосту изданию «РБК-Украина» сказал, что спецслужба раскроет детали этой атаки после победы Киева в войне.

«Пока мы с интересом наблюдаем, как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки», — отметил он.

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