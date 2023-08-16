Американский телеканал CNN опубликовал видео атаки морских дронов по Крымскому мосту 17 июля 2023 года. Эти кадры журналистам передала СБУ.

На первом видео, снятом с камеры катера, виден экран пилота за несколько мгновений до того, как дрон врезался в железобетонную опору моста. На других кадрах, записанных с камер видеонаблюдения на мосту, виден момент удара одного беспилотника по дорожному участку моста, а затем другого дрона — по железнодорожному участку с противоположного направления.

По словам главы СБУ Василия Малюка, для удара по Крымскому мосту использовался беспилотник под названием Sea Baby («Морской малыш»), начиненный 850 килограммами взрывчатки. Малюк отметил, что разработка этого дрона заняла несколько месяцев.

Глава СБУ добавил, что Украина также использовала морские дроны для атаки на танкер Sig, который перевозил топливо для российских военных, и российское судно «Оленегорский горняк». Также он признал ответственность за первую атаку на Крымский мост в октябре 2022 года.

«Мы работаем над рядом новых интересных операций, в том числе в акватории Черного моря. Обещаю, это будет захватывающе, особенно для наших врагов», — сказал Малюк.

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17 июля на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого была повреждена его автомобильная часть. Там погибла семейная пара из Белгородской области. СК возбудил уголовное дело о теракте. Власти говорили, что ремонт моста обойдется в миллиард рублей.

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