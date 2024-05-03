Для взрыва Крымского моста использовали ракетное топливо

Крымский мост взорвали в 2022 году с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ), в котором вместо промышленной взрывчатки использовали твердое ракетное топливо. Об этом сообщает «Коммерсант».

Издание ознакомилось с результатами взрывотехнической экспертизы в рамках уголовного дела о взрыве на Крымском мосту. Журналисты утверждают, что ракетное топливо спрятали в бобины СВУ. Его мощность составляла 10 тонн в тротиловом эквиваленте. Устройство, как утверждает «Коммерсантъ», было обернуто плотным слоем полиэтиленовой пленкой толщиной 0,1 миллиметра.

По версии следствия, пленку со взрывчаткой на 22 паллетах весом 22,7 тонны отправили из Одессы в Болгарию. Оттуда груз доставили в грузинский Поти, после чего перевезли в Ереван. Там его растаможили и заменили часть сопроводительных документов. Затем паллеты вернули в Грузию и осенью вывезли в Россию через погранпункт «Верхний Ларс» — единственный наземный КПП между Грузией и Россией.

После попадания груза на территорию России его доставили в Армавир. Там его загрузили в автомобиль, которым управлял гражданин России Махир Юсубов. Как уточняет «Коммерсантъ», он не знал о готовящемся взрыве.

Эксперты считают, что скрытый под пленкой детонатор сработал на 156-м километре трассы Новороссийск – Керчь от сигнала GPS-навигатора «в момент прохождения заранее заданной точки маршрута».

Взрыв на Крымском мосту, построенном после аннексии Крыма в 2014 году, произошел 8 октября 2022 года около шести утра по московскому времени. В результате на мосту загорелись несколько цистерн с топливом и обвалились два пролета автомобильного полотна. Погибли четыре человека, в том числе водитель машины, который вез взрывчатку. Железнодорожная часть моста была выведена из строя почти на семь месяцев. После взрыва осенью 2022 года ВСУ предприняли еще несколько попыток атаковать мост.

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