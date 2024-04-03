СМИ: Украинская разведка готовит новую атаку на Крымский мост 

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) планирует уничтожить Крымский мост в этом году. Об этом пишет британская газета Guardian, ссылаясь на высокопоставленных чиновников украинского ведомства.

Собеседники издания отметили, что разрушение Крымского моста «неизбежно». «Мы сделаем это в первой половине 2024 года», — сказал один из представителей украинской разведки. Он добавил, что у главы ГУР Кирилла Буданова уже есть «большая часть средств для достижения этой цели».

За последние пять месяцев Украине удалось потопить несколько судов Черноморского флота России, среди которых, в частности, большие десантные и патрульные корабли. Последний из них новейший патрульный корабль «Сергей Котов» был уничтожен морскими беспилотниками — безэкипажными быстроходными катерами, которые несут большой заряд взрывчатки. Представители украинской разведки заявили Guardian, что эти удары являются подготовкой к атаке на Крымский мост.

После начала полномасштабного российского вторжения Украина уже дважды атаковала Крымский мост. Так, 8 октября 2022 года взорвался грузовик, который проезжал по мосту. В результате были разрушены несколько пролетов автомобильной дороги, а также повреждено железнодорожное полотно. Минобороны Украины заявило о своей причастности к взрыву спустя несколько месяцев.

Второй раз Киев атаковал Крымский мост 17 июля 2023 года. Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк тогда рассказал, что для удара использовался беспилотник под названием Sea Baby («Морской малыш»), начиненный 850 килограммами взрывчатки.

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