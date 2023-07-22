Плюсы эмиграции в Испанию — несколько способов легализоваться и получить гражданство, возможность получить статус беженца для ЛГБТК-персон, бесплатная медицина и развитое русскоязычное комьюнити. «Холод» попросил организаторку русскоязычного квир-комьюнити в Барселоне Милу Юма рассказать, как можно получить ВНЖ, сколько стоит жизнь в стране и безопасно ли там.

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ВНЖ, визы и гражданство

В Испании много способов получить ВНЖ. И один из самых необычных — приехать по туристической визе и остаться в стране нелегально. За это тут не преследуют и не депортируют. Подать документы на ВНЖ можно по прошествии двух лет для трудовой оседлости (если человек работал и может это подтвердить) и трех лет — для социальной (если не работал, но может подтвердить, что жил в стране три года). Но самыми популярными и доступными способами получить ВНЖ считаются студенческая виза и виза цифрового кочевника Nomad Visa. Подаваться на них можно самостоятельно, но разобраться в тонкостях заполнения документов довольно затратно по времени, поэтому можно воспользоваться услугами агентств или адвокатов.

Это самый простой и действенный способ переехать в Испанию. Вам потребуется документ о зачислении из учебного заведения (языковые или другие курсы, училище, университет), справка об отсутствии судимости, выписка с испанского банковского счета (минимум 7200 евро), испанская страховка на весь период обучения, справка о состоянии здоровья, декларация о въезде в Испанию (или штамп в паспорте), копия загранпаспорта и два заполненных заявления.

Подаваться на студенческую визу нужно онлайн, однако лучше въехать в Испанию по туристической визе и сделать это, находясь в стране. Важно: срок действия туристической визы, по которой вы въехали, должен превышать 30 дней. Запросить студенческую визу можно и из России, но вероятность отказа будет намного выше.

Если вы выбрали переезд для обучения на языковых курсах, они должны быть аккредитованы Институтом Сервантеса (единственная организация, которая имеет право выдавать студентам дипломы от имени испанского Министерства образования). Можно выбрать и другие курсы, не обязательно языковые, но очень важно заранее узнать, аккредитованы ли они.

Минимальное количество учебных часов в неделю для студенческой визы — 20. Подобное обучение будет стоить от 3500 тысяч евро в год. По сути, для переезда с помощью курсов вам не нужно ничего, кроме денег.

Помимо курсов, вы можете учиться в университете или получать средне-специальное образование в училище.

Студенческая виза выдается на один учебный год — потом ее нужно продлевать или модернизировать в другой тип визы.

Nomad Visa

Такая виза дает возможность жить в Испании от нескольких месяцев до нескольких лет и работать из страны удаленно.

Чтобы получить Nomad Visa, обычно просят доказательства, что у вас есть стабильный доход для длительного пребывания в стране без трудоустройства на месте (например, трудовой контракт). Также может потребоваться страховка, сведения о месте проживания и другие документы — это зависит от конкретного случая.

Чтобы узнать, какие документы вам нужно подать, можно обратиться в испанское консульство или посольство в стране своего пребывания.

Гражданство

Его можно получить через год после заключения брака или рождения ребенка, через пять лет после получения беженства и через 10 лет — через другие виды ВНЖ.

Можно ли в Испании иметь двойное гражданство? Да, если вы граждане Латинской Америки, Андорры, Филиппин, Экваториальной Гвинеи и Португалии.

ВНЖ предоставляет иностранцам широкий круг прав, в том числе проживать в Испании неограниченное количество дней, а также, в зависимости от типа ВНЖ, работать и пользоваться бесплатной медициной. Главное отличие ВНЖ от гражданства — то, что иностранцы не могут голосовать на выборах.

Город Таррагона в Каталонии. Фото: Spolyakov / Pexels

Счета и карты

Гарантированно открыть счет в местном банке можно только резидентам. Если у вас нет официального контракта на работу в Испании, для открытия счета могут запросить дополнительные документы.

У некоторых иностранцев получается открыть счета в провинциальных отделениях банков только с NIE (идентификационный номер иностранца), но тут как повезет. Лояльнее всех к нерезидентам относятся Banco Sabadell, Bankia и CaixaBank.

Еще есть много онлайн-банков — например, Revolut, Vivid, N26, Wise. К сожалению, часто открытие счета зависит от конкретного менеджера банка. За ситуацией и условиями для открытия счета можно следить в чате Испания деньги и Сводная таблица по банкам. Подробный разбор по налогам можно прочитать в этом телеграм-канале.

Работа

Уровень безработицы в Испании в первом квартале 2023 года — 13,26%. Средняя заработная плата — 2127 евро. Чтобы найти работу без специализации, вам понадобится знание испанского. В автономиях Каталонии, Валенсии или Стране Басков вам придется выучить еще и местный язык. Требуемый уровень зависит от самой работы и обязанностей. IT-компании часто работают на английском.

Если вы специалист в сфере услуг (например, бебиситтер или мастер маникюра), то в больших городах на ваш труд высокий спрос со стороны русскоязычного комьюнити.

Детские сады и школы

Государственные школы бесплатны в том числе для иммигрантов без документов и беженцев. Еще есть частично платные полугосударственные и частные школы. Средние цены за обучение в частной школе: вступительный взнос — от 300 евро, обучение — от 300 до 2000 в месяц, учебники — 200–300 в год.

Обучение в государственных школах проходит на языке региона. В частных школах преподают на разных языках (например, на английском или французском).

Детские сады (Guarderías, Escuelas Infantiles) есть частные и государственные. В них принимают детей от трех месяцев до трех лет, а в некоторых возможно посещение до шести лет (Centros de Educación Infantil). Также есть бесплатные сады для детей с особыми потребностями (Centros de Atención a la Infancia). В Испании можно найти сады с различными подходами: Монтессори, билингвальные, логопедические.

Питание может предоставляться семьей или покупаться в саду, зависит от желания родителей и самого учреждения. Стоимость частных детских садов может варьироваться от 150 до 800 евро в месяц. Время посещения может быть на усмотрение семьи: с 09:00 до 16:30.

Надо отметить, что испанцы очень тепло относятся к детям — их ментальное состояние тут ценят больше, чем оценки или достижения. Воспитатели обнимают детей при встрече или во время прощания, всегда это сопровождается комплиментами или добрыми слова в адрес ребенка. В самом саду все построено в игровом формате, нет парт и правил. Дети играют, поют, танцуют изучают буквы и цифры в игре, гуляют и посещают бассейн (зависит от учреждения).

Барселона. Фото: Татьяна Щебланова / Pexels

Высшее образование

Если у вас есть диплом российского вуза, вы можете поступить в магистратуру в Испании на похожую специальность. Магистратура в Испании обычно длится год. Стоимость варьируется от 800 евро до нескольких тысяч (в среднем 2200 евро). Для поступления необходимо подать заявку на сайте выбранного университета, приложив ваши документы. Далее нужно будет оплатить предзапись, дождаться одобрения заявки, утвердить матрикулу (список выбранных дисциплин) и оплатить учебу. Кроме того, университет может запросить сертификат о знании испанского языка и, если его нет, предложить пройти онлайн-интервью. Важно помнить, что есть специальности (например, медицинские), для поступления на которые потребуется легализация диплома (подтверждение, что он соответствует испанским образовательным стандартам).

Цены

Минимальная зарплата в Испании — 1080 евро в месяц в 2023-м. При этом здесь можно жить как на вилле, так и «без денег под пальмой». Например, есть ночлежки и социальные столовые, в которых люди бесплатно могут закрыть свои базовые потребности. Еще есть программы помощи и обеспечения беженцев, предоставляемые Красным Крестом.

Транспорт

Такси дорогое (минимум 15 евро за поездку в Барселоне), и ждать его придется долго. Самые популярные сервисы — Free Now и Cabify.

Метро — 2,5 евро за поездку, 20 евро — за безлимитный проездной на месяц, а проездной для людей младше 30 лет — 40 евро на три месяца.

Прокат велосипедов — 50 евро в год и небольшая плата за поездку (несколько центов за час).

Интернет и связь

Мобильная связь — от 10 евро в месяц.

Три самых крупных оператора связи — Vodafone, Movistar и Orange. Цены на тарифы у них примерно одинаковые. Сим-карту можно купить по паспорту, но чтобы сделать eSim, нужно оформить договор (для него нужен NIE).

Домашний интернет — 30 евро. Скорость — от 300 Мбит/с.

Провайдеры обычно предлагают оформить пакет с мобильным и домашним интернетом, так выходит дешевле.

Из плюсов — без VPN доступны все сервисы, но в начале войны многие российские государственные сервисы закрыли доступ из-за границы. Поэтому, чтобы воспользоваться «Госуслугами», придется искать VPN с сервером в России.

Продукты

Выбор очень хороший, как и качество. Почти на каждой улице есть маленькие магазины, и в каждом районе — десятки сетевых супермаркетов: Aldi, Alcampo (Auchan), BonÀrea, Caprabo, Carrefour, Dia, Consum, Lidl, Mercadona, Spar.



Еще в магазинах большой выбор веганских продуктов.

Еда в ресторанах значительно дороже, чем в России. Кофе и круассан будут стоить от 3,5 евро, бизнес-ланч или обед в фастфуде — от 10 евро. Отдельное блюдо в ресторане или кафе — также от 10 евро.

В Испании хорошо развита доставка еды из ресторанов, в основном все пользуются приложением Glovo. Можно сэкономить на оплате самой доставки, если оформить подписку. Продукты тоже можно заказать в Glovo, при этом у большинства сетевых магазинов есть и свои доставки.

Маркетплейс, по сути, только один — Amazon. Если некоторые магазины и пытаются продавать товары через свои сайты, то у них это чаще всего получается значительно хуже (долгая доставка, отсутствие обратной связи и сложности с возвратами). Доставка, если продавцом выступает Amazon, чаще всего очень быстрая — на следующий день (иногда в тот же день, если заказывать с утра). Цены можно мониторить через приложения, например Keepa, — часто бывают акции и скидки.

Ка Фото: Chait Goli / Pexels

Жилье

В небольших городах (Аликанте, Мурсия, Гранада, Малага, Кордоба) аренда комнаты будет стоить 200–300 евро в месяц, а трехкомнатной квартиры — около 800. В Барселоне или Мадриде вы заплатите 600 евро за комнату и минимум 1500 евро за трешку. Однако важно учитывать цены на коммунальные услуги, которые вызывают неприятное удивление. К стоимости аренды автоматически прибавляется 100–200 евро на семью из трех человек. Чтобы сэкономить, стирайте в часы, когда тариф на электричество низкий, или получайте скидку на ЖКУ за раздельный сбор мусора.

Из-за проблем со сквоттерами снять квартиру через агентство достаточно сложно. Понадобится контракт на работу, страховка от неуплаты аренды, залог, предоплата за два-три месяца и оплата работы риелтора. При этом владельцы жилья будут рассматривать и других кандидатов. Поэтому, чтобы было проще, многие ищут квартиры от собственника через знакомых и группы в соцсетях.

Иностранные граждане с пропиской (padrón) имеют право на медицинскую помощь на тех же условиях, что и испанцы. При приступах угрожающих жизни заболеваний или несчастных случаях (например, авария) иностранцам с пропиской (совершеннолетним и несовершеннолетним) предоставляется бесплатная экстренная помощь (скорая, срочная операция). Гинекология для беременных, вспомогательная репродукция, антиретровирусная терапия и психиатрия тоже входят в ОМС.

По сути, в Испании система здравоохранения похожа на российскую. У вас будет закрепленный семейный врач (врач общей практики), к которому вы обращаетесь по любому поводу, а он назначает анализы, выписывает рецепты и, по необходимости, направляет вас к другим специалистам. К врачу нужно записываться заранее в регистратуре или по телефону, очереди обычно большие (в Барселоне приема придется ждать примерно месяц). Если случилось что-то срочное, можно обратиться к дежурному врачу или в скорую. Если вы переедете в другой город Испании, то в скорой вас примут, но к врачу отправят в ту поликлинику, к которой вы прикреплены.



В Испании много частных страховых медицинских компаний (Adeslas, Asisa, Sanitas, Mapfre, Prevision Medica, Caser). Плюсы частного страхования — больший выбор врачей и более быстрая запись. Например, в полный пакет страховки Asisa входят приемы врачей, анализы, стоматологическая и ветеринарная страховка (прием бесплатно, процедуры — со скидкой до 30%).

ОМС в Испании не покрывает стоматологические услуги — можно рассчитывать только на помощь в экстренной неотложной ситуации, когда нужно срочно удалить зуб. При оформлении частной стоматологической страховки, как правило, базовые услуги входят в стоимость, а на такие, как, например, имплантология, существенные скидки — до 50%.

Полисов, которые включают все услуги стоматологов, ортодонтов и имплантологов, в Испании нет. Стоимость стоматологического полиса, как правило, от 5 евро в месяц. Обращаться в клинику во многих случаях можно уже на следующий день.

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Для некоторых тип виз обязательна полная страховка здоровья (например, для студенческой).

Лекарства стоят дороже, чем в России. Многое в Каталонии можно купить без рецепта (или по российскому), в том числе и антидепрессанты. Но если покупать их по рецепту от врача, то цена будет намного ниже. Например, антидепрессант «Вальдоксан», если покупать по рецепту, стоит три евро вместо 30.

Климат

На севере страны климат мягкий и влажный, с прохладными зимами и немного прохладным летом. На юге Испании — средиземноморский, с длительным жарким летом и теплыми зимами. В июле в Мадриде в среднем 30 °C, в Барселоне — 27 °C, в Малаге — 26 °C, в Бильбао — 24 °C. В январе в Мадриде в среднем 6 °C, в Барселоне — 10 °C, в Малаге — 13 °C, в Бильбао — 10 °C.

В Испании есть все, что только можно пожелать: море и океан, горы, пустыни, тропические ландшафты, зеленые холмы с озерами и густые леса, а также экзотические острова.

Остров Тенерифе. Фото: Lukas Medvedevas / Pexels

Безопасность

Испания считается относительно безопасной страной. Однако в Барселоне из-за большого потока туристов запредельно высокий уровень карманных краж — никогда не носите телефон в кармане, если вы приехали в этот город.

Также одна из самых больших проблем Испании — сквоттеры, или окупасы, — люди, которые незаконно занимают заброшенное жилье. По законодательству их практически невозможно выселить, что вызывает недовольство в обществе. Это явление возникло в ответ на проблемы с доступным жильем и социальную несправедливость.

Животные

Испания — дог-френдли страна, в которой домашние животные — это часть семьи. В городах есть парки, зоны для выгула собак и пространства, где они могут бегать и играть без поводка. Большинство общественных мест, таких как кафе, рестораны и некоторые магазины, разрешают приводить с собой собак.

Однако правила и политика относительно домашних животных могут различаться в зависимости от конкретного региона. Например, собак нужно обязательно регистрировать и заводить им ветеринарный паспорт во всех регионах, а кошек требуют регистрировать только в семи (в Каталонии, например), в остальных — по желанию. Также важно соблюдать местные нормы и требования, включая использование поводка и соблюдение гигиены в общественных местах.

Русскоязычное комьюнити

Оно достаточно разнообразно и активно. В крупных городах, таких как Барселона, Мадрид, Валенсия и Малага, есть множество русскоязычных организаций и сообществ. Также в стране есть магазины, где можно купить российские продукты.

Многие русскоязычные жители организуют концерты, выставки, культурные события. Это отличная возможность для социализации, обмена опытом и поддержки друг друга. Так новые иммигранты из русскоязычных стран могут легче адаптироваться, получить советы и помощь от тех, кто уже прошел через подобный опыт.

Феминизм

В Испании проводятся акции, митинги и кампании против насилия в отношении женщин, за равную оплату труда и увеличение женщин в политике. Феминистские организации и группы активистов работают на разных уровнях — эти усилия помогают создать более равноправное и инклюзивное общество в стране.



С реформой закона о сексуальном и репродуктивном здоровье, одобренной в феврале этого года, также ввели возможность брать больничные на работе из-за болезненных менструаций. Также девушки 16–17 лет смогут прерывать беременность без разрешения родителей.

Акция феминисток к Международному женскому дню в Мадриде. Фото: Rafael Basante / ZUMA Press / Scanpix

Отношение к ЛГБТ-сообществу и права транслюдей

В Испании права ЛГБТ-сообщества защищены законом — страна признана одной из самых продвинутых в Европе по вопросам равенства и недискриминации. Например, с 2005 года в Испании принят закон, который позволяет однополым парам заключать браки и иметь те же права и обязанности, что и разнополые пары.



Согласно закону, трансгендерные люди имеют право юридически сменить свою половую принадлежность и имя без прохождения хирургических процедур. Они также могут получить новый документ, отражающий их предпочитаемый гендер.

OMC покрывает для транслюдей гормонотерапию, вагинопластику или фаллопластику, психологическую помощь. В зависимости от автономии, могут покрывать логопедию, хондроларингопластику (видоизменение гортани с уменьшением ее выступа), маммопластику, мастэктомию (удаление молочной железы) или орхиэктомию (удаление яичек).

Кроме того, в Испании дискриминация на основе сексуальной ориентации и гендерной идентичности запрещена законом. Крупные города, такие как Мадрид и Барселона, известны своей открытостью и дружелюбием по отношению к ЛГБТ-сообществу. Каждый год в разных городах проводятся парады гордости и другие мероприятия, посвященные правам ЛГБТ-людей.

Однако, как и везде, есть отдельные случаи дискриминации, и важно помнить, что опыт и восприятие могут различаться в зависимости от конкретного региона или общины. Главное — то, что Испания продвигает равенство и толерантность и в случае дискриминации у ЛГБТ-людей есть механизмы правовой защиты.