Уставшие бороться с ChatGPT преподаватели американских вузов начали переходить на тетради

Преподаватели вузов США все чаще возвращаются к традиционным способам проверки знаний студентов, в том числе и к использованию бумажных тетрадей для проверки эссе и экзаменов. Об этом со ссылкой на мнение педагогов и статистические данные сообщает The Wall Street Journal.

Журналисты отмечают, что все больше преподавателей вузов признаются в бессмысленности прежних методов проверки работ студентов, поскольку они не могут быть уверены, что содержащиеся в них слова действительно писались обучающимися. Поэтому они вынуждены прибегать к мерам, которые считались исчезающими после 2020 года.

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В тексте публикации отмечается, что показатели роста продаж «синих книг», экзаменационных бумажных тетрадей, в некоторых университетах составили от 30 до 80 процентов за последние учебные годы. Журналисты также сообщают, что популярность ChatGPT среди студентов подтверждается статистикой использования сервиса по месяцам — в периоды каникул популярность этой модели ИИ снижается почти вдвое.

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Преподаватели отмечают, что они вынуждены просить своих студентов оставлять телефоны в аудитории перед выходом в туалет и отказываться от более удобных для себя способов проверки письменных работ. Журналисты сообщают, что многие из современных студентов родились после выхода IPhone, и их почерк может быть трудно разобрать. Однако педагоги предпочитают отказываться от проверки более читаемого электронного текста, чтобы увеличить вероятность самостоятельного выполнения работы студентами.

Ранее СМИ сообщали о жалобах студентов на использующих ChatGPT преподавателей. Они требуют от университетов вернуть им часть платы за обучение, поскольку считают, что оплачивали возможность взаимодействовать с живым человеком, а не с алгоритмом. Сами педагоги отметили, что вынуждены прибегать к помощи ИИ из-за большой рабочей нагрузки.