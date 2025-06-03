Деятельность издателя «Мира танков» признали «экстремистской»

Таганский суд Москвы признал «экстремистской» и запретил деятельность компании «Леста». Она издает игры «Мир танков» (так в России называется World of Tanks) и «Мир кораблей» (российская версия World of Warships). Активы компании передадут государству. Об этом сообщает ТАСС.

Решение, которое вступает в силу незамедлительно, вынес председатель суда Михаил Строгонов. «Осторожно, новости» пишет, что теперь компанию внесут в реестр Росфинмониторинга. Телеграм-канал отмечает, что признание «экстремистами» может повлечь за собой запрет на распространение игр «Мир Танков», «Мир Кораблей» и Tanks Blitz в России.

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По данным телеграм-канала, Генпрокуратура считает, что «Леста» связана с ушедшей из России после начала войны в Украине компанией Wargaming, которая ранее базировалась в Беларуси, а теперь — на Кипре. Компания перевела на помощь Украине миллион долларов: в 2023 году Wargaming запустила платные игровые наборы по украинской тематике и передала выручку Украине. На эти деньги были закуплены реанимобили.

«Мы в Wargaming обожаем игры про военную технику, но ненавидим саму войну. Эта тема для нас особенно чувствительная, поскольку в Киеве у нас есть целая студия, и ее сотрудники продолжают работать над нововведениями и событиями для World of Tanks, несмотря на весь ужас, который ежедневно переживает их страна», — говорилось на сайте WG.

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При этом в «Лесте» утверждали, что компания не нарушила законов России или Беларуси. «Мы в корне не согласны с решением суда. Мы считаем, что компания не является экстремистами, мы дали все доказательства. Суд счел по-другому, будем далее обжаловать решение», — заявил Роман Макаров, адвокат основателя компании Малика Хатажаева, после окончания заседания.

Ранее «Леста» заявляла, что компания не причастна к политике Wargaming, однако в апреле этого года по иску прокуратуры ее активы были арестованы.