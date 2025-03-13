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Мир

Дочь российского миллиардера решила вернуть конфискованную мегаяхту отца

13:17 13.03.2025

Дочь находящегося под американскими санкциями российского миллиардера Андрея Гуриева Юлия Гуриева-Мотлохова в суде добивается возврата мегаяхты своего отца, которую конфисковали власти Антигуа и Барбуда, передает агентство Associated Press.

Как пишет издание, адвокаты Гуриевой-Мотлоховой попросили в американском суде затребовать финансовую документацию, в том числе касающуюся премьер-министра карибской страны Антигуа и Барбуда Гастона Брауна. Юристы требуют расследовать процесс конфискации и продажи принадлежавшей Гуриеву мегаяхты Alfa Nero, за который власти страны официально не отчитались.

«Пропажа миллионов долларов, вырученных от продажи судна, это только начало», — заявил представляющий интересы Гуриевой-Мотлоховой юрист Мартин Де Люка.

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81-метровая мегаяхта Alfa Nero, принадлежавшая основателю компании «ФосАгро» и бывшему российскому сенатору Андрею Гуриеву, была пришвартована на Антигуа, одном из островов страны, когда в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. США не накладывали на судно никаких ограничений, однако власти Антигуа и Барбуды в течение нескольких месяцев запрещали судну покидать порт.

В августе 2022 года США наложили санкции на Гуриева, назвав его представителем «близких к Кремлю элит» и «известным соратником Владимира Путина». Американское казначейство при этом сообщило, что Alfa Nero теперь относится к «заблокированной собственности», и отметило, что транспондеры, обозначающие геолокацию судна, были на нем выключены, чтобы «избежать конфискации».

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В июне 2023 года американские санкции с яхты сняли, а власти Антигуа и Барбуды объявили судно брошенным и выставили его на аукцион. Как сообщалось, интерес к покупке мегаяхты проявлял один из бывших топ-менеджеров компании Google Эрик Шмидт.

В июле 2024 года власти островного государства отчитались, что продали Alfa Nero анонимному покупателю за 40 миллионов долларов. При этом в документах упоминалось, что изначально мегаяхта была оценена в 120 миллионов долларов. Это вызвало негодование у оппозиции в Антигуа и Барбуда, которые потребовали от премьер-министра страны подробно отчитаться о сделке, чего он до сих пор так и не сделал. Тогда же летом 2024 года в суды в США, на Карибах и в России обратилась Юлия Гуриева-Мотлохова, называющая себя законным владельцем судна.

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