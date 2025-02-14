В 50 лет я переехала к мужчине в Италию, но он меня бросил

Без языка и денег я стала домработницей. Теперь я замужем за другим и счастлива

Ренате 62 года, она из Тулы, но сейчас живет в Италии. Туда она переехала в 2012 году, когда ей было 50 лет, потому что влюбилась в итальянца. Спустя пару месяцев после ее переезда он ее бросил. У Ренаты не было денег, ей надо было как-то зарабатывать, поэтому она согласилась убирать квартиру итальянской семьи, готовить и присматривать за ребенком. Сейчас она продолжает быть домработницей, вышла замуж и счастлива. Рената рассказала «Холоду», как она бросила все и уехала в другую страну ради любимого мужчины, не жалеет ли она, что работает не по профессии, и чем жизнь в Италии отличается от российской.

Я родилась в Туле, а в 1972 году мы с семьей переехали в Казахстан, в город Актобе. В 14 лет, еще учась в школе, я устроилась работать уборщицей в яслях и, чтобы совмещать работу с учебой, перешла в вечернюю школу. В 17 лет вышла замуж.

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После школы я поступила в педагогическое училище, а потом — в университет на отделение дошкольной педагогики и психологии. Параллельно работала в детском саду воспитателем, а после — методистом. Когда мне было всего 24 года, умер мой муж, и я осталась вдовой с двумя маленькими детьми.

В 1995 году я продала квартиру в Казахстане и с дочками-подростками вернулась в Тулу. Деньги после продажи квартиры я дала в долг, но мне их не вернули — я осталась абсолютно без средств. Пойти воспитателем в детский сад я не могла, потому что платили копейки, а мне нужно было поставить на ноги детей. И я стала продавцом в магазине женской одежды, где проработала до моего переезда в Италию в 2012 году.

Встретила его на сайте знакомств

Долгое время у меня даже не возникала мысль о втором замужестве — я полностью посвятила себя детям. Потом мои дочери выросли, вышли замуж, родили внуков и сами начали подбивать меня на знакомство с мужчинами. В 2010 году, когда мне было 48 лет, я завела анкету на сайте знакомств. Геолокацию поставила специально на Италию — мне всегда нравилась эта страна, в молодости я знала многие итальянские песни и фильмы.

На сайте я познакомилась с 67-летним Альдо из Модены, это рядом с Болоньей. Я тогда вообще не знала ни итальянского, ни английского, поэтому мы общались на сайте через автоматический переводчик. Позже начали созваниваться по скайпу, но общались все равно текстом с переводчиком. Разговаривали так каждый день, и спустя год он сказал, что хочет приехать в Россию познакомиться лично.

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Мы с Альдо провели замечательные две недели в Туле: много гуляли, узнавали друг друга, я его познакомила с семьей. К тому моменту я уже начала учить итальянский, поэтому немного его понимала. Общаться нам было легко, не было никаких размолвок. Если я что-то не понимала, он пытался объяснить более простым языком.

Потом он пригласил меня к себе, оплатил мне билеты, и я поехала — сначала просто в отпуск. Мне было тревожно. Я до этого никогда за границей не была, а тут я ехала в Италию к мужчине.

Римини. Фото: Unsplash

Я приземлилась в Римини, городке на востоке Италии, и там впервые увидела море — такое, о котором пишут в книгах. Италия оказалась невероятно красивой, меня все вокруг удивляло. Я много внимания получала от Альдо и была очень счастлива.

Вскоре после того, как я вернулась в Тулу, Альдо предложил нам съехаться. Мы на тот момент общались уже два года. Я согласилась. Семья меня поддержала, хотя были знакомые, которые осудили.

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Было страшно все бросать, но я понимала, что мне всегда есть куда вернуться, и, если не попробую, буду жалеть. В сентябре 2012 года Альдо купил мне билет, я собралась, оформила туристическую визу и переехала к нему в Модену.

Общался с тайкой по скайпу и называл меня домработницей

Я имела право находиться в Италии только месяц, и Альдо предложил мне остаться у него нелегально после этого срока. Тогда я постеснялась спросить у него, почему нельзя оформить мне документы. Я была наивной, поехала к любимому мужчине, закрыв на все глаза и не задавая вопросов.

Первые месяцы все шло замечательно. Я пошла в языковую школу, начала искать работу, чтобы не сидеть на шее у Альдо. Но поиски шли трудно, и я смогла найти только подработку на короткий срок няней за 350 евро в месяц.

Через четыре месяца после моего приезда Альдо заявил, что собирается с друзьями в Таиланд — они каждый год зимой на месяц-полтора едут отдыхать. Мне было не по себе, так как он оставил меня одну в Италии, а поехать с ним я не смогла без документов.

Эти полтора месяца я провела в ожидании: отмечала в календаре крестиком каждый день до его возвращения. Но, когда он приехал, мне показалось, что он странно и отрешенно себя ведет. Я чувствовала, что что-то изменилось. Через несколько дней я случайно увидела, как он общается по видеосвязи с другой женщиной.

Альдо сначала отнекивался, но потом рассказал, что на отдыхе познакомился с тайкой. Меня будто кипятком облили в тот момент. Уходить мне было некуда, но наши отношения становились все хуже. Он уже не стеснялся говорить с этой женщиной при мне и даже просил меня во время звонков не выходить из другой комнаты и не маячить у него в камере. Я все равно пыталась это делать, а он говорил ей, что я домработница.

В какой-то момент Альдо заявил, что боится со мной жить, так как я без документов, и попросил меня съехать. Он предложил мне деньги за аренду койко-места в какой-то комнате на месяц. За этот период я должна была найти работу. Если не устроюсь никуда, он пообещал мне помочь с билетом домой в Россию.

Я переехала в общую комнату и страдала по Альдо. Мне было очень сложно думать о возвращении. Я все еще надеялась, что что-то изменится и он одумается.

Мне было все равно, кем работать — лишь бы остаться в Италии и дышать с Альдо одним воздухом — так сильно меня угораздило влюбиться в 50 лет.

Поиски работы шли безуспешно, и через месяц я начала собираться домой. Мои родные не знали до последнего, что Альдо меня бросил: я рассказала, когда уже забронировала билеты.

Но за несколько дней до вылета Альдо позвонил и сообщил, что нашел мне работу. Его начальница искала к себе в семью женщину, которая бы полностью занялась домом: нужно было убираться, готовить, ходить по магазинам и смотреть за сыном. Я согласилась. Мне было все равно, кем работать — лишь бы остаться в Италии и дышать с Альдо одним воздухом — так сильно меня угораздило влюбиться в 50 лет.

Работы у этой женщины было много. Я приходила в 7:20 утра, чтобы отправить ее сына на учебу. После начиналась уборка. В час дня сын возвращался, и я должна была приготовить ему обед. После обеда у меня были свободные два-три часа, и я отдыхала. В шесть вечера я возвращалась и доделывала дела: готовила ужин, убирала со стола. В 10 обычно шла домой, но, бывало, и позже уходила.

Обычно я работала по 12–13 часов в сутки пять дней в неделю, а в субботу — до обеда. Получала за это 1200 евро в месяц. Через год я оставила свое койко-место и сняла себе комнату.

Позже я приходила на ту работу только с утра, поэтому устроилась на вторую — тоже уборка, но по вечерам. Окончательно я ушла с первой работы только в 2021 году.

Вышла замуж за итальянца, у которого русская душа

В 2014 году, когда прошло уже два года с моего приезда, я поняла, что Альдо не вернется. Он периодически приглашал меня поесть пиццу или в рыбный ресторан, но скорее всего из-за чувства вины. У нас больше ничего не было, хотя я до последнего надеялась.

Тогда я решила, что надо начинать строить личную жизнь заново: зарегистрировалась на сайте знакомств и практически сразу встретила Роберто, 60-летнего вдовца. Мы сначала общались по скайпу, потому что он жил в другом городе, недалеко от Генуи.

Я боялась подпускать Роберто близко, не хотела снова так сильно влюбиться. Но потом увидела, что Роберто не очень похож на итальянцев, которые готовы в первые минуты общения признаваться в любви. У него будто наша, русская душа: он скромнее, но искреннее. Вскоре мы начали ездить друг к другу в гости.

Рената и Роберто. Фото: предоставлено героиней

В 2015 году мы с Роберто обручились, и он снял нам отдельную квартиру в Модене и переехал. С тех пор мы вместе. Официально мы не расписываемся, чтобы он продолжал получать пенсию по потере жены — 500 евро в месяц. Поэтому мы заключили у адвоката договор о совместном проживании, который приравнивается к браку, но без последующих льгот.

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Роберто сейчас на пенсии, но раньше он работал на фабрике, производящей сантехнику, и автозаправке. Я зарабатываю уборкой, работая четыре дня в неделю: два дня убираюсь у одной семьи, два дня — у другой.

В первой квартире я работаю всего три часа: там площадь большая, но хозяева не дотошные, поэтому я там скорее просто поддерживаю чистоту. А во второй квартире каждый раз генеральную делаю, потому что там коты и шерсть забивается везде. Но все равно это не так тяжело, как было раньше.

В инстаграме мне часто пишут: как это так случилось, что я с высшим образованием уехала унитазы мыть? А я считаю, что нет ничего плохого в такой работе. Работу по специальности найти невозможно, потому что надо знать язык. А что я смогу тут рассказать детям на своем корявом итальянском? Не знаю ни шуток, ни сказок, даже при чтении ошибаюсь. И чему я детей научу, если мне самой еще учиться надо?

У итальянцев матриархат

Итальянцы сильно отличаются от русских, особенно мужчины. Во многих семьях вообще матриархат: женщина может работать, а мужчина нянчится с детьми, готовит, стирает, в магазин ходит. Домашнюю работу все делают. Например, в семье, где я работаю, может быть такое, что мама повезла первого ребенка в садик, а муж бегает со вторым, кормит его, еще и стирку закидывает параллельно. Весь запыхавшийся, взмокший — прямо как я в молодости с двумя детьми.

Рената и Роберто. Фото: предоставлено героиней

Мужчины помогают женщинам в быту. У нас с Роберто так: я прихожу с работы, к примеру, а он уже обед готовит. Ужин мы совместно придумываем и готовим по очереди. В общем, тут нет таких заморочек, как у нас: «Ты должна готовить, потому что ты женщина».

Местный менталитет мне подходит. Я здесь чувствую себя очень свободной, занимаюсь танцами, хожу в тренажерный зал. Раньше я боялась, что там буду единственной в таком возрасте, но оказалось, что там много людей за 60.

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Единственное, что не нравится — бюрократия. Например, чтобы получить ВНЖ, нужна регистрация по месту жительства, но ее не дают без ВНЖ. Получается такой замкнутый круг, который решается в суде.

Рената с мужем, мамой и внучками. Фото: предоставлено героиней

Свой ВНЖ я получила в 2020 году, а в 2024 году впервые за 12 лет поехала в Россию. Мне очень понравилось — Тула так изменилась. Мои родные все это время по очереди приезжали ко мне в Италию. Мама была дважды еще до того, как я съехалась с Роберто. Потом, когда мы сняли квартиру, приезжали мои дочери и внуки.

А Альдо так и остался со своей тайкой. Ее в Италию он не привез, но на зиму к ней уезжал. Однажды, когда приезжала мама, он пригласил нас двоих на пиццу. И после ужина, когда мы остались вдвоем, он начал поглаживать мою руку. Но я показала ему, что он мне больше не интересен. А два года назад он умер.

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