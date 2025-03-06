Женский протест парализовал целое государство

Экономика страны замерла, мужчины растерялись, а общество осознало, что без женщин не обойтись

50 лет назад в Исландии прошел «Женский выходной» — 90% женщин страны отказались от работы и домашних дел. Закрылись школы и детские сады, отменились авиарейсы, а мужчины, оставшись с детьми, в панике раскупили сосиски. Этот день стал поворотным в истории страны и привел к реальным изменениям: через пять лет Исландия избрала первую женщину-президента, а сегодня возглавляет мировой рейтинг гендерного равенства. О том, как одна забастовка изменила целую страну, — в материале «Холода».

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Во второй половине XX века по всему миру набирало силу женское движение за равные права. В 1968 году сотрудницы британского завода Ford устроили забастовку, протестуя против разницы в зарплатах с мужчинами. В 1970 году в США прошла демонстрация под названием «Женская забастовка во имя равенства». На фоне этих событий ООН объявила 1975-й Годом женщин, чтобы привлечь внимание к проблемам гендерного неравенства.

В Исландии инициативу поддержали активистки профсоюзных организаций, объединившихся для проведения конференций, где поднимались вопросы прав женщин. Однако более радикальная ​​группа «Красные чулки» предложила решительный шаг — забастовку. По их замыслу, женщины на один день должны были отказаться от работы, как оплачиваемой, так и домашней, чтобы показать, насколько значима их роль в обществе и экономике.

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После долгих обсуждений идея несколько изменилась. В те годы исландские законы позволяли работодателям увольнять бастующих, поэтому, чтобы женщины не потеряли работу, а акция привлекла больше участниц, организаторы решили изменить формулировку. Вместо «забастовки» они объявили «Женский выходной день». Инициативу поддержали профсоюзы и некоторые политические партии.

Организаторы выделили несколько ключевых тем: дискриминация при найме, разница в зарплатах, отсутствие женщин среди руководства Исландской конфедерации труда, а также недооцененность домашнего труда и ухода за детьми.

В то время около половины исландок имели оплачиваемую работу, но их труд ценился гораздо ниже, чем мужской. Это сказывалось и на зарплатах, и на возможностях карьерного роста. ​​При этом после окончания рабочего дня женщины выполняли большую часть домашних обязанностей и заботились о детях, фактически отрабатывая «вторую смену».

Что такое вторая смена? Термин «вторая смена» появился в 1989 году благодаря социологу Арли Хокшилд. Он обозначает обязанности по дому и уходу за детьми, которые женщины должны выполнять помимо оплачиваемой работы.

«Длинная пятница»

24 октября 1975 года выходной устроили едва ли не все женщины Исландии. По приблизительным подсчетам, около 100 тысяч исландок (90% всех жительниц страны, население которой тогда составляло 220 тысяч человек), отказались работать и заниматься домашними делами. Вместо этого многие из них вышли на улицы протестовать.

Женщины на площади Лекьярторге, 24 октября 1975 года. Фото: Ólafur K. Magnússon / Reykjavik Museum of Photography

В Рейкьявике на митинг пришли 25 тысяч человек — это почти треть населения города на тот момент. Женщины разных возрастов и профессий выступали с речами, пели, обсуждали волнующие их вопросы. На сцену выходили домохозяйки, депутаты и активистки.

Для мужчин этот день стал испытанием, которое они назвали «длинной пятницей». Им пришлось одновременно справляться с работой и заботой о детях, ведь детские сады и школы были закрыты — большинство их сотрудниц тоже присоединились к забастовке.

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Мужчины справлялись по-разному: кто-то подкупал старших детей, чтобы они присмотрели за младшими, другие брали детей с собой на работу, где кормили их конфетами и развлекали рисованием. В супермаркетах к концу дня раскупили полуфабрикаты, особенно сосиски, которые легко приготовить без помощи жены.

«Мы слышали детские визги по радио, пока дикторы читают новости. Это было здорово», — рассказывала участвовавшая в забастовке Вигдис Финнбогадоттир, которую через пять лет избрали на пост президента Исландии.

За эти сутки Исландия поняла, что не может существовать без женщин. Национальная авиакомпания Исландии отменила рейсы из-за нехватки стюардесс. Театры закрылись, потому что актрисы отказались выходить на сцену. Заводы и магазины работали вполсилы. Банки смогли продолжить работу только потому, что их руководители сами встали за кассовые стойки. Главная газета Morgunbladid на следующий день вышла в урезанном виде — женщины, занятые в типографии, вернулись к печатным станкам только после полуночи и успели напечатать лишь статьи о забастовке.

«На следующий день все вернулось на круги своя, но общество осознало, что женщины, как и мужчины, являются его столпами. Это полностью изменило образ мышления исландцев», — вспоминала Финнбогадоттир.

Последствия протеста

Забастовку назвали «тихой революцией». Женщины почувствовали свою силу, а мужчины осознали, насколько они зависят от их труда. До протеста многие исландки не считали себя феминистками, но после «выходного» их взгляды изменились.

«Там можно было увидеть женщин, которых редко видишь в жизни. Они из самых разных слоев населения, но все были очень яркими. Это действительно влияет на тебя, когда ты ощущаешь силу масс», — рассказывала Кольбрун Халльдорсдоттир, участница забастовки, впоследствии министр по охране окружающей среды Исландии.

«С того дня Исландия стала образцом равенства между мужчинами и женщинами», — отметила Халльдорсдоттир.

Уже на следующий год парламент Исландии создал Совет по гендерному равенству и принял закон, закрепляющий равные права для женщин и мужчин. В 1980 году Вигдис Финнбогадоттир — разведенная мать-одиночка и театральный деятель — победила на выборах, опередив троих мужчин. Она стала первой женщиной-президентом в Европе и первой женщиной в мире, которую избрали главой государства демократическим путем.

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В 1983 году в парламент впервые прошла феминистская партия «Женский альянс». Финнбогадоттир стала настолько популярной, что трижды переизбиралась на пост президента практически безальтернативно — в 1984, 1988 и 1992 годах. Она оставалась президентом четыре срока подряд, а в 1996 году не стала выдвигать кандидатуру на очередных выборах.

По ее словам, забастовка 1975 года была переломным моментом для женской эмансипации и одним из главных символов прогресса. «На меня указали пальцем, и я приняла вызов», — рассказывала экс-президент Исландии.

Вигдис Финнбогадоттир в 1980 году. Фото: Bettmann / Getty Images

Сегодня Исландия — мировой лидер по гендерному равенству. Она уже 15 лет подряд занимает первое место по этому параметру в глобальном рейтинге Всемирного экономического форума. Если в 1975 году из 63 депутатов парламента только три были женщинами, то сейчас их 28 (44% членов парламента). В 2016 году женщины составляли почти половину членов советов директоров в исландских компаниях.

Однако даже в Исландии полное равенство пока не достигнуто. Исландки по-прежнему зарабатывают меньше мужчин примерно на 21%. Более 40% женщин когда-либо сталкивались с гендерным или сексуальным насилием.

«Женский выходной» стал символом борьбы за равноправие и с тех пор повторялся в 1985, 2005, 2010, 2016, 2018 и 2023 годах. В 2018 году главными темами забастовки стали движение #MeToo и борьба с харрасментом. А в 2023 году, впервые с 1975 года, женщины приостановили любую деятельность на целые сутки.

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«Это не ежегодное мероприятие, а протест, к которому мы прибегаем, когда возникает серьезная проблема», — объясняла эксперт по гендерному равенству Марианна Траустадоттир.

По словам Траустадоттир, прогресс в достижении равной оплаты труда есть, однако есть и «проблема в том, что женщины и мужчины часто работают в разных отраслях, а отрасли, в которых работает много женщин, оплачиваются гораздо ниже», — отметила она. Забастовка 1975 года не просто вошла в историю — она стала важнейшим шагом на пути к равенству. Неоплачиваемый труд, лежащий по-прежнему в большей степени на плечах женщин, остается важной проблемой.

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