Житель Смоленска увидел во сне кота и через несколько дней узнал о выигрыше в 140 миллионов рублей 

Житель Смоленска Дмитрий выиграл более 140 миллионов рублей в государственной лотерее. За несколько дней до выигрыша ему приснился кот, который испачкал квартиру, и мужчина счел это знаком о приближающемся финансовом успехе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на крупнейшую компанию-распространитель государственных лотерей «Столото».

«Двадцать восьмого августа 2024 года, в ходе 8814-го тиража лотереи "Спортлото 4 из 20" был разыгран многомиллионный суперприз — 140 697 536 рублей. Самым удачливым участником оказался предприниматель Дмитрий М. из Смоленска, купивший билет за 250 рублей в мобильном приложении "Столото"», — сообщили изданию в компании.

Сам Дмитрий рассказал, что играет в лотерею уже три года. Мужчина занимается предпринимательской деятельностью в сфере автотранспорта и вместе с супругой воспитывает двоих детей. В их квартире также живут английский бульдог и шотландский кот и в этом году Дмитрий решил, что пора расширяться и покупать дом с большим участком. Издание отмечает, что благодаря выигрышу мужчине «не придется продавать квартиру, чтобы приобрести новую недвижимость».

По данным агентства, Дмитрий всегда отмечает в игровых полях лотерейного билета числа, совпадающие с днями рождения членов своей семьи — 6, 9, 11, 20. Какие именно цифры принесли ему удачу не сообщается, однако, по данным издания, во втором поле мужчина отметил и другие числа, которые выбрал наугад: 2, 3, 14, 17.

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Как пишет РИА «Новости», за несколько дней до объявления результатов лотереи мужчине приснился сон, в котором кот испачкал всю его квартиру. «В простонародье говорится, что такой сон к финансовому успеху. Он оказался вещим, кто бы мог подумать», — сказал он.

Дмитрий поделился, что давно «мечтал переехать туда, где будет хватать места каждому». «С помощью выигрыша исполню главную мечту семьи! На участке планируем сделать лаунж-зону и бассейн, а жена уже мечтает, как будет заниматься садоводством и высаживать цветы», — рассказал победитель.

Оставшиеся средства, как пишет агентство, мужчина хочет вложить в расширение своего бизнеса и пожертвовать на благотворительность.

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