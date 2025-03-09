«На случай, если меня убьют» 

23-летняя модель Гретта Ведлер много путешествовала, занималась спортом, давала психологические консультации и вела блог. В феврале 2021 года она написала другу, что скоро поедет на Бали. Несмотря на то, что она казалась счастливой, сообщения выглядели подозрительно. Друзья девушки обратились в полицию: оказалось, она не выезжала за границу. Что с ней случилось — в новом материале еженедельной тру-крайм рубрики «Холода».



25 февраля 2021 года Евгений Фостер получил от близкой подруги, 23-летней Гретты Ведлер, странное сообщение. Она писала, что ее отношения с парнем наконец-то наладились и он зовет ее в путешествие. «Он точно дурак, я такого не ожидала. Познакомил с отцом, отдал деньги почти все, отдал билеты на Бали. Щас с ними делаем ПЦР, — писала Ведлер. — Мы потом напились и переспали. Не знаю, верить тому, что он сказал, или нет. Даже ноут новый подарил. Ничего не понимаю». Фостер знал, что накануне пара сильно поссорилась, и попросил подругу быть аккуратнее.

Однако Ведлер продолжала рассказывать о чудесном перевоплощении бойфренда. «Его как будто подменили, даже в 2016 нашем не было столько нежности! Я не верю, что сегодня улечу, не знаю, как на это реагировать, — писала Гретта. — Пока мы просто не выходим из отеля, так даже не было в год знакомства».

Несмотря на хорошие новости, Фостер продолжал волноваться. «Я Гретту знаю давно, с 2017 года еще. Мы с ней очень близко общались, каждый день связывались по видеосвязи, по аудиосообщениям в телеграме. Сами понимаете, когда знаете человека близко, знаете его каждую ошибку в слове даже», — позже говорил он. 24 февраля он получил последнее видеосообщение от подруги. После этого Ведлер писала только текстом и говорила, что не может созвониться. По словам Фостера, объяснения были «максимально тупые»: камера сломалась или звук плохой.

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Фостер почти сразу заподозрил неладное и начал задавать вопросы, ответы на которые могла знать только Ведлер — однако та их игнорировала. 28 февраля Евгений попросил подругу ответить голосом: «Грет, а можешь голосовое записать любое, че то у меня пролетела мысль, а вдруг это не ты пишешь. Я рад, что у тебя все налаживается, просто резко пропала из соцсетей и тд, а я ж параноик и переживаю», — написал он. Ведлер ответила: «Наберу или видео скину, как долечу, очень внезапное, но классное путешествие выходит».

Однако Гретта так и не позвонила. 1 марта она сообщением попросила Фостера, чтобы тот забронировал отель в Джакарте. «Конечно, я забронировал отель, но на следующий день позвонил туда, представился ее братом и спросил, не заселялась ли такая девушка, — вспоминал Фостер. — Мне сказали, что нет. И тогда я уже понял, что начиная с 24 февраля со мной общалась не она».

Тогда Евгений написал другу Гретты, который находился в Москве, и тот обратился в полицию. Через два дня Фостеру сказали, что Ведлер не выезжала за пределы России.

Нелегкое детство

Гретта Ведлер родилась в 1998 году и росла в селе Сошки в Липецкой области. Позже бабушка рассказывала ей, что она была «нежеланным ребенком», которого «пришлось оставить», — по словам бабушки, мать узнала о беременности на пятом месяце, а до этого «пила и курила». «Биологический отец от нее отказался сразу, когда я забеременела. Я ему сказала: “Все”», — вспоминала сама мать Гретты, Лика. В итоге Ведлер воспитывала бабушка по материнской линии.

После 11 класса Ведлер поступила на специалиста по рекламе в РУДН и переехала в Москву — родители об этом узнали не сразу. «Она сначала сказала, что в МГУ на журналистику поступает, потом оказалось, что она вообще в другом институте. Она сама по себе скрытный человек», — говорила мать Ведлер.

Фото: @by.gretta / Instagram

После переезда их общение практически прекратилось. «Она не посчитала нужным с нами общаться, потому что, как она сказала, мы “нищеброды”, — говорила мать Ведлер. — Растишь ребенка, холишь-лелеешь, но что ей хочется, не даешь до такой степени, там мерсы-шмерсы, понимаете, да? И в конечном итоге тебе говорят: “Я с нищебродами не общаюсь”. Вот и вся благодарность». По словам матери, Ведлер прекратила общение не только с ней, но и с бабушкой, которая с внучки «пылинки сдувала».

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Сама Ведлер свое детство воспринимала иначе. «Кто знает, как бы сложилось, если бы я выросла семье, где есть деньги и где меня не бьют? Никто не знает», — писала она в своем телеграм-канале.

В других публикациях Ведлер рассказывала, что подвергалась физическому насилию: «Я кричала, плакала, но никто не приходил на помощь, и в ответ на это я слышала только угрозы».

По словам Ведлер, бабушка боялась, что она расскажет кому-то о домашнем насилии, поэтому запретила ей ходить в детский сад. «Бабуля запрещала мне общаться с людьми, потому что “не дай бог ты скажешь, что я тебя бью, я сдам тебя в детский дом”, — говорила Ведлер. — Я в своем детстве была одна. Играла в снежки одна, каталась на лебедке одна. Я общалась с собаками и кошками, думала, что никто лучше их не способен меня понять». В школе Ведлер терпела буллинг. У нее было мало друзей, и даже с ними ей запрещали гулять.

«Мама забыла обо мне и откупалась все мое детство деньгами. То, что я подвергалась насилию бабули, — ее не волновало, у нее была своя жизнь», — говорила Ведлер.

По ее словам, побои продолжались в старших классах, и тогда Ведлер пошла в полицию. «Мне сказали: “Терпи до 18 и сваливай от родителей, если тебя не устраивают их побои”», — писала она. После этого Ведлер, по ее словам, начала искать работу, чтобы уехать в столицу.

Куколка и принцесска

В Москве образ жизни Ведлер довольно сильно отличался от того, как живут другие студенты из провинции. Обучение на вечернем отделении она оплачивала сама. При этом Ведлер часто путешествовала: в инстаграм на 13 тысяч подписчиков она выкладывала фото из Франции, Германии, Италии, Испании, была в Дубае и на Бали. Одногруппникам Гретта говорила, что подрабатывает фотомоделью, проводит психологические консультации и играет на бирже. Но некоторые знакомые подозревали, что Ведлер работала в сфере эскорт-услуг.

Фото: @by.gretta / Instagram

«Она всегда очень круто выглядела. Хорошо одета в брендовые вещи, спортивная — ни грамма жира, — говорила одногруппница Ведлер. — Губки аккуратно подкачаны. Куколка! Кстати, когда мы вместе ходили пить кофе, она всегда просила, чтоб бариста писал на ее стаканчике вместо имени слово “Принцесска”».

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Отец Ведлер практически не общался с дочерью, однако следил за ее соцсетями. Образ жизни Гретты его настораживал. «Я понимаю, что у тебя все очень плохо», — однажды сказал он дочери по телефону. Отношения Гретты с матерью тоже не налаживались. «Уехала в Москву и зазналась. Раз в три месяца звонила ей, а она все время была занята», — говорила мать Ведлер.

Через некоторое время в Москву к Гретте переехал и ее парень Дмитрий Коровин — они учились в одной школе, начали встречаться еще в 10 классе и продолжили общение даже после того, как поступили учиться в разные города. Со временем в отношениях пары начались проблемы: Коровину не нравилось, что Ведлер ходит в открытой одежде, он ревновал ее и подозревал в изменах.

«Он постоянно ей звонил и писал. Преследовал. А она от его внимания уставала. Говорила, что иногда он бывает в таком состоянии, что еще чуть-чуть и кинется ее бить», — вспоминал Евгений Фостер. — «Они то снова начинали отношения, то разбегались. Вообще, Гретта считала его странным. Ей казалось, что он ей все время врет. [Коровин] рассказывал, что мутит новый бизнес. То он якобы в Выборге живет, то в Беларуси, то в Москве, то снова вернулся в Липецк. При этом никаких доказательств. Ни фоток, ничего».

«Оказался в заднице»

Отношения Коровина и Ведлер были сложными. Пара регулярно ссорилась, расставалась и сходилось заново. Кроме того, Коровин под расписку занял у Ведлер миллион рублей, якобы на развитие бизнеса.

«Даже когда они уже были не в отношениях, Гретта все равно его всегда поддерживала, — вспоминал Фостер. — Когда ему негде было ночевать, говорила: “Можешь у меня остаться”». По его словам, Коровин тянул с возвращением миллиона, а Ведлер «просто ждала спокойно».

Фото: ГСУ СК России по Москве

Коровин позже рассказывал, что был уверен, что вернул Гретте долг тем, что давал ей деньги на путешествия, аренду квартиры и бьюти-процедуры — более того, считал, что заплатил сполна и теперь она должна ему миллион. Ведлер же воспринимала его траты как подарки. Она не доверяла Коровину и фиксировала его слова на видео — тот на камеру обещал вернуть долг.

В начале 2021 года Ведлер переезжала на другую квартиру, а Коровин ей помогал. Тогда же у нее пропали 150 тысяч рублей — она была уверена, что их украл Коровин. «Предают чаще всего те, от кого не ожидаешь. Вы можете общаться с человеком много лет, но как только человек окажется в заднице, он будет готов вас обокрасть с ног до головы и подставить перед обществом, — писала Ведлер в инстаграме. — Такое у меня было с моим бывшим молодым человеком. Да-да, мужчина обокрал меня в квартире, в которой мы жили вместе, и угрожал мне расправой в суде».

«На случай, если меня убьют»

В феврале 2021 года между Ведлер и Коровиным произошел очередной конфликт. Позже она прислала голосовое сообщение Фостеру и рассказала, что Коровин пытался ее задушить.

«У меня температура была, мне [было] хуево. Начали сраться. Да мы сремся и так, в принципе, каждый день. Мы, блять, извини меня, не голубуемся, потому что Дима деньги оплатить не может», — говорила в голосовом Фостеру Ведлер. В тот день Коровин должен был отдать ей долг, но так и не сделал этого.

Коровин начал душить Гретту. Пытаясь отбиться, Ведлер кусалась и царапалась. «Ты че, думаешь, Дима мне побои будет делать? Он че, тупой? Нет, конечно. Он не будет никогда побоев никаких оставлять. Он просто будет душить. Реально тебе говорю, он меня душил, и не единожды», — рассказывала Ведлер Фостеру. Она говорила, что пыталась позвать на помощь, но не смогла — по ее словам, Коровин «выдрал» телефонный провод.

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После драки Ведлер подошла к сотруднице отеля — разговор она снимала на видео, которое позже отправила Фостеру. «Девушка, мне сейчас в 708-м номере Коровин Дмитрий Владимирович угрожал жизни. Я очень сильно кричала. Почему никто не пришел? Очень странно, что никто не пришел, потому что, если бы убили, пришлось бы вам за это ответственность нести. Вы же понимаете это? — говорила Ведлер. — Вы посмотрите, вот Коровин Дмитрий Владимирович, на случай, если вдруг меня реально убьют и к вам приедут разбираться, он оформлен на этот номер, на 708-й».

Сняла Ведлер и самого Коровина — на его лице и руках виднелись царапины. «Коровин Дмитрий Владимирович собирается ко мне, в 1906-й номер “Азимута”. Если вдруг я не буду отвечать и выходить на связь…» — говорила Гретта за кадром. Коровин ответил, глядя в камеру: «Кто из нас, Гретта, дебошир? Я могу показать, ты вот тут [поцарапала], и вот тут еще. Ты мне сиську прокусила».

Водка на заправке

Тем же вечером, 24 февраля 2021 года, Ведлер и Коровин должны были лететь в Новосибирск в 23:05, а из отеля они собрались выезжать в девять вечера. Но они задержались из-за ссоры: Дмитрий просил Гретту перевести деньги, чтобы он смог оплатить проживание, — и пообещал, что позже вернет, однако та отказалась. В итоге они уехали, не заплатив.

Оба понимали, что время «поджимает». Гретта злилась от того, что Коровин поехал в аэропорт не через центр, а по МКАДу. Она вспоминала, что говорила: «Дима, мы нихуя не успеваем», но он уверял, что «так быстрее». «Конечно же, [навигатор] показывает, что дохуя времени ехать, полтора часа. Мы вроде бы должны успевать, но ехал Димонька медленно, никуда не торопясь, блять, останавливаясь по дороге покурить, блять, спокойно, так, как будто никуда не надо, как будто в 23 часа у нас не вылет», — говорила Ведлер другу.

Поняв, что все-таки не успевают в аэропорт, Коровин и Ведлер остановились на заправке и открыли алкоголь, купленный по пути: в придорожной «Пятерочке» Ведлер купила себе вина, а Коровину — бутылку водки. Здесь, судя по сообщениям Ведлер, они снова поругались. Коровину позвонила его мать и Ведлер, вероятно в шутку, закричала в трубку: «Тетя Ира, помогите». В этот момент Коровин вышел из себя.

«Дима ломает свой телефон, выкидывает его с окна, выкидывает некоторые свои вещи. Он ебать как психует, начинает орать: “Ты сука, я уже не знаю, что матери пиздеть, что мне теперь врать блять ей”. Я, естественно, молчу, я немножко в шоке от его реакции», — вспоминала Ведлер. В этот момент мать Дмитрия перезвонила самой Гретте — Коровин понял это и выхватил телефон у той из рук.

«Я хочу выйти из машины. Все это происходит на заправке, люди, заправщики всю эту хуйню видят, как я, блять, лобовое ногой пробиваю, реально лобовое пробиваю, кричу, вырываюсь, — говорила Ведлер. — Дима видит, что все остальные это видят, он чуть недалеко от заправки отъезжает. Он душит меня, я начинаю задыхаться, и в этот момент подъезжают менты».

Сотрудники полиции спросили, хочет ли Ведлер написать заявление. Та отказалась — подумала, что лучше сначала нанять адвоката, чтобы «грамотно все было», к тому же решила «с матерью [Коровина] еще разочек переговорить». Это все было в одном из последних аудиосообщений, которые Ведлер отправила Фостеру. После этого ему показалось, что с ее номера как будто писал кто-то другой, — и он попросил друга обратиться к силовикам. Полиция начала поиски.

«Нашкодила и скрывается»

Ведлер искали и волонтеры «Лизы Алерт», расклеивали по городу ориентировки — но безуспешно. Обращались они и к матери Гретты, которая о пропаже дочери узнала только в мае. «Я думала, что что-то [она] нашухарила, что-то нашкодила и скрывается», — говорила Лика Ведлер.

Ведлер нашли лишь год спустя: 12 марта 2022 года полиция обнаружила ее тело в гараже загородного дома родителей Коровина. Коровина задержали.

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Поначалу он отрицал свою причастность к преступлению, однако вскоре заговорил. По его словам, опоздав на самолет, пара вернулась в гостиницу. «Мы выпили, а потом поссорились. Она не хотела быть со мной, отстранялась, — вспоминал на допросе Коровин. — Она кричала, что я никто, что я ничего в своей жизни не добился. А я орал, что она шлюха». По версии следствия, причиной ссоры стали «финансовые и бытовые разногласия».

Коровин на следственном эксперименте. Фото: СК РФ

На следственном эксперименте Коровин показал, как повалил Ведлер на кровать и начал душить — он сказал, что это произошло «в секунду на автомате». Затем Гретта, по словам Дмитрия, «успокоилась», и он лег спать. Наутро он увидел, что девушка «не реагирует никак», потащил ее в ванную. Только там Коровин, по его словам, осознал произошедшее. «Я просто в какой-то момент понял, что это уже холодное тело», — говорил он.

Следующие три дня Коровин много пил и думал, что делать дальше. Тело Ведлер он спрятал под кровать, а на дверь номера повесил табличку «не беспокоить». В конце концов Коровин поехал в магазин и купил чемодан — туда положил тело Ведлер, которое предварительно завернул в черный полиэтиленовый пакет. Чтобы скрыть улики, Коровин забрал из номера постельное белье. С чемоданом он спустился на подземную парковку, спокойно сел в машину и поехал в сторону Липецка — чтобы на год оставить тело в родительском доме. «Запах чувствовал. Я думал, что у них там сливная яма с туалета. Думал, оттуда, со сливной ямы, запах такой», — рассказывал позже сосед родителей Коровина.

Чемодан с останками Ведлер. Фото: СК РФ

Коровин также украл телефон Ведлер и другие ее вещи, оформил на ее имя кредит на 743 тысячи рублей и перевел с ее банковского счета еще полтора миллиона. После убийства Ведлер он писал сообщения с ее телефона. Во время следствия Коровин полностью признал вину.

Суд начался в 2023 году, на нем выступали родители Ведлер. Ее мать требовала возмещения ущерба: говорила о пропавших телефоне и ноутбуке, а также о деньгах, которые украл Коровин. Его родители пытались заступиться за сына — не могли поверить, что он мог совершить это преступление, и уверяли, что он с детства ни в чем не нуждался.

Коровин в здании суда. Фото: СК РФ

Сам Коровин позже жаловался журналистам на плохое состояние: «Панические атаки начались. Я по факту не спал год. Я засыпаю и вижу номер этого отеля, больше я ничего не вижу, — говорил он. — Я решил хоть как-то душу облегчить и по-человечески захоронить, купить гроб, я не знаю, в общем, не в подвале гаража». В апреле 2023 года Коровина приговорили к 15 годам колонии строгого режима.

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