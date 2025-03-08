Миллионы людей подсели на ASMR

Такие видео помогают преодолеть тревогу и стресс, но усиливают одиночество и изоляцию. Как это работает?

Миллионы людей все чаще смотрят ASMR-видео, чтобы справиться с социальной тревожностью и стрессом. Опросы показывают, что люди используют эти ролики, чтобы расслабиться и успокоиться, причем порой прямо в общественных местах. Проблема в том, что таким образом они, чувствуя «перегрузку» от личного общения с другими, в итоге еще сильнее дистанцируются от внешнего мира. «Холод» рассказывает о феномене ASMR и его влиянии на человека.

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ASMR расшифровывается как «автономная сенсорная меридиональная реакция». Проще говоря, это эффект от видео, когда определенные триггеры (визуальные или звуковые) вызывают у зрителя приятные ощущения в виде покалываний в области головы или шеи. Такими триггерами могут быть движения рук на камеру, постукивания у микрофона или просто человеческий шепот.

ASMR — это самый популярный запрос для поиска на ютубе

В основном ASMR-видео помогают расслабиться, хотя люди по-разному реагируют на такие ролики. Одни зрители описывают ощущения мурашек по спине и затылку, другие успокаиваются и засыпают во время просмотра, а кто-то вообще ничего не чувствует. На ютубе даже можно найти ролики, которые так и называются: ASMR для тех, на кого ASMR не действует. Для полноценного погружения такие видео желательно смотреть в наушниках.

Сейчас ASMR — это самый популярный запрос для поиска на ютубе. Лишь за январь 2025 года такие видео искали 24 миллиона раз. На втором месте по популярности расположились видео кей-поп-группы BTS, которые там искали больше 16 миллионов раз.

Молодежь успокаивается

Анализ феномена ASMR подготовило британское агентство Revealing Reality, специализирующееся на социальных и поведенческих исследованиях. Оно помогает государственным и частным организациям лучше понимать потребности людей и разрабатывать эффективные решения.

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Исследователи проанализировали четыре тысячи ASMR-роликов и провели опрос среди 2092 взрослых людей из Великобритании, которые знакомы с этим жанром видео. Кроме того, социологи отдельно опросили 12 любителей ASMR и четырех ASMR-артистов — создателей такого контента. Опросы показали, что в основном ASMR смотрят молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Это частично можно связать с тем, что молодежь проводит время в интернете больше, чем поколение 45+. Тем не менее это не единственная причина.

Фото: Pexels

Больше всего жанр ASMR любят те люди, которым окружающий мир кажется «слишком шумным и подавляющим». Исследователи заметили, что таких чувствительных людей оказалось больше в возрастной группе с 18 до 44 лет, нежели в поколении их родителей. 47% респондентов в возрасте 25–34 лет признались, что чувствуют себя подавленными в людных местах, тогда как среди респондентов в возрасте 65+ этот показатель достигал лишь 24%.

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Как показывают опросы, проблема социальной тревожности актуальна для многих зрителей ASMR. 37% от всех респондентов заявили, что чувствуют подавленность или напряжение в таких местах, как торговые центры или общественный транспорт. Более одной пятой опрошенных рассказали, что носят на улице наушники с шумоподавлением, чтобы заглушить посторонние звуки.

Вместе с популярностью ASMR-контента вырос и спрос на товары, которые помогают снизить уровень шума в повседневности. В частности, в 2021 году рынок наушников с шумоподавлением составил 13,1 миллиарда долларов, а к 2031 году его объем, по прогнозам, вырастет более чем в три раза — до 45,4 миллиарда долларов.

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Авторы исследования утверждают, что ASMR — один из способов, блокировать звуки, образы, запахи и стимуляцию повседневной жизни. Люди используют эти видео, чтобы заглушить фоновый шум, избежать отвлекающих факторов и стресса от социальных ситуаций. Кроме того, теперь стало еще легче слушать ASMR-триггеры, так как многие ASMR-блогеры выкладывают свой контент не только на ютубе и в тиктоке, но и в Spotify.

Спорная изоляция

Тревожные люди, которые остро реагируют на социальные ситуации, вероятно, склонны быть более чувствительными и к физическим раздражителям, например, к яркому свету или громким звукам. И именно такие люди получают больше удовольствия от ASMR, говорится в исследовании Revealing Reality. Кроме того, тем людям, которые испытывают проблемы с концентрацией внимания, тоже нравятся ASMR-видео.

ASMR создает иллюзию близости и искусственно замещает живое общение

Современная молодежь тревожится больше, чем предыдущие поколения — это подтверждается в том числе и ростом числа диагностированных психических расстройств. Ко всему прочему, люди становятся более изолированными от общества, считают в Revealing Reality.

Фото: Thomas Barwick / Getty Images

Исследователи задали одинаковые вопросы всем 2092 респондентам, пытаясь лучше понять причины их тревожности и стремления к изоляции. Так, по данным их опроса, среди молодых людей более 50% выберут поработать в одиночестве, нежели в связке с коллективом, и 30% чаще предпочитают онлайн-переписку личному общению.

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Если молодые люди будут и дальше реже выходить на улицу, то шум и другая сенсорная нагрузка вне дома могут стать для них еще более угнетающими. Однако потребность в человеческом общении и сенсорных впечатлениях остается, и ASMR отчасти может заменить живой контакт, создавая иллюзию близости (хотя обычно эти потребности должны удовлетворяться в кругу семьи или с друзьями). Но такая замена может быть вредной, особенно для тревожных людей, поскольку вместо естественного взаимодействия с окружающими они привыкают к симуляции общения.

Популярность ASMR частично можно объяснить «интимностью» подобных видео. Многие из них построены по определенному сценарию, при котором блогер взаимодействует со зрителем наедине — якобы трогает его, причесывает, наносит макияж или делает массаж. В некоторых сценариях блогер отыгрывает определенную роль для своего зрителя: он может быть романтическим партнером, другом или личным врачом. Такой тип ASMR-видео называется personal attention («персональное внимание»).

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Одна из опрошенных ASMR-блогеров (на ее канал подписано более 1,2 миллиона человек) считает, что людям нравится чувствовать персональную заботу, даже если о них заботится незнакомец из интернета. В своих видео она часто говорит своим зрителям комплименты, поскольку «люди любят похвалу». По ее словам, многие смотрят персональные ASMR-видео, потому что они одиноки и ищут общение.

«Я думаю, что, когда кто-то оказывает тебе такое внимание, это своего рода роскошь», — говорит зрительница ASMR Амелия.

Некоторые участники опроса Revealing Reality отметили, что им нравится ощущать «личное внимание» ASMR-блогера из-за безопасности таких контактов. При виртуальном походе к врачу (это очень популярный сценарий для ASMR-видео) нет ни стресса, ни непредсказуемости, которые есть в реальной жизни на приеме у настоящего врача. «Обычно это похоже на экзамен, а затем в конце тебе говорят, что с тобой все в порядке», — рассказывает участница опроса по имени Энн.

Авторы исследования пришли к выводу, что избегание тревоги, которую вызывает реальность, — не лучшая тактика для адаптации в обществе. Чем меньше времени человек проводит в социальной среде, тем более устрашающим кажется ему внешний мир. Попытка избегать тревоги, в том числе с помощью ASMR, лишь еще больше изолирует человека. Отказываясь от тревожных аспектов жизни, люди снижают свою способность справляться с ними, предупреждают в Revealing Reality.